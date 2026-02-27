Afganistan-Pakistan Saldırıları: 13 Asker Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afganistan-Pakistan Saldırıları: 13 Asker Öldü

27.02.2026 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan yönetimi, Pakistan ile yaşanan saldırılarda 13 askerinin öldüğünü, 22'sinin yaralandığını duyurdu.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan ile karşılıklı düzenlenen saldırılarda 13 Afganistan askerinin yaşamını yitirdiğini ve 22'sinin yaralandığını bildirdi.

Tolo News'in haberine göre Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, iki ülke arasındaki saldırıların son durumuna yönelik bilgilendirmede bulundu.

Mücahid, "Savaşın başlatıcısı Pakistan'dır" diyerek, Pakistan'ın "Afgan hava sahasını ihlal ettiğini" ve Celalabad ile Paktika bölgelerinde sivil hedefler dahil "yerleşim alanlarını bombalayıp son tırmanışlara" yol açtığını savundu.

Afganistan'ın karşı saldırılarını "meşru öz savunma" olarak nitelendiren Mücahid, Kabil tarafının "diyaloğu desteklemeye devam ettiğini" belirterek "Her zaman barışçıl bir çözümde ısrar ettik ve hala meselenin görüşmeler yoluyla çözülmesini istiyoruz." dedi.

Mücahid, "Pakistan Talibanı (TTP) sorununun" Pakistan'ın iç meselesi olduğunu ve çatışmanın Taliban rejiminin Kabil'de iktidara dönüşünden önceye dayandığını belirterek, "Pakistan'ın eski iç sorununu Afganistan'a dayatması makul değil." diye konuştu.

Kabil yönetiminin "hiçbir ülkenin kontrolü altında olmadan" Pakistan ve Hindistan dahil komşu ülkelerle barışçıl ilişkiler kurmayı hedeflediğini kaydeden Mücahid, "Hindistan ile iyi ilişkilerimiz Pakistan'a karşı yönlendirilmiş değil." ifadesini kullandı.

Mücahid, dün geceden beri karşılıklı saldırılarda 19 Pakistan askeri karakolu ve iki karargahın ele geçirildiğini, bu saldırılarda "55 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiğini ve birkaçının da esir alındığını" öne sürdü.

Sözcü Mücahid, Pakistan ile karşılıklı düzenlenen saldırılarda 13 Afganistan askerinin yaşamını yitirdiğini ve 22'sinin yaralandığını bildirdi.

Pakistan açıklaması

Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Müşerref Zaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan'ın "Afganistan'dan kaynaklanan terörizm musibetini ortadan kaldırma çabalarının" gün boyunca devam ettiğini belirten Zaidi, "Toplam 297 Afgan Talibanı, TTP (Pakistan Talibanı) ve diğer teröristlerin öldürüldüğü doğrulandı ve 450'den fazlasının yaralandığı bildirildi." ifadelerini kullandı.

Afganistan'a ait 89 noktanın "imha edildiğini" ve 18'inin "ele geçirildiğini" kaydeden Zaidi, 135 tank ve askeri aracın da "imha edildiği" bilgisini paylaştı.

Zaidi, Afganistan genelinde 29 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini belirterek, "Pakistan'ın, saldırganlığa karşı ani ve etkili yanıtı devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın eylemleri, meşru müdafaa hakkı kapsamında, vatandaşlarının güvenliği ve bölgenin istikrarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi." ifadesi kullanılmıştı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, basın açıklamasında, Afganistan'ın saldırılarında 12 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiğini, 27 askerin yaralandığını bildirmişti.

Chaudhry, Pakistan'ın düzenlediği saldırılarda "274 Taliban savaşçısının" öldürüldüğünü ve 400'den fazla kişinin yaralandığını belirtmişti.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı 22 Şubat'ta, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada da Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

?- Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

Kaynak: AA

Afganistan, Pakistan, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan-Pakistan Saldırıları: 13 Asker Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün
Gecenin kahramanı Kerem: Fenerbahçe şampiyon olacak Gecenin kahramanı Kerem: Fenerbahçe şampiyon olacak
Cenevre falan hikaye Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu
Fenerbahçe elenirken bile katkı sağladı İşte UEFA ülke puanında son durum Fenerbahçe elenirken bile katkı sağladı! İşte UEFA ülke puanında son durum
Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ayin yapıldı iddiası Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ayin yapıldı iddiası
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Yeni trafik cezaları yürürlükte İşte kalem kalem tutarlar Yeni trafik cezaları yürürlükte! İşte kalem kalem tutarlar

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
19:26
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
19:15
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
18:59
Afganistan’a savaş ilan eden Pakistan’dan kritik hamle Tüm ülkede yasaklandı
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
18:39
ABD’nin İran’ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler
ABD'nin İran'ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 01:26:01. #7.11#
SON DAKİKA: Afganistan-Pakistan Saldırıları: 13 Asker Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.