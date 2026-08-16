Saadet ve DEVA liderlerinden iktidara 'operasyon' ve 'transfer' eleştirisi - Son Dakika
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Saadet ve DEVA liderlerinden iktidara 'operasyon' ve 'transfer' eleştirisi

Saadet ve DEVA liderlerinden iktidara \'operasyon\' ve \'transfer\' eleştirisi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'daki piknik etkinliğinde iktidarı eleştirdi. Arıkan, yılın kelimeleri olarak 'operasyon' ve 'transfer'i önerirken, Babacan güven krizi ve enflasyona dikkat çekti, Gazze'yi unutmayacaklarını vurguladı.

(İSTANBUL) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "transfer" ve "operasyonlar" üzerinden iktidarı eleştirerek, " Türk Dil Kurumu'na yılın kelimesi için iki önerimiz var, 'operasyon' ve 'transfer'. Muhammed Salah'ı alan Trabzonspor bile AK Parti transferleri kadar gündem olamadı" dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Türkiye'nin ekonomik sorunlarının yanı sıra adalet, hukuk, eğitim, sağlık, tarım ve üretim alanlarında da sorunlar yaşadığını belirterek, "Bütün bu sorunların tam da merkezinde bir güven krizi var" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen pikniğe katıldı.

Etkinlikte konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendilerini davet eden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'a ve İstanbul İl Başkanlığı'na teşekkür etti.

Türkiye'nin "yorgun", milletin ise "kırgın" olduğunu söyleyen Babacan, insanların uzun süredir ağır yükler altında yaşadığını belirtti. Babacan, "Nereye gitsek aynı dertlerle karşılaşıyoruz. Bir tarafta geçim derdi, bir tarafta gelecek kaygısı, bir tarafta adalet arayışı, bir tarafta da umutlarını kaybetmek istemeyen milyonlar" dedi.

Babacan, Türkiye'de ekonomiden adalete, hukuktan eğitime, sağlıktan tarım ve üretime kadar birçok alanda sorun bulunduğunu belirterek, "Evet, ülkemizde bir ekonomik kriz var. Ancak çok daha önemlisi, ülkemizde bir 'ahlak ve maneviyat' krizi var" değerlendirmesini yaptı.

"10 YILDIR ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞMEDİ"

Enflasyon üzerinden iktidarı eleştiren Babacan, 2016'dan bu yana enflasyonun tek haneye düşmediğini söyledi. Babacan, "Daha geçtiğimiz gün Merkez Bankası bu yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 28 olarak açıkladı. Oysa ülkenin Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanı, tam 10 yıldır sürekli olarak enflasyonu tek haneye indireceğiz diyor" ifadelerini kullandı.

Ekonominin sloganla ve inatla yönetilemeyeceğini belirten Babacan, "Ekonomi güvenle yönetilir, güvenle" dedi. Güvenin yeniden tesis edilmesi için sekiz başlık sıralayan Babacan, doğruyu söylemek, verilen sözü tutmak, emanete hıyanet etmemek, hukuk ve adaletle hareket etmek, liyakatli kadrolarla çalışmak, istişareyi önemsemek, şeffaf olmak ve hesap vermeye hazır olmak gerektiğini söyledi. Babacan, "Bunları yapın, güven kazanın. İlla ki güven, illa ki güven. İnşallah Türkiye'de güven ortamını sağlayanlar bizler olacağız" diye konuştu.

"GAZZE'Yİ UNUTMAYACAĞIZ"

Gazze'deki gelişmelere de değinen Babacan, dünyanın Gazze'yi unuttuğunu ve kameraların başka coğrafyalara çevrildiğini söyledi. Gazze'de acının ve gözyaşının devam ettiğini belirten Babacan, Filistin meselesinin yalnızca bir toprak veya egemenlik meselesi olmadığını ifade ederek, "Filistin meselesi bir insanlık meselesidir, bir vicdan meselesidir, bir adalet meselesidir" dedi. Babacan, "Gazze'yi unutmayacağız. Filistin'i unutturmayacağız. Herkes unutsa, biz unutmayacağız" ifadelerini kullandı. Gazze'deki saldırıların ve işgalin sona ermesi çağrısında bulunan Babacan, "Gazze Gazzelilerindir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUNU YOKTUR"

Türkiye'nin zor dönemlerde yeniden ayağa kalkmayı başarmış bir millet olduğunu söyleyen Babacan, vatandaşlara karamsarlığa kapılmama çağrısında bulundu. Babacan, "Çünkü Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki adaleti yeniden tesis edelim. Yeter ki istişareyi yeniden hakim kılalım. Yeter ki birbirimizi dinlemeyi yeniden öğrenelim" şeklinde konuştu.

"Bizde geri adım yok" diyen Babacan, Türkiye'yi hep birlikte yöneteceklerini belirterek, "Çünkü Türkiye, bir avuç insanın değil; 86 milyonun ülkesidir. Bu ülke, hepimizin ortak evi; hepimizin ortak emanetidir" ifadelerini kullandı.

Babacan, Türkiye'de hukukun hakim olduğu, adaletin işlediği ve demokrasinin güçlendiği bir gelecek hedeflediklerini belirterek, "Terör bitecek, şiddet bitecek. Hiç kimse korkuyla yaşamayacak, hiç kimse kendisini öteki hissetmeyecek. Gençler yarınlara yeni bir umutla bakacak. Çocuklarımız çok daha güzel, çok daha müreffeh bir ülkede yaşayacak" dedi.

SAADET GENEL BAŞKANI ARIKAN: "ŞAFAK BASKINLARI NEDEN SADECE İKTİDARI ELEŞTİRENLERE"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da piknikte yaptığı konuşmada, buradan, yılın kelimelerini seçen Türk Dil Kurumu'na çağrı yapmak istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Türk Dil Kurumu hepimizin malumu, her sene bir 'yılın kelimesi' seçer. Biz de Türk Dil Kurumu'na İstanbul pikniğinden bu yılın kelimesi olmak için iki tane kelime önereceğiz. Bunlardan bir tanesi 'operasyon' kelimesi. Malumunuz, 2026 yılı içerisinde en çok duyduğumuz kelimelerden birisi operasyon oldu. Neredeyse her gün, neredeyse her sabah ekranları açtığımızda bir operasyon haberiyle karşı karşıya kalıyoruz. Biz şuna karşı değiliz: Bir suç varsa, bir hata varsa elbette operasyon yapılmalı. Elbette suçluların üzerine gidilmeli, sonuna kadar da takipçisi olunmalı; her türlü bu tarz yapı, hukuk önünde hesap verebilmeli. Hukukun üstünlüğüne, adalete inanan hiç kimse böyle bir gerçeklik karşısında duyarsız kalamaz. Ancak değerli kardeşlerim; halkın vicdanını kanatan, adalete olan inancı sarsan çok yakıcı bir soru hepimizin hafızasında. Nedir bu soru? Neden bu operasyonlar sadece iktidara muhalif olanların kapılarını çalıyor? Neden şafak baskınları, sabah operasyonları sadece iktidarı eleştirenlere karşı gerçekleştiriliyor?

Bu ülkede dolar bir günde 8 liradan 18 liraya çıktı, binlerce insan milyoner oldu. Bununla alakalı bir soruşturmanın başlamadığını yıllardır hep beraber görüyoruz. Yine kamu bankalarından aldığı kredilerle medya patronu olan insanlar oldu. Bununla alakalı da bir soruşturma başlamadığını yıllardır görüyoruz. Türkiye ekonomisine maliyeti 60 milyar doları bulan Kur Korumalı Mevduat'la alakalı hala bir soruşturma başlatılmadığını üzülerek görüyoruz. Yine bu devletin bakanı devletin kurumuna dezenfektan sattı; hala bir soruşturmanın başlamadığını üzülerek görmekteyiz. Operasyon dediğiniz şey iktidarın rakiplerine çevirdiği bir projektör değil; suç neredeyse orayı aydınlatan bir adalet ışığı olmak zorundadır. İktidar operasyon yaptıkça karşılarına ne çıkıyor? Geçmişte yaptığı icraatların aynısını net bir şekilde görebiliyorlar. Uyuşturucu baronları çıkıyor karşılarına, kokainciler çıkıyor, sanal kumarbazlar çıkıyor, sokak çeteleri çıkıyor, kara para trafiğiyle karşı karşıya kalmak zorunda kalıyorlar.

"24 YILDIR ÜLKEYİ SİZ YÖNETİYORSUNUZ, SİZİN ZAMANINIZDA ÜLKEDE BU KADAR ÇÖP BİRİKTİ"

Peki, sorumuz şu; İstanbul'dan soruyoruz: Bu kadar çöp hangi ara birikti? 24 yıldır ülkeyi siz yönetiyorsunuz, sizin zamanınızda ülkede bu kadar çöp birikti. Sizin zamanınızda ülkemiz bu kadar yıprandı. Sizin zamanınızda ülkemizde değerlerin içerisi bu kadar boşaltıldı maalesef. 24 yılın sonunda doğru olan soru 'Bu problemleri kim temizliyor?' değil, 'Bu bataklık kimin zamanında oluştu?' sorusunu sorabilmektir değerli kardeşlerim. Operasyon yapmak elbette kıymetli ama biz muhalefet olarak operasyonlara zemin oluşturan bu icraatların müsebbiplerini de sorgulamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Düşünebiliyor musunuz; bugün bu sabah bir operasyon yapılıyor, 100 kişiyi gözaltına alıyorlar, birkaç saat sonra 100 kişiden boşalan yer 200 kişi tarafından tekrar dolduruluyor. Demek ki sistem baştan sona çürümüş. Bu sistem köhnemiş. Bizim beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarla iddiamız bu sisteme alternatif olmak değil, bozuk olan düzeni kökten değiştirmek olacak inşallah."

"MUHAMMED SALAH'I ALAN TRABZONSPOR BİLE AK PARTİ TRANSFERLERİ KADAR GÜNDEM OLAMADI"

Türk Dil Kurumu'na 2026'nın kelimesi olarak ikinci tavsiyelerinin ise "transfer" olduğunu söyleyen Arıkan, şunları kaydetti:

"Niye? Siyasette son dönemde o kadar hızlı bir transfer harekatı var ki kim hangi partiden seçildi, bugün hangi partide, yarın hangi partide olacağını kestirmenin zor olduğu bir dönem içerisindeyiz. Tabii ki sağlam bir şekilde, iradeli bir şekilde dik duran vekillerimiz var. Ama son dönemde gördük ki, özellikle birkaç gün önce gördük ki çivi tamamıyla çıkmış vaziyette. Yaz ayları, elbette transferler konuşulur. Ama hangi transferler? Futbolcuların yaptığı transferler. İki gün önce AK Parti'nin transferi Türkiye'de o kadar fazla gündem oldu ki dünyanın en ünlü futbolcusu Muhammed Salah'ı alan Trabzonspor bile AK Parti transferleri kadar gündem olamadı bu ülkede, işin şakası bir yana bu konu üzerinde uzun uzun düşünmemiz gerekir. Biz siyasette insanların fikir değiştirmesini başlı başına bir suç olarak göremeyiz. İnsan elbette kanaatlerini değiştirebilir. Fakat mesele bir kişinin parti değiştirmesinden çıkıp bir siyasi yönteme dönüştüğünde oraya 'dur' demek mecburiyetindeyiz. Demokrasi sadece sandık kurmak değildir. Demokrasi, sandıkta ortaya çıkan iradeye saygı duyabilme cesaretidir. Hukuken mümkün olanın ahlaken her zaman mümkün olmadığını bir kez daha son dönemde görmüş olduk değerli arkadaşlar. Evet; birinci kelimemiz operasyon, ikinci kelimemiz transferi Türk Dil Kurumu'na tavsiye olarak iletiyoruz."

"MİLLETİN CÜZDANINDAKİ TERÖRÜ SİZ NE ZAMAN BİTİRECEKSİNİZ?"

SAADET Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Terörsüz Türkiye süreci ve TBMM'de çıkarılan çerçeve yasaya ilişkin de konuştu. İktidarın, "Bu hedefe ulaştık" dediğini aktaran Arıkan, "İnşallah ulaşılır, biz de elimizden gelen desteği gösterdik. Ancak şunu sormamız lazım: Milletin cüzdanındaki terörü siz ne zaman bitireceksiniz? Enflasyon dediniz, defalarca hedef gösterdiniz. En nihayetinde '2026'nın sonunda 12 olacak' dediniz, 28 olarak güncellediniz. Soruyorum size ya; bu enflasyon terörünü bitirmek için daha ne istiyorsunuz ya? Ne kadar yetki istiyorsunuz? Ne kadar oy istiyorsunuz ki bu enflasyon terörünü bitirebilesiniz? Faiz terörü: Bütçeden 2,75 trilyon faize ödeme yapıyorsunuz. ve bu yılın en fazla kar eden 20 kurumu içerisinde ön plana çıkan bankalar, finans kurumları. Bu faiz terörü değil de nedir? Hani 'Nas' diyordunuz? Hani 'İnancımız gereği faizle mücadele edeceğiz' diyordunuz? Bu cümleler nereye gitti? Yine seçim mi olması gerekiyor bu cümleleri Türkiye gündemine getirebilmeniz için?" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un her tarafının beton yığını haline getirildiğini söyleyen Arıkan, "İstanbul'daki rant terörünü ne zaman bitireceksiniz? En önemli soruyu soruyorum, en önemlisini söylüyorum: Bu 'muhalife cefa, yandaşa sefa' düzenini ne zaman bitireceksiniz ey iktidar yetkilileri?" diye sordu.

Kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını isteyen Mahmut Arıkan, "İnşallah çok yakın bir zamanda, ilk seçimlerden sonra el birliğiyle, yol arkadaşlarımızla beraber öyle bir Türkiye inşa edeceğiz ki yılın kelimesi operasyon değil, adalet olacak Allah'ın izniyle. Yine yılın kelimesi transfer değil, umut olacak Allah'ın izniyle. ve siyasetçiler kürsülerde konuşurken faizi değil bereketi konuşacakları ekonomik düzeni Türkiye'ye hediye edeceğiz inşallah. Biz bunun için transfer milletvekillerine başvurmayacağız. Transfer belediye başkanlarına başvurmayacağız. ya ne yapacağız? Projelerimizle milletimizin gönlünü transfer etmeye talip olacağız arkadaşlar. Öyle bir Türkiye kuracağız ki insanlarımız aracına yakıt alırken kara kara düşünmek zorunda kalmayacak. Çiftçimiz traktörünü çalıştırmaktan korkmayacak. Okullar açılıyor diye velilerimiz kara kara düşünmek zorunda kalmayacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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