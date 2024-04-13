Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin bilirkişi heyetinin hazırladığı ön rapor ortaya çıktı - Son Dakika
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Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin bilirkişi heyetinin hazırladığı ön rapor ortaya çıktı

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Adalet Bakan Yılmaz Tunç, Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporu açıkladı. Bakan Tunç, ''Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir.'' ifadelerini kullandı.

13.04.2024 16:53  Güncelleme: 17:47
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Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporu açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı. Öte yandan kazayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Antalya'daki teleferik kazası nasıl oldu? Bakan Tunç bilirkişi raporunu açıkladı

TELEFERİK FACİASINDA 1 CAN KAYBI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Antalya'daki teleferik kazası nasıl oldu? Bakan Tunç bilirkişi raporunu açıkladı

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME VE KEŞİF ÇALIŞMASI YAPTI

Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve bir elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyetin olay yeri inceleme ve keşif çalışması yaptığını aktardı.

Antalya'daki teleferik kazası nasıl oldu? Bakan Tunç bilirkişi raporunu açıkladı

"TAŞIYICI DİREKLERİN BAĞLANTI NOKTASINDAN KIRILDIĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti: "Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir.

13 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş, bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

AFAD BAŞKANI OKAY MEMİŞ: DİREĞİN TEPESİNDEKİ BİR KIRIK KAZAYA NEDEN OLDU

AFAD Başkanı Okay Memiş, kazanın sebebiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Memiş, teleferik direğinin tepesinde tespit ettikleri ayrıntıya dikkati çekti.

"Adli merciler, bu konuda gerekli tahkikatı yapacaklardır." diyen Memiş, şu ifadeleri kullandı: "Gözlemlerimiz ve analizlerimiz neticesinde teleferik direğinin tepesindeki bir kırık neticesinde, yani sağlam olan bir teleferik direğinin tepesindeki vida kırığı gibi tespit ettiğimiz bir kırık neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Diğer detaylı çalışmayı adli mercilerimiz ayrıca yapacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

NE OLDU?

Antalya'daki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde dün akşam direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 7 kişi olay anında 3 kişi de tahliye esnasında yaralandı. 24 teleferik kabininde mahsur kalan 174 kişinin tamamı 22 buçuk saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.

Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin bilirkişi heyetinin hazırladığı ön rapor ortaya çıktı

KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

AFAD başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekiplerince dün başlayan kurtarma çalışmaları, gece boyunca gece görüş kabiliyetine sahip helikopterlerle devam etti. 7 helikopter, 87 araç ve yaklaşık 500 personelin 22,5 saat boyunca süren yoğun çalışmaları sonucunda kabinlerde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.

Helikopterlerle tahliye edilenler Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına getirilerek sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldı, ihtiyaç halinde ise hastaneye sevk edildi.

Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin bilirkişi heyetinin hazırladığı ön rapor ortaya çıktı

KAZADA ÖLEN VE YARALANANLARIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

Antalya\'daki teleferik kazasına ilişkin bilirkişi heyetinin hazırladığı ön rapor ortaya çıktı
Kaynak: AA

Yılmaz Tunç, Antalya, Kaza, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin bilirkişi heyetinin hazırladığı ön rapor ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Kasim Ozdal: Belediye niye denetimi güzel yapmamış. 94 55 Yanıtla Engin Kaya: CHP li belediyeler AK partili belediyelerden aldıkları hizmetleri bozulana kadar kullanıp sonra iptal ediyorlar. İzmir belediyesi ne güzel hiçbir teknoloji makinesi yok. Böyle problemler de yaşanmıyor. İstanbul belediyesinde de her gün merdivenler otobüsler metrobüsler bozuluyor. 32 44
  • Engin Kaya: CHP li belediyeler AK partili belediyelerden aldıkları hizmetleri bozulana kadar kullanıp sonra iptal ediyorlar. 37 35 Yanıtla
  • Poyraz Kayaer: Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah rahmet eylesin. Sorun şu, Belediye liyakatsiz kişilere , yandaş kişilere iş verirse olacağı bu maalesef. Şirketin başında da şuan Kepez belediye başkanı olan Chp'li belediye başkanı var:( Adamlar bakım yaptık demişler ama maalesef yapamamışlar. 2019 yılında akp li Menderes Türel hizmet için teleferiği açıyor ama chp'li muhittin böcük açılmış yeri işletemiyor. Chp belediyeciliğinin özeti. 31 20 Yanıtla
  • Murat Zor: Kimin adamı işletiyordu orayı? Belediye kime verdi ? 31 3 Yanıtla
  • sait turk: Valla Belediye başkanı daha yeni ağır bakım yaptırmıştık dedi, ama kim olursa olsun siyasi ayrımcılık yapmadan işini düzgün yapsın! insan hayatına biraz değer versinler 29 3 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: CHP veya akp ne olursa olsun okabinlerin daha sağlam olması gerekir karbon fiberden olmaz 20 2 Yanıtla
  • Mehmet Boşal: Maden faciasında da keşke bu kadar hızlı reaksiyon gösterip olayın ilk hatalisi belirlenmesini isterdik 14 7 Yanıtla Ümit Atılgan: ne yani acı mı yarıştıralım? ne saçmalık senin belediye benim belediye zihniyeti ile iş mi olur 7 2
  • Mehmet Boşal: Bu hızı ilictede görseydik 11 8 Yanıtla
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