Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "Günü Kurtaracak Projeler Değil Kente Değer Katacak Projeleri Hayata Geçirdik"

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024 yılı değerlendirmesinde "Söz verdiğimiz gibi günü kurtaracak projeler değil kente değer katacak projeleri hayata geçirdik" dedi. Böcek, Antalya'da ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 3 bin 873 kişiye sosyal kart verildiğini ayrıca bin 645 kişiye de nakit desteği sağlandığını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2024'te Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları değerlendirirken, sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik halk süt, halk mama, aşevi, glütensiz gıda desteği, hasta yatağı, sosyal kart, eğitim desteği, nakit desteği ve tekerlekli sandalye gibi destekleri yoğun bir şekilde sürdürdüklerini vurguladı.

Kadınların, gençlerin, yaşlıların, çiftçilerin, esnafın yanında olmaya, hizmet ve projelerle dertlere derman olmaya gayret gösterdiklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, şunları söyledi:

"Tarımın bitme noktasına geldiği bir dönemde girdi maliyetleri karşısında neredeyse üretim yapamaz hale gelen çiftçimizi 2024 yılında yalnız bırakmadık. Yerelden kalkınma hedefiyle çıktığımız yolda çiftçimize verdiğimiz sözleri tuttuk. Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çiftçilerimize enerji, tohum, fide-fidan, makine ve teçhizat desteğimizi sürdürdük. 2024 yılında 19 bin 571 adet ekonomik değeri yüksek ürünlerin fide ve fidanlarının hibesini gerçekleştirdik. Yine üreticilerimize destek olmak amacıyla 10 bin adet nergis soğanı ve 5 bin adet frezya soğanı dağıttık. Kepez Kirişçiler Mahallesi'nde hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evimizde can dostlarımızın konforlu ve korunaklı alanlarda yaşamlarını sürdürmesini sağladık.

"2024 yılında yaklaşık 85 milyon TL'lik enerji desteği sağladık"

Sulama projelerimizle hem suyumuzu koruduk hem ekilemeyen alanların ekilmesine imkan sağladık. Kapalı devre sulama sistemleri kurarak, su israfını önledik, verimi artırdık. Tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla 19 ilçede bulunan 53 sulama kooperatifine 2024 yılında yaklaşık 85 milyon TL'lik enerji desteği sağladık. Bu sayede 22 bin çiftçi ailesinin üretim maliyetleri düşerken, kazançları arttı. Korkuteli, Elmalı'da kırsal bölgelere güneş enerjili sulama sistemleri kazandırdık. Üreticiye sulama borusu desteğinde bulunduk. Afetlerden zarar gören üreticilerin yardımına koştuk, başta sera naylonu desteği olmak üzere taleplerini karşılayarak yaralarını sardık.

"Tesiste mevsimine göre yaş sebze ve meyveler işlenerek ekonomiye kazandırılıyor"

Kumluca Yaş Sebze Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisleri'mizle üreticilerimize destek oluyoruz. 'Kumluca'da İsraf Azalıyor, Yerel Üretici Kazanıyor' sloganıyla halkımızın hizmetine sunduğumuz tesislerde paketleme ve kurutma işlemleri aralıksız sürdürülüyor. Kumluca Mavikent Toptancı Hali içerisinde günlük 3 ton kurutma, 130 ton paketleme kapasite bulunan tesislerimiz, pazar bulamayan ve üretim fazlası olarak elde kalan ürünler alternatif ürün haline getiriliyor. Yerel üreticilerin emek ve maddi kaybını en aza indiren tesiste mevsimine göre yaş sebze ve meyveler işlenerek ekonomiye kazandırılıyor.

"Veterinerlerimiz mahalle mahalle gezerek hayvan sağlığını korumaya destek oldu"

Akıllı sistemlerle çiftçilerimizin daha konforlu ve verimli üretim yapmalarına yardımcı olurken, Elmalı ve Kumluca'da başlayan dijital takip sistemini Aksu ve Serik ilçelerimize de kazandırdık. Çiftçi Kart sistemi aracılığıyla zirai atıklarının çevreci bir şekilde bertarafını sağladık. Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizde 13 noktada zirai ilaç ambalaj atığı toplama akıllı konteynerleri yerleştirdik. Hayvan üreticilerimizi de yalnız bırakmadık. Veterinerlerimiz mahalle mahalle gezerek, önleyici veterinerlik hizmeti vererek, hayvan sağlığını korumaya destek oldu. Hayvan üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek için yem gibi ihtiyaç duyduğu konularda yanlarında yer aldık. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Halk Yem Projesi'ni, Süt Yemi adıyla başlattık. Proje kapsamında yüzde 15 hibeli olarak üreticilerimize yemleri dağıttık.

"Halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz"

'Herkesin Başkanı' diyerek Antalya'da üst üste iki kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmanın verdiği sorumlulukla halkçı projelerle halkımızın yanında olmayı sürdürdük. Halk Et, Halk Süt, Halk Mama, Halk Ekmek ve halkın suyu ANTSU ile ekonomik darboğazın yaşamı zorlaştırdığı bugünlerde halkımızın yanında olmaya ve bir nebze de olsa rahat bir nefes alabilmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2024 yılında 10 bin 422 çocuğu Halk Süt, 1393 çocuğu Halk Mama ile buluşturduk. 1488 Çölyak hastası vatandaşımıza glutensiz un, şehriye, makarna ve bisküviden oluşan gıda yardımında bulunduk.

"Kreş ve gündüz bakımevi sayımızı 19'a çıkardık"

Seçimden önce verdiğimiz 'her ilçeye bir kreş' sözümüzü yerine getirdik. Annelerimizin çalışma hayatına dahil olabilmesi ve ekonomik olarak güçlenebilmesi adına açtığımız kreş ve gündüz bakımevi sayımızı 19'a çıkardık. Yeni açılacak kreşlerimiz ile birlikte annelerimizin yanında olmaya devam edecek, kadın istihdamını arttıracak çalışmalarımızla onların yanında olmayı sürdüreceğiz.

"Kadınların hak ettikleri yerde olmaları için önemli projeleri hayata geçirdik"

Kadınların hayatın her alanında hak ettikleri yerde olmaları için önemli projeleri hayata geçirdik. Kadın kooperatifleri ve satış ofisleri kurup kadın emeğini ve üretimi destekledik. Kırsalda üreten kadınlara fide fidan, makine ve techizat desteği verdik. Toplu ulaşım araçlarında kadın yolcularımız için saat 06.00'ya kadar durak harici indirme hizmeti veriyoruz. Ayrıca rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, eğitim çalışmaları, şiddet mağduru kadın ve çocuklarına barınma desteği, kız yurtlarında genç kızlarımıza barınma desteği, sosyal yardım hizmetleri, meslek edindirme kursları, iş ofisi ile istihdam desteklerimizi arttırarak sürdürüyoruz.

"3 bin 873 kişiye sosyal kart verirken, bin 645 kişiye de nakit desteği sağladık"

Sosyal desteklerle Antalyalı vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmayı sürdürdük. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşımızın en zor anında yanında olduk. Çocuk, kadın, genç, engelli gibi dezavantajlı gruplara yönelik yoğun çalışma yürüttük. 2024 yılında da sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik halk süt, halk mama, aşevi, glütensiz gıda desteği, hasta yatağı, sosyal kart, eğitim desteği, nakit desteği ve tekerlekli sandalye gibi destekleri yoğun bir şekilde sürdürdük. Zor durumdaki 910 vatandaşa hasta yatağı, 81 kişiye de tekerlekli sandalye yardımı yaptık. Talepte bulunan ve yapılan tespit sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 3 bin 873 kişiye sosyal kart verirken, bni 645 kişiye de nakit desteği sağladık.

"Kepez Sağlık Merkezi'miz ile hiçbir sağlık güvencesi aramaksızın ücretsiz hizmet sunmayı sürdürdük"

2024 yılında merkez aşevi, Alanya ve Manavgat aşevinde toplam 1 milyon 190 bin 928 porsiyon sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Sayılarını arttırdığımız emekli kahveleri ile kıymetli büyüklerimize yeni sosyal alanlar kazandırdık. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez Sağlık Merkezi'miz ile hiçbir sağlık güvencesi aramaksızın ücretsiz hizmet sunmayı sürdürdük. Merkezde geçen 36 bin 816 vatandaşımızın ücretsiz diş tedavisini yaptık.

"7 bin 958 vatandaşımıza saç kesim hizmeti sunduk"

İlçe ilçe mahalle mahalle dolaşan mobil kuaför ile 7 bin 958 vatandaşımıza saç kesim hizmeti sunduk. Başvuruda bulunan vatandaşları eğitimine, mesleğine ve becerilerine göre iş görüşmelerine yönlendiren İş Danışmanlık Ofisimiz ile iş arayanlar ile iş verenler arasında köprü vazifesi görmeye devam ettik. 2024 yılında 2 bin 58 vatandaşımızın özel sektörde işe yerleşmesine aracılık ettik.

"Öğrenci yurtlarımız ile üniversiteli öğrencilerimiz de yalnız bırakmadık"

Gençlerimizin geleceğe umutla bakması için hep yanlarında olduk. Öğrenci yurtlarımız ile üniversiteli öğrencilerimiz de yalnız bırakmadık. Ekonomik şartlar ve kiraların yüksekliği nedeniyle barınma ihtiyacını karşılamakta zorlanan üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla öğrenci yurtlarımızın sayısını arttırdık. Akdeniz Üniversitesi'nin hemen yakınında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki 330 kapasiteli 3 bloklu kız ve erkek öğrenci yurtları ile yine üniversite yakınındaki Gülveren Mahallesi'nde 50 kişilik kız öğrenci yurdu ve 90 kişilik Elmalı Erkek Öğrenci Yurdu'nda ve Akseki'de öğrenciler çağdaş koşullarda sıcak yuva ortamında barınıyor. Yurtlarda kalan öğrencilere ücretsiz internet, çamaşır yıkama, ütü ve iki öğün yemek gibi imkanlar da sunuyoruz.

"Eğitim desteğini 8 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkardık"

Kentimizdeki ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yönelik başlattığımız eğitim desteğini 8 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkardık. 4 bin 458 üniversite öğrencisi gencimizin eğitimine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Can suyu projemiz kapsamında Antalya'daki üniversitelerde eğitim gören öğrencilere her ay 5 ton suyu ücretsiz vermeye devam ediyoruz. Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezimizde gençlerimize sosyal ve kültürel açıdan hem öğrenip hem eğlenebilecekleri imkanlar sunmayı sürdürüyoruz. Yenilikçi fikirleri desteklemek, gençlerin fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamak ve girişimci adaylarına yönelik destek sağlamak amacıyla girişimci adaylarına yönelik HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'ni hizmete açtık. Çocuklarımıza da ATABEM kurslarımızda ihtiyaç duydukları alanlarda akademik anlamda ücretsiz olarak destek vermeyi sürdürüyoruz.

"Antalya'nın altyapısına toplam 19 milyar 237 milyon 357 bin TL'lik yatırım yaptık"

Antalya'nın altyapısına yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürdük. ASAT Genel Müdürlüğü'müz, Nisan 2019'dan bu yana 10 milyar 15 milyon 69 bin TL yatırım bedeliyle Antalya ile Londra arası kadar içme suyu hattı yapımı gerçekleştirdi. Antalya'nın 19 ilçesi, 913 mahallesinde içme suyu, kanalizasyon ve atıksu ile ilgili eksiklikleri tamamlıyoruz. 3 milyar 582 milyon 863 bin TL yatırım bedeliyle 660 km kanalizasyon hattı döşedik. 2 milyar 788 milyon 336 bin TL'lik atıksu yatırımı yaparken, 2 milyar 851 milyon 87 bin TL'lik tesis ve hizmet yatırımını hayata geçirdik. ASAT kanalıyla son beş yılda Antalya'nın altyapısına toplam 19 milyar 237 milyon 357 bin TL'lik yatırım yaptık.

Çevre ve doğa dostu projelerimizden hiç vazgeçmedik. Çevre ve insan sağlığına önem vererek şehrimize modern arıtma tesisleri kazandırdık. Sürdürülebilir çevre politikaları, temiz enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması için gösterdiğimiz çaba meyvelerini verdi. Ulusal ve uluslararası 20 çevre ödülünün sahibi olduk. Başarılı finans yönetimi ve çevreye verdiğimizi önemle Dünya Bankası ve İLBANK tarafından yaklaşık 200 milyon Euro finansman ile yürütülen 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi' için 81 il arasından pilot il seçilen iki şehirden biri olduk. Bu kapsamda Antalya'mızda, Aksu Altıntaş bölgemizde kentsel dönüşüm alanında yürütülen kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu gibi altyapı ve yol çalışmalarının yanı sıra 3. Etap Raylı Sistem vagon alımı, 4. Etap Raylı Sistem Projesi, elektrikli otobüsler, yenilenebilir enerji gibi halkımızın önceliklerine yönelik seçtiğimiz projeleri yürütüyoruz.

"Güneş enerji sistemleri sayesinde enerjimizi doğadan alıyor, çevremizi koruyoruz"

Elektronik Gemi Denetim Sistemi'miz ile mavi sularımızda gemi kaynaklı kirliliği önlemeye devam ediyoruz. Güneş enerji sistemleri sayesinde enerjimizi doğadan alıyor, çevremizi koruyoruz. Toplamda 12,67 MWp kurulu güce sahip 17 GES ile yıllık 7 bin 250 hanenin enerji ihtiyacına eşdeğer bir üretim sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyemiz, uygulama projeleri tamamlanan 5 yeni GES ile toplamda 22 güneş enerji santraline ulaşmış olacak.

"2023-2024 yıllarında 19 ilçedeki kırsal yollara toplam 754 milyon 740 bin TL'lik bir yatırım yaptık"

Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yollarda ulaşımını sağlamak için sorumluluk alanımızda bulunan yollarda bakım-onarım ve iyileştirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2023-2024 yıllarında 19 ilçedeki kırsal yollara toplam 754 milyon 740 bin TL'lik bir yatırım yaparak, vatandaşlarımızı modern ulaşım ağıyla buluşturduk. Kırsal mahallelerde toplam 44 kilometrelik sıcak asfalt, 362 kilometrelik sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdik. 410 kilometrelik stabilize yol, 38 kilometrelik heyelandan zarar gören yol onarımı ile toplam 3 bin 638 kilometrelik yol bakım çalışması yaptık.

"Yapay zeka teknolojisini de devreye alarak merkezin işleyişini arttırmayı hedefliyoruz"

Konyaaltı- Varsak arasındaki 4. Etap hafif raylı sistem hattı ihale sürecini tamamladık yükleniciye yer teslimini yaptık, yakın zamanda çalışmalara başlıyoruz. 5. Etap raylı sistem hattımızın projelendirme çalışmaları da devam ediyor. Trafik İzleme Merkezi'mizde trafik yoğunluğu olan bölgelere anlık müdahaleler yapılıyor. Mevcutta 148 sinyalize kavşağı uzaktan kontrol edilme ve 7/24 izlemeyebilme imkanımız sunan Trafik İzleme Merkezi'mizi daha da güçlendirerek, bir çok kavşağa daha uzaktan erişim ve izleme imkanına sahip olacağız. Bunun için yapay zeka teknolojisini de devreye alarak merkezin işleyişini arttırmayı hedefliyoruz.

"Antalya'nın kültürel ve sosyal hayatını da ihmal etmedik"

Tüm bunları yaparken Antalya'nın kültürel ve sosyal hayatını da ihmal etmedik. Var olan festivallerimizi sürdürürken, yeni festivallerle kent hayatına canlılık ve renk katmaya devam Ettik. Altın Portakal Film Festivali, Piyano Festivali, Antalya Kitap Fuarı, Gastronomi Festivali, Hobifest, Antalya Yörük Türkmen Festivali ve Yılbaşı Festivali'ni düzenledik. Yeşilçam ve Nostalji Festivali ile de yenilikler getirdik.

"Spor salonları ve ücretsiz kurslar açtık"

Geleceğin yıldız sporcularını şehrimizde yetiştirmek için spor salonları ve ücretsiz kurslar açtık. Göreve geldiğimizde yarım kalan projelerden biri olan Sedir Spor Kompleksini 160 milyon TL bir bedelle tamamlayarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gençlerimize ve sporcularımıza armağan ettik. Kentin dört bir yanındaki ASFİM spor merkezlerimizde vatandaşlarımıza ücretsiz spor imkanı sağlıyoruz. Pehlivanlar diyarı Antalya'nın Tarihi Kırkpınar Yağlı Gürelerine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdık. 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Yusuf Can Zeybek ile altın kemeri Antalya'mıza getirdik. 2025 yılında da azimle gururla çalışmaya devam edeceğiz."