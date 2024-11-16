Ajyal Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ajyal Film Festivali Başlıyor

Doha'da düzenlenen festival, empati ve birlik temasıyla 66 filmi sinemaseverlerle buluşturacak.

16.11.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doha Film Enstitüsü (DFI) tarafından bu yıl "Anlamlı Anlar" temasıyla düzenlenen Ajyal Film Festivali, sinemanın empati ve birlik inşa etme gücüne odaklanıyor.

Katar'ın başkenti Doha'da 42 ülkeden 18 uzun metraj ve 48 kısa film olmak üzere 66 filmin sinemaseverlerle bulaşacağı festival etkinlikleri, Katara, Sikkat Wadi Msheireb, Lusail ve VOX Cinemas Doha Festival City'de yapılıyor.

Tunuslu yönetmen Hind Meddeb'in DFI yapım destekli " Sudan, Remember Us" adlı belgeselinin gösterimiyle başlayacak festivalde, Filistin odaklı özel seçkiler yer alıyor.

Festivalin öne çıkan "Voices from Palestine" ve "Intaj: From Ground Zero Experience" programları ise Filistinlilerin sansür, yanlış temsil ve soykırım karşısındaki seslerini vurgulayacak.

Festival kapsamında gerçekleştirilen yarışmalar "Mohaq", "Hilal" ve "Bader" ile 8-25 yaş arasındaki ???????genç jüri üyeleri, kısa ve uzun metraj filmleri değerlendirerek ödülleri belirliyor.

Katar'da yaşayan sinemacıların eserlerini öne çıkaran "Made in Qatar" bölümü ile yerel hikayelerin küresel platformda yankı bulması amaçlanırken genç sinemacılar için düzenlenen "Made in Qatar Shabab" ise atölyeler ve panellerle film üretiminden dağıtım stratejilerine kadar pek çok konuda rehberlik sağlıyor.

Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu festivalin konukları arasında

Etkinliğin "Bölgesel Bakış Buluşmaları" oturumlarında Türk oyuncular Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu, Filistinli sinemacılar Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Rashid Al Masharawi, Laila Abbass, Mohammed Almughanni uluslararası basın mensuplarını sorularını yanıtlayacak.

Festivalin bu yılki Ajyal Spotlight oturumlarında ünlü Filistinli aktris Hiam Abbass ve fotoğrafçı Misan Harriman genç sinemacılarla buluşacak.

Festival kapsamında ayrıca interaktif tartışmalar, kapsayıcı gösterimler, film sergileri ve Katar'ın en büyük popüler kültür etkinliklerinden "Geekend" de düzenlenecek.

Bu akşamki açılış töreniyle başlayacak festival, 23 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Film Festivali, Kültür Sanat, Belgesel, Filistin, Festival, Güncel, Sinema, Dünya, Doha, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ajyal Film Festivali Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:15 Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi
15:06 Beşiktaş’ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı
23:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı
23:07 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
23:06 Bebeğin Ölümü: İki Şüpheli Tutuklandı Bebeğin Ölümü: İki Şüpheli Tutuklandı
22:01 Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış yakındır Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır
21:58 İran’dan ABD’ye ’Trump’ı öldürmeyeceğiz’ sözü İran'dan ABD'ye 'Trump'ı öldürmeyeceğiz' sözü
21:29 Trump, avukatlarına Adalet Bakanlığında üst düzey görevler vereceğini açıkladı Trump, avukatlarına Adalet Bakanlığında üst düzey görevler vereceğini açıkladı
21:22 Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış
20:48 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu
20:02 Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava
19:31 TCMB’den Para Transferlerine Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Kaldırıldı TCMB'den Para Transferlerine Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Kaldırıldı
19:06 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “sınır ötesi operasyon“ açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "sınır ötesi operasyon" açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar
18:54 İstanbul bu akşam kıpkırmızı Trafik adeta kilitlendi İstanbul bu akşam kıpkırmızı! Trafik adeta kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 17:26:11. #1.11#
SON DAKİKA: Ajyal Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.