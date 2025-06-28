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Adana'da Kundaklama Davası

Adana\'da Kundaklama Davası
28.06.2025 10:39
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Alican Artış, amcasının evini kundaklayarak 3 çocuğu tehlikeye attı. Tutuklandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde 919 Sokak'ta yer alan bir evde 22 Haziran Pazar günü saat 01.00 sıralarında dehşet yaşandı. Besici Ali Artış ile Meryem Artış (22) çifti, 3 çocuğunu uyuttuktan sonra salonda çay içti.

3 yeğeninin uyuduğu evi molotofkokteyliyle kundakladı

YEĞENİ ÇOCUKLAR UYURKEN EVİ KUNDAKLADI

Bu sırada motosikletle sokağa gelen Alican Artış, iddiaya göre, eve molotofkokteyli atıp kaçtı. Alevler kısa sürede evi sararken, Artış çifti çocuklarını alarak dışarı çıktı. Meryem Artış, 3 aylık Abdullah'ın beşiğinde kaldığını fark edince alevlerin içine girip, bebeğini kurtardı. Çift, yanan evlerinin karşısında gözyaşı döktü.

3 yeğeninin uyuduğu evi molotofkokteyliyle kundakladı

ÇİFT 3 ÇOCUĞUYLA SOKAKTA KALDI

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık görevlileri, dumandan etkilenen aileye ambulansta müdahale etti. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, Artış çifti 3 çocuğuyla sokakta kaldı.

3 yeğeninin uyuduğu evi molotofkokteyliyle kundakladı

YEĞENİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ali Artış, yeğeni Alican Artış'a bir süre önce 100 küçükbaş hayvan verdiğini ancak parasını alamadığını, piyasaya borçlandığı için kendisinden 2 milyon lira istediğini belirterek, evlerini kundakladığını ileri sürüp, şikayetçi oldu.

3 yeğeninin uyuduğu evi molotofkokteyliyle kundakladı

"ATEŞİN İÇİNE GİRİP BEBEĞİMİ BEŞİKTEN ÇIKARDIM"

Gözyaşı dökerek yaşadıklarını anlatan Meryem Artış, "Büyükleri çıkardık, bebeğim içeride kaldı. Ateşin içine girip, bebeğimi beşikten çıkardım. Çocuklarım hala korku içerisindeler, psikolojileri bozuldu. Onları sakinleştirmeye çalışıp, 'inşallah düzeleceğiz' diyorum. Çocuklarım ölseydi, ne yapardım? Bunu yapan insan değil, cani. Gündüz ya da biz yokken yaksaydı. Çocuklarımın canına kastetmeye geldiler. Hala o anları unutamıyorum. Çocuklarımı kurtaramayabilirdim" dedi.

3 yeğeninin uyuduğu evi molotofkokteyliyle kundakladı

"BEN YAPMADIM" SAVUNMASI KURTARMADI

Artış çiftinin ihbarıyla harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, adresi belirlenen şüpheli Alican Artış'ı saklandığı eve yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Alican Artış, sorgusunda, amcasından kendisine olan borcunu ödemesini istediğini ancak evi kendisinin kundaklamadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alican Artış, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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