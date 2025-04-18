Anka Haber Ajansı 18 Nisan Cuma Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 18 Nisan Cuma Gündemi

ANKA Haber Ajansı 18 Nisan Cuma gündemi

18.04.2025 09:03  Güncelleme: 10:26
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09.00- Reşit Kibar'ın öldürülmesine ilişkin biri tutuklu iki sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ARTVİN)

09.30 - 12.00- Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan gençlerin yargılandığı duruşma öncesi Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapılacak. Öğrenciler arkadaşlarına destek olmak için adliye önünde buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)

10.00- TÜİK, mart ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri ile 2024 yılı "İstatistiklerle Çocuk" bültenini açıklayacak. (ANKARA)

11.00- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek ile Adana Büyükşehir ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar, 10. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile Yerel Yönetimler Sempozyumu'nun açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANTALYA)

11.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - "2024 KPSS Öğretmen Atama Mücadele Platformu", Milli Eğitim Bakanlığı önünde 15 bin öğretmen atamasına ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00- Atanamayan öğretmenler, Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "15 bin atamayı kabul etmiyoruz" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.00 - DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs kutlama programıyla ilgili Beşiktaş İskele Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

12.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, "Eyüpsultan Kent Lokantası Açılışı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

12.30 - Avukatlar tahliye edildikten sonra tekrar tutuklanan ÇHD Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı için Ankara Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- 14. Alaçatı Ot Festivali kapsamında Çamlık Yoldan, Festival Girişine doğru Festival Korteji gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.30 - 16.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Dostu Parlamento Başkanları Toplantısı'na ve 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ziyareti sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

16.00- Eğitim-Sen İstanbul Şubeleri, proje okullara öğretmen atamalarıyla ilgili Cağaloğlu Anadolu Lisesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

18.00- SOL Genç İzmir, ÖSYM Binası önünde "Öğretmenime Dokunma" sloganıyla eylem ve basın açıklaması düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

Geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi Çağlayan'daki Florence Nightingale Hastanesi'de devam eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler izleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

20.00- Trendyol Süper Lig'in 32. haftası; Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçlarıyla başlayacak. (MERSİN- İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

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Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

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