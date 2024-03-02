ABD ve Ürdün, Gazze'ye havadan 38 bin öğünlük gıda attı - Son Dakika
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ABD ve Ürdün, Gazze'ye havadan 38 bin öğünlük gıda attı

ABD Merkez Komutanlığı, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile birlikte Gazze'ye havadan 38 bin öğünlük gıda içeren insani yardım attığını duyurdu. ABD ordusuna ait 3 adet C-130 kargo uçağıyla gerçekleştirilen operasyonda, paletlerin içerisindeki gıdaların Gazze'nin kıyı şeridine bırakıldığı belirtildi. Bu yardımlar, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırmak için yapılan çabaların bir parçasıdır. Gazze'deki hükümet ise İsrail'in insanı yardım bekleyenlere yönelik saldırısının kasıtlı ve planlı olduğunu vurgulamıştı.

02.03.2024 19:09  Güncelleme: 19:11
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ABD, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile birlikte Gazze'ye havadan 38 bin öğünlük gıda içeren insani yardım attığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait 3 adet C-130 kargo uçağının Gazze'ye bugün havadan insani yardım ulaştırdığı belirtildi.

Gazze saati ile 15.00-17.00'de Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile ortak olarak gerçekleştirilen insani yardım operasyonunda ABD'nin Gazze'nin kıyı şeridine havadan bıraktığı paletlerin yaklaşık 38 bin öğünlük gıda içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu hava yardımları, yardım akışının kara koridorları ve rotaları yoluyla genişletilmesi de dahil olmak üzere Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırmaya yönelik sürekli çabaların bir parçasıdır." ifadesi paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Gazze'deki 2,3 milyon insanın en az dörtte birinin şiddetli açlıkla karşı karşıya bulunduğunu, havadan atılan yardımların yardım dağıtımında etkili bir yöntem olmadığını, ancak son çare olarak başvurulabilecek bir önlem olduğunu belirtiyor.

İsrail'in karadan insani yardımların Gazze'ye girişine izin vermemesinden dolayı Ürdün ve Mısır da daha önce Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırmaya çalışmıştı.

Öte yandan, İsrail ordusunun, 29 Şubat'ta Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 116 kişi hayatını kaybetmiş, 760'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in insanı yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulamış ve "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve Ürdün, Gazze'ye havadan 38 bin öğünlük gıda attı - Son Dakika

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