Anka Haber Ajansı 15 Şubat 2024 Perşembe Gündemi

ANKA HABER AJANSI 15 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE GÜNDEMİ
Anka Haber Ajansı ekibi, maden faciasının yaşandığı İliç'teki gelişmeleri olay yerinde takip ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
09.30 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu OSB yönetimi ile bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
11.00 – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kültürel yaşam alanına dönüştürülen, Beykoz Çubuklu Silolarındaki çalışmaları yerinde inceleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
11.00 - DİSK Ege Bölge Temsilciliği, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Anagold Madenciliğe ait altın madeni alanında meydana gelen felaketle ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ )
12.30 – Ankara Büyükşehir belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sincan 1. OSB yönetimiyle biraraya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
13.00 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ve sendika yöneticilerinden oluşan heyeti Anagold Madencilik, Çöpler Köyü Mevkii Nizamiye önü İliç'te basın açıklaması sonrasında kayıp işçilerin ailelerini ziyaret edecekler. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
13.00 – Emekli Orgeneral Saldıray Berk'in cenaze töreni, öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
14.00 – Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Belediye Başkan Adayları tanıtım törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda mitinge katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
14.15 - İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Efeler Belediyesi Kuvayı Milliye Evi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
16.30 – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek teşkilat buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
17.30 – Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Karabağlar Uğur Mumcu Parkı'nda Halk Buluşması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
18.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi Hızır Lokması Paylaşımı programına katılacak.
19.00'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Şoförler Esnaf Odası ve Ankara taksicileriyle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...
Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 15 Şubat 2024 Perşembe Gündemi - Son Dakika
Esra Erol'da programına başvuran bir anne, kızının kendisini şeyh olarak tanıtan sahte bir hocanın yanına kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Günlerdir süren yayınlarda sahte şeyhin 300 kişiyi bir termal otelde tutarak harem kurduğu, müritleri diye tanımadığı kişilere de şifa vermek için kırbaçladığı ortaya çıktı.
Düzce'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vuran bir şahıs daha sonra aynı silahla intihar etti. Bir sitenin otoparkında yaralı olarak bulunan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alan 69 metre boyundaki kargo gemisi battı. Gemideki 6 Türk mürettebatın kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını belirtti.
Yozgat-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4'ü ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaralıların durumunun 15 kişinin iyi olduğu, 4 kişinin ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kafes-40" operasyonlarında elebaşılığını Emre Özcan'ın, Önder Küçük'ün ve Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı olan 24 şüphelinin de yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.
Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, alkollü şekilde canlı yayın yaparak Tarkan'a küfürler savurdu. Ortaç, görüntülerde ne dediğinin farkında olmadığını belirterek özür diledi.
Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik bir suikast planına karıştıkları iddiasıyla 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Saab, gözaltına alınan kişilerle ilgili yargı sürecinin devam ettiğini ve 15 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını belirtti. Saab, uluslararası medyada Venezuela yargısına karşı karalama kampanyası yürütüldüğünü savundu. Ayrıca, ülkenin önde gelen insan hakları aktivisti Rocio San Miguel ve ailesinin gözaltına alınmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında tuvaletini yapan adam, kimliği belirsiz şahsın silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. 2 merminin bacağına ve kalçasına isabet etmesiyle kanlar içinde kalan adam arkadaşı tarafından hastaneye kaldırıldı.
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