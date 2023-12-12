Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya geliyor.

GRUBUN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor. Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.

İLK MAÇ BERABERE

Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.

İLK 11'LER

Kopenhag XI: Grabara, Diks, Vavro, Ankersen, Lerager, Claesson, Goncalves, Jelert, Achouri, Elyounoussi, Falk.

Galatasaray XI: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

TEK ŞART GALİBİYET

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak. Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.

YENERSEK BÜYÜK AVANTAJ

Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon avro para ödülünün de sahibi olacak. Kopenhag karşısında 3 puan alması durumunda 2,8 milyon avroluk galibiyet primi kazanacak sarı-kırmızılı takım, son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon avroyu da kasasına koyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon avro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon avroya çıkacak.

CANLI ANLATIM

90' Maçın sonuna 4 dakika eklendi.

90' KIRMIZI KART! Kopenhag'da Lukas Lerager, Kerem'e yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.

89' Kopenhag kendi sol kanadından köşe vuruşu kazandı.

88' Galatasaray üst üste ortalar yapmaya devam ediyor. Rakip takım savunması tüm toplarda başarılı oldu.

87' Maçın sonuna yaklaşıyoruz. Galatasaray tüm hatlarıyla GOL arıyor.

86' Davinson Sanchez'in derin pasında topu alan Bakambu sağ çaprazdan vurdu. Kaleye sert giden top yan ağlarda kaldı.

85' Kopenhag'da Barış Alper ile tartışma yaşayan Lukas Lerager sarı kart gördü.

85' Kopenhag çok hızlı geldi. Sağ kanattan uzun topta sol kanatta topu alan Lerager, sağ kanattan bindiren Mohamed Elyounoussi'yi gördü. Ceza sahasına giren Mohamed Elyounoussi'nin vuruşu kalenin yanından auta gitti.

84' Ziyech'in sağ kanattan ortasında Bakambu'nun kafa vuruşu Kamil Grabara'nın üzerine gitti.

83' Kopenhag savunmasında neredeyse boşluk vermiyor...

82' OLMADI! Sağ kanattan gelen ortaya Icardi kalabalığın arasından vurdu. Top farklı şekilde dışarıya gitti.

81' Kopenhag'da Elias Achouri'nin yerine Nicolai Boilesen oyuna dahil oldu.

80' Sacha Boey'in soluna çekip ortasını yaptığı topta savunma arka direkte rahatça topu karşıladı.

79' Karşılaşma bu skorla bitmesi durumunda Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

79' Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunu Viktor Claesson karşıladı.

78' Galatasaray sağlı sollu ortalıyor. Boey'in sağ kanattan ortasında Denis Vavro hata yapmadı.

77' Galatasaray'da Barış Alper ve Sergio Oliveira oyuna girerken Angelino ile Torreira oyundan alındı.

74' Son çizgiden ortalayan Boey'in topunu Denis Vavro karşıladı. Atağın devamında ceza sahası içine topla birlikte giren Kerem kaleyi denedi. Top yine kalenin üstünden dışarıya gitti.

73' KAÇTI! Kerem Aktürkoğlu'nun aradan Icardi'ye oynadığı topta Icardi topukla Kerem'i gördü. Kerem'in kaleye vuruşu üstten dışarıya gitti.

72' Karşılaşmada son bölümlere giriliyor.

71' Sol kanatta topu alan Andreas Cornelius son çizgiye inip ortaya çevirdiği topta Abdülkerim topu ceza sahası dışına karşıladı. Topu alan Lerager sol ayağıyla kaleyi denediği topta isabeti sağlayamadı.

70' Mohamed Elyounoussi'nin sağ kanattan ortasında Andreas Cornelius'un kafa vuruşu farklı şekilde dışarı gitti.

67' ÇOK TEHLİKELİ GELDİK! Ceza sahası içi sağ çaprazında Mertens'in pasıyla topu alan Ziyech bekletmeden içeriye çevirdi. Savunma Bakambu'dan önce topu engelledi.

67' Kopenhag'da Diogo Goncalves'in yerine Andreas Cornelius oyuna dahil oldu.

66' Galatasaray baskıyı artırdı. Boey'in sağ kanattan sürükleyip yaptığı ortada Kevin Diks topu uzaklaştırdı.

65' Galatasaray'da Zaha'nın yerine Bakambu oyuna dahil oldu.

65' Rakibinden sıyrılan Ziyech uzak noktaya ortaladı. Top herkesi aşarak oyun alanının dışına gitti.

64' Hakim Ziyech'in sağ kanattan ortasını Mohamed Elyounoussi ön direkte uzaklaştırmayı başardı. Atağın devamında Abdülkerim sol kanattan ortaladı ancak ev sahibi savunması yine geçit vermedi.

63' Orta alanda topu kapmak isteyen Mertens yerde kaldı. Orsato faul kararı verdi.

62' Mertens'in sol kanatta Zaha'ya uzun topu Zaha'nın gerisinde kaldı.

61' Galatasaray'da Mertens ve Ziyech oyuna dahil olurken Kaan Ayhan ile Tete oyundan çıktı.

60' Sağ kanatta topu alan Tete ortayı yaptı ancak top Icardi'yi aştı. Galatasaray gole karşılık vermek istiyor.

59' Sol kanattan yine hızlı gelen Kopenhag'da Diogo Goncalves'in sol kanattan pasında Lerager kale önünde tek vuruşla topu ağlara yolladı.

58' Maalesef top ağlarımıza gitti. Skor 1-0 oluyor.

57' Davinson Sanchez'in ceza yayı üzerine yolladığı topta Icardi ile Sanchez anlaşmazlık yaşadı. Top kaleci Kamil Grabara'da kaldı.

56' Wilfried Zaha, Mohamed Elyounoussi ile girdiği ikili mücadelede sarı kart gördü.

55' Lukas Lerager'in kafayla indirdiği topta Mohamed Elyounoussi göğsüyle kontrol edip ceza sahası dışından vurdu. Top üstten dışarıya gitti.

54' Kopenhag hızlı hücumlarla Galatasaray kalesine tehlike yaşatmak istiyor.

53' Kaan Ayhan'ın sol kanada attığı pasta Zaha topun kontrolünü sağlayamadı, taç.

52' Kontradan hızlı çıkan Kopenhag'da Mohamed Elyounoussi'nin ara pası savunmamızdan geçmedi. Bravo çocuklar!

51' Pasla kullanılan kornerde Kerem'in ceza sahası içine ortasını Kopenhag savunması ön direkte karşıladı.

50' Abdülkerim'in sürükleyip getirdiği topta Galatasaray yine korner kazandı.

50' Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez topa hareketlense de savunma ondan önce topu karşıladı.

48' Kullanılan köşe vuruşunda Muslera'nın dokunduğu topu zorlukla da olsa uzaklaştırmayı başarıyoruz.

48' Elias Jelert'in pasında sol kanatta topu alan Elias Achouri içeriye doğru yöneldi. Elias Achouri'nin sert şutu savunmadan kornere gitti.

47' Kopenhag çok adamla geldi. Lukas Lerager'in ceza sahası içi sağ çaprazından içeriye çevirdiği topu savunmamız karşıladı.

46' İkinci yarı başladı. Şans seninle olsun Galatasaray!

45' İlk yarı 0-0 sona erdi.

42' KAÇTI! Boey'in ortasında arka direkte Icardi, Zaha'ya indirdi. Zaha'nın vuruşu savunmada kaldı.

41' Peter Ankersen'in sağ kanattan ortasında top sekerek oyun alanı dışına gitti. Kopenhag oyuncuları ve tribünleri korner itirazında bulunuyor.

40' Mohamed Elyounoussi'nin pasında topu alan Lukas Lerager sağ çaprazdan kale önüne ortaladı. Muslera kalesinden çıkıp topa sahip oldu.

39' Elias Achouri'nin sol kanattan ortaladığı topu Abdülkerim Bardakcı karşıladı. Dönen topta kaleye yönelen Viktor Claesson topu ayağından açtı, aut.

38' Pasla kullanılan serbest vuruşta Boey, ceza sahası içindeki kalabalığa ortaladı ancak top doğrudan dışarıya gitti.

38' Kopenhag'da Tete'ye faul yapan Elias Jelert sarı kart gördü.

37' Kaan Ayhan'ın pasında topu alan Boey, sağ kanattan orta açmak isterken topu kaybetti.

36' Okan Buruk, Sarı-kırmızılı oyunculara sık sık uyarılarda bulunuyor.

35' Angelino'nun müdahalesiyle Peter Ankersen yerde kaldı. Kopenhag serbest vuruş kullanacak.

34' Angelino'nun sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Kevin Diks topu rahat karşıladı.

33' Lerager'in sürüklediği topta Zaha araya girdiği sırada yerde kaldı. Orsato faul düdüğünü çaldı.

31' İlk yarıda son 15 dakikalık dilimin içine girdik.

30' Diogo Goncalves'in kullandığı korneri Muslera uzaklaştırdı.

29' Ankersen'in sağ kanattan ortasında Boey arka direkte rakibinden önce topa dokunarak kornere yolladı.

28' Denis Vavro'nun savunmadan uzun topu herkesi aşarak Muslera'da kaldı.

27' Sacha Boey'in sağ kanattan ortaladığı top yine Icardi'ye ulaşmadan savunmadan döndü.

26' Galatasaray'da Davinson Sanchez sakatlık yaşadı. Tedavisi kenarda sürecek.

24' Sağ kanattan Ankersen'in arka direğe ortasını Boey kafayla karşıladı.

23' Serbest vuruşta Galatasaray'ın ceza sahasına doldurduğu topta Kopenhag savunması topu uzaklaştırdı.

22' Tete sağ kanattan sürüklediği topta Elias Jelert'i geçemedi. Baskımız devam ediyor.

20' Galatasaray'da Boey sağ kanattan ortaladı, Icardi topla buluşamadı.

18' Kopenhag bu dakikalarda çok adamla savunmamızı zorluyor. Sağ kanattan gelişen atakta Davinson Sanchez araya girip topu taca yolladı.

17' Bu dakikalarda her iki takımda karşılıklı top kayıpları yapıyor.

16' Lerager'in sağ çizgiden çevirdiği topta Elias Achouri topu Falk'a bıraktı. Angelino araya girerek son anda topu engelledi.

15' Angelino'nun kullandığı köşe vuruşunu Viktor Claesson uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Galatasaray'ın ceza sahasına doldurduğu toplarda son olarak topu alan Zaha'nın şutu savunmadan döndü.

14' Kaçtı! Angelino'nun sol kanattan ortasında Tete'nin kafa vuruşu savunmadan kornere gitti.

13' Zaha sol kanatta yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

12' Sol kanatta rakiplerinden iyi sıyrılan Elias Achouri takım arkadaşları hücuma yardıma gelmeyince geri dönmek zorunda kaldı.

11' Sol kanattan ceza sahasına girmek isteyen Elias Jelert'e Davinson Sanchez izin vermedi.

6' Icardi orta alanda yerde kaldı. Orsato faül düdüğünü çaldı.

5' Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunun devamında Angelino'nun topu Kerem'e indirdiği sırada ofsayt bayrağı kalktı.

4' Kopenhag'ın sağ kanattan ortasında savunmamız hata yapmadı.

3' Galatasaray hızlı paslaşmalarla geldi. Icardı'nin pasında topu alan Zaha'nın şutu kaleye geçmedi.

1' Maç başladı. Başarılar Galatasaray...