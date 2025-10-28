7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı - Son Dakika
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
28.10.2025 11:17
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 10 yıl önce 27 yaşındaki Gülizar B'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının, olayın ardından cesedin bulunduğu mağaraya 7 kez gittiği daraltılmış baz çalışmasıyla tespit edildi.

Çermik'te 9 Ağustos 2015'te kırsaldaki bir mağarada cesedi yakılmış halde bulunan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kriminal Şube Müdürlüğü ile Çermik İlçe Jandarma Komutanlığınca özel ekip oluşturuldu.

Özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarla 10 yıl sonra aydınlatılan cinayetle ilgili tutuklanan şüpheli Mehmet Biroğlu'nun (42) cinayetin ardından olay yerine 7 kez gittiği daraltılmış baz çalışmasıyla belirlendi.

DAKİKA DAKİKA HAREKETLERİ RAPORA YANSIDI

Daraltılmış baz çalışmasına ilişkin 3 yeminli bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, Ergani ilçe merkezi, Çermik ilçesi girişi ve çıkışı ile Gülizar B'nin cesedinin bulunduğu Petekkaya Mahallesi'ndeki mağara içinde ve çevresinde ana baz, yan baz ve ara bazların tespit edildiği belirtildi.

Raporda, tespit edilen şu bilgilere yer verildi:

"Cep telefonunun verdiği baz sinyaline göre şüpheli Mehmet Biroğlu'nun 13 Temmuz 2015'te İzmir'den Diyarbakır'a geldiği belirlendi. Ailesinin Gülizar B. için kayıp ihbarında bulunduğu 29 Temmuz 2015'te saat 09.46 ve saat 10.07 sıralarında Biroğlu'nun Elazığ'ın Maden ilçesinden aşağıya doğru olan bölge civarında telefonunun baz verdiği, bu görüşmeden sonra telefonun kapandığı ya da kapatıldığı belirlendi. Telefon 31 Temmuz 2015'te saat 09.43 sıralarında İzmir'de açıldı ve yaklaşık 3 gün boyunca kapalı kaldı. Bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilmektedir. Şüphelinin telefonu, 12 Ocak 2016'da saat 21.56, 14 Ocak 2016'da 22.40, 15 Ocak 2016'da 18.15, 16 Ocak 2016'da 17.15 ve 17.26, 17 Ocak 2016'da 21.21, 18 Ocak 2016'da 18.15, 20 Ocak 2016'da ise 20.30 sıralarında maktul Gülizar B'nin cesedinin bulunduğu bölge ve civarında baz verdiği değerlendirilmektedir."

Raporda ayrıca Mehmet Biroğlu'nun kullandığı telefonun Gülizar B. kaybolmadan önce 19 Ocak 2015'te saat 16.22'de de cesedin bulunduğu bölgede baz verdiği kaydedildi.

ZANLI İFADESİNDE OLAY YERİNE GİTMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Tutuklanan şüpheli Mehmet Biroğlu, jandarma ve savcılıkta verdiği ifadelerde, Gülizar B'nin kalp hastası olduğunu, kendisini, ailesinin de bilgisi dahilinde 3-4 kez hastaneye götürdüğünü belirtti.

Biroğlu, "Gülizar B. ile herhangi bir gönül ilişkim yoktur. Kaybolduğu gün de kendisiyle telefonda görüştüm ancak buluşmadım. Çermik'in Petekkaya Mahallesi kırsalındaki kayalık bölgeye gitmedim. Cesedin bulunduğu yeri yeni öğrendim ve kesinlikle öldürmedim. Cinayet sonrası kesinlikle olay yerine gitmedim. Kullandığım cep telefonumun olay yerinde verdiği baz sinyal bilgisi tespitine bir diyeceğim yoktur." dedi.

"Telefon HTS incelemelerine göre, Gülizar B. ile daha önce sık sık, yaklaşık 1,5 ayda 1027 kez telefonla görüştüğü, kaybolduğunun öğrenilmesinden sonra ise hiç arama yapmadığı"nın sorulması üzerine Biroğlu, şunları söyledi:

"Gülizar beni hep arıyordu, normal konuşuyorduk. Çocuğum olmadığı için evlenmek istiyordum, bana kız bulmaya çalışıyordu. Telefonda bana Gülizar'ın kaybolduğu haberini veren kişilerin ona ulaşamadığını bildirdikleri için arama gereği duymadım. En son benimle görüştü ama Gülizar'ın başına ne geldiğini bilmiyorum. Olay günü Ergani ilçesinde Gülizar tanımadığım bir numaradan beni aradı, 'Sana bir kız ayarladım, üç yoldan yukarıya doğru gel.' dedi. Bahsettiği yere doğru gittim, 15-20 dakika bekledim. Kimse gelmeyince İzmir'e gitmek için Diyarbakır'a geldim. Sonrasında Gülizar ile herhangi bir irtibatım olmadı. Telefonumun kapanmasının nedeni şarjının bitmesi olabilir. İzmir'e gittiğimde telefonumu şarja taktığımı hatırlamıyorum."

Gülizar B'nin eşi H.B. ise ifadesinde, Mehmet Biroğlu'nun üvey ablasının oğlu olduğunu söyledi.

Kaybolduğu gün eşinin kendisini saat 09.00 ile 10.00 arasında arayarak küfrettiğini ileri süren H.B, telefonu kapattıktan sonra bir daha kendisine ulaşamadığını aktardı.

Şüpheli Mehmet Biroğlu'nun eski eşi F.A. da ifadesinde, "Gülizar, eski eşim Mehmet'in aracına binerdi ve hastaneye giderlerdi. Samimilerdi ancak aralarında gönül ilişkisi olduğunu bilmiyorum. Mehmet telefonla sürekli görüşürdü ama kiminle konuştuğunu ve mesajlaştığını bilmiyorum. Gülizar kaybolduğu gün Mehmet çanta hazırlayıp evden çıktı ancak birkaç gün sonra eve geri döndü." diye konuştu.

SORUŞTURMA DOSYASINA YETKİSİZLİK KARARI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyası, "yetkisizlik kararı" ile Ergani Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Dosya şüphelisi Mehmet Biroğlu, Gülizar B'nin cesedini olay mahallinde bulunan balta ile yok etmeye çalışmıştır. Şüpheli daha sonra cesedi yakmak suretiyle yok etmeye yönelik eylemlerine devam etmiştir. Olayın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen herhangi bir pişmanlık bulgusu göstermeksizin tasarlamak suretiyle Gülizar B'yi öldürmüştür. Daraltılmış baz çalışmasıyla da şüphelinin olay yerine daha sonra defalarca gittiği tespit edilmiştir. Şikayetçinin başvurusuna konu olayın cereyan ettiği yerin yargı çevremizin dışında bulunduğu anlaşılmıştır. Başsavcılığımızın yer itibarıyla yetkisizliğine, evrakın gereğinin takdir ve ifası için Ergani Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine CMK'nin 12. ve devamı maddeleri uyarınca karar verildi."

DNA İNCELEMESİ VE YENİDEN YÜZLENDİRME ÇALIŞMASIYLA KİMLİĞİ BELİRLENMİŞTİ

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 29 Temmuz 2015'te ayrıldığı evine dönmeyen evli ve 3 çocuk annesi Gülizar B'nin yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, Çermik ilçesi kırsal Petekkaya Mahallesi'nde 9 Ağustos 2015'te bölgede piknik yapan bir aile, fark ettiği koku üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mağarada yakılmış cesetle karşılaşmış, otopside cesedin kime ait olduğu tespit edilemediği için cenaze Diyarbakır'da Yeniköy Mezarlığı'ndaki kimsesizler bölümüne defnedilmişti.

O süreçte faili tespit edilemeyen cinayetin aydınlatılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma derinleştirilmiş, Başsavcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kriminal Şube Müdürlüğü ile Çermik İlçe Jandarma Komutanlığınca cinayetin aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturulmuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda, cesedin 2015'te Diyarbakır Kayapınar Huzur Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusu yapılan Gülizar B'ye ait olabileceği ihtimali değerlendirilerek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kayıp ve cesetle ilgili iki dosyanın birleştirilmesine karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında, Gülizar B. ile daha önce HTS kayıtlarında sık sık telefon görüşmesi yaptığı belirlenen Mehmet Biroğlu gözaltına alınarak 20 Mayıs'ta tutuklanmış, cesedin kimliği 10 yıl sonra tekrar yapılan DNA incelemesi ve yeniden yüzlendirme çalışmasıyla belirlenmişti.

DNA incelemesi, HTS ve daraltılmış baz çalışmaları sonucu elde edilen deliller doğrultusunda Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevinden tekrar Diyarbakır Adliyesine sevk edilen Biroğlu'nun yeniden ifadesi alınarak, tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Gülizar B'nin kimsesizler mezarlığındaki kabrine ailesi 10 yıl sonra ulaşmıştı.

Kaynak: AA

