Ajyal Film Festivali Başlıyor

Doha Film Enstitüsü (DFI) tarafından bu yıl "Anlamlı Anlar" temasıyla düzenlenen Ajyal Film Festivali, sinemanın empati ve birlik inşa etme gücüne odaklanıyor.

Katar'ın başkenti Doha'da 42 ülkeden 18 uzun metraj ve 48 kısa film olmak üzere 66 filmin sinemaseverlerle bulaşacağı festival etkinlikleri, Katara, Sikkat Wadi Msheireb, Lusail ve VOX Cinemas Doha Festival City'de yapılıyor.

Tunuslu yönetmen Hind Meddeb'in DFI yapım destekli " Sudan, Remember Us" adlı belgeselinin gösterimiyle başlayacak festivalde, Filistin odaklı özel seçkiler yer alıyor.

Festivalin öne çıkan "Voices from Palestine" ve "Intaj: From Ground Zero Experience" programları ise Filistinlilerin sansür, yanlış temsil ve soykırım karşısındaki seslerini vurgulayacak.

Festival kapsamında gerçekleştirilen yarışmalar "Mohaq", "Hilal" ve "Bader" ile 8-25 yaş arasındaki ???????genç jüri üyeleri, kısa ve uzun metraj filmleri değerlendirerek ödülleri belirliyor.

Katar'da yaşayan sinemacıların eserlerini öne çıkaran "Made in Qatar" bölümü ile yerel hikayelerin küresel platformda yankı bulması amaçlanırken genç sinemacılar için düzenlenen "Made in Qatar Shabab" ise atölyeler ve panellerle film üretiminden dağıtım stratejilerine kadar pek çok konuda rehberlik sağlıyor.

Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu festivalin konukları arasında

Etkinliğin "Bölgesel Bakış Buluşmaları" oturumlarında Türk oyuncular Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu, Filistinli sinemacılar Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Rashid Al Masharawi, Laila Abbass, Mohammed Almughanni uluslararası basın mensuplarını sorularını yanıtlayacak.

Festivalin bu yılki Ajyal Spotlight oturumlarında ünlü Filistinli aktris Hiam Abbass ve fotoğrafçı Misan Harriman genç sinemacılarla buluşacak.

Festival kapsamında ayrıca interaktif tartışmalar, kapsayıcı gösterimler, film sergileri ve Katar'ın en büyük popüler kültür etkinliklerinden "Geekend" de düzenlenecek.

Bu akşamki açılış töreniyle başlayacak festival, 23 Kasım'a kadar devam edecek.