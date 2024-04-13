Antalya\'daki teleferik kazasına ilişkin bilirkişi heyetinin hazırladığı ön rapor ortaya çıktı

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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporu açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı. Öte yandan kazayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

TELEFERİK FACİASINDA 1 CAN KAYBI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME VE KEŞİF ÇALIŞMASI YAPTI

Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve bir elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyetin olay yeri inceleme ve keşif çalışması yaptığını aktardı.

"TAŞIYICI DİREKLERİN BAĞLANTI NOKTASINDAN KIRILDIĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti: "Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir.

13 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş, bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

AFAD BAŞKANI OKAY MEMİŞ: DİREĞİN TEPESİNDEKİ BİR KIRIK KAZAYA NEDEN OLDU

AFAD Başkanı Okay Memiş, kazanın sebebiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Memiş, teleferik direğinin tepesinde tespit ettikleri ayrıntıya dikkati çekti.

"Adli merciler, bu konuda gerekli tahkikatı yapacaklardır." diyen Memiş, şu ifadeleri kullandı: "Gözlemlerimiz ve analizlerimiz neticesinde teleferik direğinin tepesindeki bir kırık neticesinde, yani sağlam olan bir teleferik direğinin tepesindeki vida kırığı gibi tespit ettiğimiz bir kırık neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Diğer detaylı çalışmayı adli mercilerimiz ayrıca yapacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

NE OLDU?

Antalya'daki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde dün akşam direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 7 kişi olay anında 3 kişi de tahliye esnasında yaralandı. 24 teleferik kabininde mahsur kalan 174 kişinin tamamı 22 buçuk saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.

KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

AFAD başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekiplerince dün başlayan kurtarma çalışmaları, gece boyunca gece görüş kabiliyetine sahip helikopterlerle devam etti. 7 helikopter, 87 araç ve yaklaşık 500 personelin 22,5 saat boyunca süren yoğun çalışmaları sonucunda kabinlerde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.

Helikopterlerle tahliye edilenler Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına getirilerek sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldı, ihtiyaç halinde ise hastaneye sevk edildi.

KAZADA ÖLEN VE YARALANANLARIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.