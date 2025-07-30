6 Nisan 1920: Önemli Gelişmeler ve Toplantılar - Son Dakika
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6 Nisan 1920: Önemli Gelişmeler ve Toplantılar

30.07.2025 09:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK toplantısına başkanlık ederken, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İmamoğlu'nu ziyaret edip mitinge katılacak. Ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı önemli gündem maddeleri arasında. Spor dünyasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önemli maçları bulunuyor.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Şile'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/10.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, sanayicilerle istişare toplantısına katılacak.

(Çorum/15.20/16.00/16.40/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı iş gücü istatistiklerini, temmuz ayı ekonomik güven endeksini ve 2022-2024 dönemi "Hayat Tabloları" bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- ABD Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Yunus Emre Enstitüsünün Yaz Okulu 2025 Kapanış Programı'na katılacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe Futbol Takımı, özel maçta İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe ile Chobani firması arasındaki stat isim ve futbol takımı Avrupa maçları forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, Chobani Stadı'nda kulüp başkanı Ali Koç ile firma kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'nın katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanşında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla Polonya'da yapılacak rövanş müsabakası öncesi Henryk Reymana Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, siyah-beyazlı ekip son idmanını burada yapacak.

(Krakow/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanşında Beşiktaş ile yapılacak müsabaka öncesi Henryk Reymana Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek, Ukrayna ekibini son idmanını burada gerçekleştirecek.

(Krakow/20.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında Bulgaristan'ın Cherno More ekibini ağırlayacakları müsabaka öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, turuncu lacivertli ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Cherno More Teknik Direktörü Ilian Iliev ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında RAMS Başakşehir ile oynayacakları karşılaşma öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Konuk ekip son idmanını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/19.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup yarı finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla Arnavutluk'ta karşılaşacak.

(Tiran/19.00) (Fotoğraflı)

8- FIBA Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Sırbistan'da son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Türkiye bu turda İsrail ile karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/17.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920: Önemli Gelişmeler ve Toplantılar - Son Dakika

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