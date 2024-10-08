61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Kapsamında "Sinema Çalıştayı" Düzenlenecek

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(ANTALYA)- Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemanın sorunlarını, sektörün tüm taraflarıyla ele alacak geniş katılımlı bir ortamda masaya yatıracak. 10-12 Ekim arasında gerçekleştirilecek "Sinema Çalıştayı"nda dokuz oturumun yanı sıra yönetmenler Tolga Karaçelik ve Ümit Ünal'ın katılacağı bir de panel yer alacak.

61'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemanın güncel sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için meslek örgütleri, dernekler, sendikalar ve sinema akademisyenlerini bir araya getiriyor. Festival kapsamındaki "Sinema Çalıştayı"nda buluşacak katılımcılar, Türkiye'de sinemanın güncel sorunlarını farklı başlıklar altında ele alacak.

10–12 Ekim'de düzenlenecek çalıştayda sinema filmlerinin yaratım, yapım ve dağıtım sürecine ilişkin temel sorunlar toplam dokuz oturumda tartışılacak. Akademisyen ve meslek profesyonelleri ile dernek, vakıf, meslek birliği, sendika ve ilgili devlet kurumları temsilcilerinden oluşacak çalışma grupları, her biri üç saat sürecek oturumlarda ilgili başlıkları değerlendirerek sonuç bildirgelerine imza atacak.

Çalıştayda ayrıca bir de panel gerçekleştirilecek. 11 Ekim saat 14.00'teki "Anlatı ve Söylem Yapısı Bağlamında Türkiye'de Bağımsız Sinema" başlıklı panelin konukları, yönetmenler Tolga Karaçelik ve Ümit Ünal olacak. Panelin moderatörlüğünü ise çalıştay koordinatörü Perihan Taş Öz üsteleniyor.

Çalıştayın, "Sinemada Telif Hakları Sorunları" başlıklı ilk oturumu, İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Prof. Dr. Okan Ormanlı moderatörlüğünde 10 Ekim saat 14.30'da başlayacak. Film sektöründe yurt içi telif toplama sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile 'Türkiye'de ve dünyada özel kopyalama bedeli (copyright levy) uygulaması nasıl sağlanabilir?' gibi başlıklarına odaklanılacak oturumun konuşmacıları arasında Ahmet Edebali/ Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), Ayhan Sonyürek/ Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR), Avukat Eylem Akkayalı/ Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu (SEF), Mehmet E. Soyarslan/ Türkiye Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM), Mehmet Güleryüz/ Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), Renan Bilek/ Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) ve Tunç Davut/ Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNE-BİR) yer alıyor.

İlk günün, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa moderatörlüğünde gerçekleştirilecek, ikinci oturumuysa "Sinemada Akademi- Sektör İş Birliği" başlığını taşıyor. 14.30'da başlayacak oturumda; Türkiye'de sinema eğitimi müfredatı, mevcut düzenlemeler ve iyileştirme önerileri, Türkiye'de sinema bölümü mezunlarının istihdam koşulları ve akademi- sektör iş birliğini geliştirme modelleri konuları ele alınacak. Oturumun katılımcıları Doç. Dr. Ayşe Toy Par/ Galatasaray Üniversitesi, Doç. Dr. Ece Vitrinel/ Galatasaray Üniversitesi, Hakan Kasırga/ Görüntü Yönetmenleri Derneği (GYD), Osman Özcan/ Sinema Televizyon Sendikası ve Sadullah Şentürk/ SİNE-BİR olacak.

Çalıştayın ilk günündeki son oturumsa Mersin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Senem Ayşe Duruel Erkılıç moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. "Türkiye'de Film Festivalleri" başlıklı oturumun katılımcıları; Aydın Orak/ Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN), Deniz Yavuz/ Antalya Altın Portakal Film Festivali, Doç. Dr. Hakan Aytekin/ Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), Doç. Dr. Hakan Erkılıç/ Mersin Üniversitesi, Haydar Işık/ Malatya Film Festivali, İsmail Timuçin/ Adana Altın Koza Film Festivali, Nida Yılmaz/ Türkiye Belediyeler Birliği, Özgür Balcı/ İşçi Filmleri Festivali ve sinema yazarı Vecdi Sayar. Katılımcılar; Türkiye'de film festivallerinin kent- sinema ilişkisi bağlamında analizi, sürdürülebilirlik açısından film festivalleri, belediye- festival ilişkisi ve festivaller ve sansür gibi konu başlıklarını değerlendirecek.

11 Ekim saat 10.30'da başlayacak oturumlarda "Türkiye'de Film Sektöründe Çalışma Koşulları", "Sinemada Değişen Seyir Kültürü", "Türkiye'de Sinema Yayıncılığı" başlıklarını taşıyor.

"Türkiye'de Film Sektöründe Çalışma Koşulları" başlıklı oturumun moderatörü, avukat Derya Yaman. Oturumda; film sektöründe iş yasalarının tanıdığı haklar, uygulama aksaklıkları ve çözümü, film sektöründe cinsiyet eşitliği ve film sektöründe sendikal haklar bağlamında neler yapılabileceği ele alınacak. Oturuma, Ahmet Edebali/ FİYAB, Damla Kırkalı/ Sinema Televizyon Sendikası, Emre Yetim/ Oyuncular Sendikası, Galip Görür/ Sinema Emekçileri Sendikası (SİNE-SEN), İbrahim Onur Akçınar- Vehbi Cankat Güneş/ Çalışma Bakanlığı, İlker Barış/ SENARİSTBİR ve Ufuk Demirbilek/ Sinema Televizyon Sendikası katılacak.

İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Akbulut'un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Sinemada Değişen Seyir Kültürü" oturumuna ise Bahçeşehir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı, Cinemarine sinema zinciri adına Cenk Sezgin, CJ ENM Medya Genel Müdürü Ferhat Aslan, Mersin Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Erkılıç ve Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. İpek Azime Çelik Rappas katılıyor. Oturumda sinema salonlarından dijital platformlara, pelikülden dijitale sinema seyir kültürünün değişimi ile Türkiye'de sinema filmlerinin sınıflandırılması ve gösterilmesi başlıkları tartışılacak.

Günün üçüncü oturumundaysa Marmara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Meliha Elif Demoğlu'nun moderatörlüğünde "Türkiye'de Sinema Yayıncılığı" ele alınacak. Oturumda Munzur Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Karadoğan, sinema yazarı Barış Saydam, Doç. Dr. Fırat Sayıcı/ Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), Prof. Dr. Semire Ruken Öztürk/ SİNECINE Sinema Araştırmaları Dergisi, Ankara Üniversitesi, Serkan Öztürk/ ES Yayınları ve Tuncer Çetinkaya/ Modern Zamanlar Dergisi yer alacak. Oturumda Türkiye'de basılı veya dijital sinema dergileri ve sinema kitaplarının konu odakları, izlekleri değerlendirilip yayıncılığın gelişmesi yönünde izlenecek yol haritası üzerine konuşulacak.

Çalıştayın 14.30'da başlayacak oturumlarındaysa "Film Sektöründe Yapım Koşulları, Krizler ve Çözümler", "Sinema ve Kültürel Miras", "Üretimden Gösterime Türkiye'de Kısa Film ve Belgesel Sinema" başlıklarını taşıyor.

Özgür Balcı moderatörlüğündeki "Film Sektöründe Yapım Koşulları, Krizler ve Çözümler" başlıklı oturumda; bağımsız sinema filmlerinin finansman sorunu, sinema filmlerinin kurumsal destek olanaklarını artıracak yöntemler ve 20 yıllık SGM destekleri uygulamasında yaşanan sorunlar ve çözüm yolları ele alınacak. Oturuma Ahmet Hızarcı, Ayhan Sonyürek/ SENARİSTBİR, Mehmet Güleryüz/ SETEM, Nida Yılmaz/ Türkiye Belediyeler Birliği, Serkan Acar/ Film Kooperatifi (FİLMKOOP) ve Tunç Davut/ SEF katılacak.

Çukurova Üniversitesi'nden Doç. Dr. Aydın Çam moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Türkiye'de Sinema ve Kültürel Miras" oturumunda ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Asiye Korkmaz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aydan Özsoy, Biket İlhan/ Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN), Nil Gürpınar/ Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SE-SAM) ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Prof Dr. Okan Ormanlı katılıyor. Oturumda Türkiye'deki film arşivi sorunu ve kültürel miras üzerine değerlendirmeler yapılacak.

Maltepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Aytekin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Üretimden Gösterime Türkiye'de Kısa Film ve Belgesel Sinema" konulu son oturumunda ise Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aytekin Can, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Meral Özçınar, Yönetmen Musa Ak, Kısa Film Yönetmenleri Derneği adına Okan Batur ve Anadolu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sırrı Sertar Serter katılacak. Oturumda Türkiye'de kısa ve belgesel film üretiminde yaşanan temel sorunlar değerlendirilecek.

12 Ekim'de bitecek çalıştayın sonuç bildirgeleri, dijital ve matbu kopya halinde ilgili kurumlarla paylaşılacak. Çalıştay bu yolla Türkiye'de sinemanın kurumsallaşmasına, sektördeki sorunların çözümünde ve sektörle akademi arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde yardımcı olmayı hedefliyor. Oturumların sonuç bildirgesi, Su Otel'in Panel Salonu'nda okunacak.

Çalıştayın Düzenleme Kurulu başkanlığını ve yürütücülüğünü İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Perihan Taş Öz ve TÜRSAV Genel Sekreteri, SE-YAP haysiyet kurulu üyesi, Sine-bir yönetim kurulu üyesi, senarist ve yönetmen Aydın Sayman üstleniyor. Onursal danışmanlığını ise yapımcı ve Özen Film'in kurucusu Mehmet Soyarslan, yapımcı, senarist ve Belge Film'in kurucusu Sabahattin Çetin ile İstanbul Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Akbulut yürütüyor.