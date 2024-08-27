Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eski koruması ölü bulundu - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eski koruması ölü bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev\'in eski koruması ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını yapan Mahir Mammadov (50), kaldığı otel odasında ölü bulundu. Ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

27.08.2024 20:19
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını yapan Mahir Mammadov (50), kaldığı otel odasında ölü bulundu. Mammadov'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre Mahir Mammadov, eşi Kemale Mammadov ve oğlu ile birlikte 3 gün önce tatil için Kuşadası'na geldi. Mammadov ve ailesi bu sabah kahvaltı yaptıktan sonra dinlenmek için odaya çıktı. Bir süre sonra dolaşmak için kent merkezine giden anne Kemale Mammadov ve oğlu, döndüklerinde Mahir Mammadov'u hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, Mahir Mammadov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izi bulunmayan, bir dönem Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yakın korumalığını da yapan Mahir Mammadov'un kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Kaynak: DHA

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