6 Nisan 1920: Politika, Ekonomi ve Spor Etkinlikleri - Son Dakika
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6 Nisan 1920: Politika, Ekonomi ve Spor Etkinlikleri

6 Nisan 1920: Politika, Ekonomi ve Spor Etkinlikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile görüşerek ortak bildiri imzalayacak. Ayrıca Kanal 7'nin 30. yıl dönümü programına katılacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş da bu programa iştirak edecek. Ekonomi alanında çeşitli toplantılar düzenlenecek; Tarım ve Orman Bakanı zirveye katılacak. Dünya diplomasi gündeminde İsrail-Hamas arasındaki gelişmeler izleniyor. Spor alanında Türkiye'de çeşitli liglerin maçları gerçekleşecek.

28.02.2025 09:16
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul edecek, çalışma yemeğinin ardından ortak siyasi bildiri imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Kanal 7'nin 30. yıl dönümü programına iştirak edecek.

(İstanbul/14.30/15.00/16.15/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Kanal 7'nin 30. yıl dönümü programına katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Benimle Oynar Mısın?" projesi protokol imza törenine ve "Zamanın İzlerinde Sanata Yolculuk Sergisi"nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin İstanbul İl Başkanlığında gündeme ilişkin basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "28 Şubat Demokrasiye Vurulan Postmodern Darbe" söyleşisine katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, E-Kolay İhracat Platformu tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim- Aralık 2024'e yönelik dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerini, ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerinin ocak ayı sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye- Afrika Medya Forumu"na katılacak.

(İstanbul/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Selçuk Üniversitesi Kampüs Merkez Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, hutbe irad edecek, Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde "Selçuk Üniversitesi Öğrencilerle Buluşma" programına katılacak, Sultan Selim Camisi'nde teravih namazını kıldıracak.

(Konya/12.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 27. haftası, Gençlerbirliği- Manisa FK maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası; TOFAŞ-Semt 77 Yalovaspor ve Karşıyaka- Beşiktaş Fibabanka maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/18.00/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

3- THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftası, Sarıyer Belediyespor- Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eker maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/14.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftası, DEPSAŞ Enerji-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(Şanlıurfa/16.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920: Politika, Ekonomi ve Spor Etkinlikleri - Son Dakika

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