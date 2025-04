Bakan Ali Yerlikaya'dan İstanbul Depremiyle İlgili Açıklama: 127 Artçı Deprem Meydana Geldi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası tarama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, sadece Fatih ilçesinde bir metruk binanın yıkıldığını açıkladı. Yerlikaya, "Gözlemsel olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar neticesinde, 9 bina için tahliye kararı alındı" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "İstanbul depremlerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ve tasnif edilen talepler doğrultusunda, bize 378 yapısal ihbar ulaştı. Ekiplerimiz derhal gerekli incelemeleri yaptı. Bu kapsamda, bir metruk bina ile birlikte toplam 12 bina tedbiren boşaltıldı" bilgisini paylaştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki deprem nedeniyle düşme, atlama ya da yıkılma korkusuyla panik atak geçiren toplam 236 vatandaşımız sağlık hizmetlerinden etkilendi" ifadelerini kullandı.

Bakanlar, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili AFAD Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Kıymetli İstanbullular bugün Marmara Denizi içerisinde saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki deprem toplam on üç saniye sürdü. Silivri açıklarında 24 kilometre uzakta olan deprem başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 dokuz olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı toplam 7.

Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. İlk yaptığımız nedir? Tarama; yani depremin olumsuz izi sahada var mı yok mu bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada AFAD koordinasyonunda büyükşehir, 39 ilçe belediyesi, itfaiye, emniyet, jandarma, 1. Ordumuz yani devletimize ait yerel, merkezi tüm birimlerin tamamı buranın koordinasyonunda, İstanbul Acil Müdahale Planı kapsamında toplantıda belirtilen plan uyarınca herkes kendi görev alanıyla ilgili sahada tarama yaptı.

"112'ye 10 bin 84 çağrı geldi"

Şu ana kadar içinde insanın yaşadığı yerleşim olan herhangi bir bina enkaz ihbarı şükürler olsun gelmedi dedik. Şu anda taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina. Gelip de tarama yapan arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 evle ilgili, tahliyeyle ilgili tespitimiz var. Hemen hemen her bakanımız İstanbulumuzla ilgili paylaşımlar yaptı. Milli Eğitim Bakanımız okullarla ilgili taramayı paylaştı. Perşembe ve Cuma günüyle ilgili hemen akabinde sayın YÖK Başkanımızın bizimle istişaremiz oldu, İstanbul'da eğitim ve öğretime 2 gün boyunca tatil edildiği anonsu yapıldı.

Valimiz kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevlerine gelme ile ilgili izin verildiğini ifade etmiş oldu. 112'ye 10 bin 84 çağrı geldi. Ne demek acil çağrıya gelen aramalar? 16 milyonluk 131 dünya ülkesinden daha büyük nüfusa sahip olan İstanbulumuzda hemşehrilerimizden sadece 10 bin 84 çağrı geldi. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı evimizde veya hizmet sundukları binayla ilgili endişelerini paylaşan ifadeler. Bir kısmı da sağlıkla ilgili ihbarlar. Hiçbiri ile ilgili bir metruk bina Fatih'te, onun haricinde şükürler olsun binanın yıkıldığı, içinde yaşamla ilgili endişelerin olduğu ile ihbarın olmaması en büyük şükrümüz.

"Bugün çok büyük bir sınavdan geçtik"

Depremin ilk anından itibaren sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik, talimatları aldık. Bizim Deprem Bilim Kurulumuz var. Başında Deprem Risk Azaltma Müdürümüz Prof. Dr. Orhan Tatar hocamız var. Hocalarımızla yapılan son değerlendirmeleri sizlerle paylaşacaktır. Son olarak biz bir deprem ülkesiyiz. Deprem olmadan önce risk azaltmayla ilgili zararın en aza indirilmesiyle ilgili, hiçbir can kaybı olmamasını kast ederek söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetler var. Herkes hanesini içinde yaşadığı evin durumu en iyi o bilir. Güçlendirme veya yıkılıp yeniden yapılması, yani kentsel dönüşümü ile ilgili bir ihtiyacı varsa hükümetimizin açıklamış olduğu bu hizmetle ilgili çağrısına ses versin. Pek çok defadır Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli kabine arkadaşım Murat Kurum arkadaşımdan bu çağrıların defalarca yapıldığını biliyorum.

Bugün çok büyük bir sınavdan geçtik. 2019 Silivri 5,8 depremini gözünüzün önüne getirin. Birbirimizle 1,5 saat bile haberleşemedik. Ben vali iken burada Sayın Bakanımızın başkanlık ettiği binlerce toplantı yaptık. Deprem olmadan önce yapacağımız en büyük hazırlık binamız, kendi hanemiz, kamunun sunmuş olduğu hizmet binalarının tamamının deprem dayamını gözümüzün önüne getirip, devlet millet elele, hükümetimizin açtığı, koordinasoyununu sayın Murat Kurum Bakan'ın yaptığı hizmetten faydalanmak lazım. Tekrar İstanbullu hemşehrilerime büyük geçmiş olsun diyorum. Hastaneye tedavi amacıyla gelen vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Deprem öncesinde devlet millet el birliği ile hazırlıklarımızı cansiperhane yapalım. Bu depremde bir enkaz arama kurtarma olmadı. Şu İstanbulumuzu bu noktada oyalanmadan, hükümet temsilcileri, belediyelerimizin tamamı hepimiz elimizi, yüreğimizi taşın altına koyalım, birbirimizle işaret parmağı ile konuşmadan hasbi olarak bu sorunu çözelim istiyorum."

"12 bina tedbiren boşaltıldı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise şunları söyledi:

"İstanbul depremlerinin ardından 112'ye gelen tasnifi yapılan taleplerde, 378 yapısal ihbar bize ulaştı. Hemen incelemelerimizi yaptık. Metruk bina ile birlikte 12 binamızı tedbiren boşalttık. Milletimiz müsterih olsun, mevcut durum itibariyle paniğe mahal verilecek durum sözkonusu değil. Devletimiz tüm birimleriyle AFAD, Kızılay, Jandarma, Emniyet, sağlık birimleriyle teyakkuza geçmiştir. Türkiye Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde İstanbul'la ilgili yapılması gereken tüm işlemler AFAD'ımızın koordinasyonunda devreye alınmıştır."

"Düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panik atak geçiren, toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle Türkiye'ye ve İstanbul'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun demekle başlamak istiyorum. Sağlık Bakanlığı olarak bugün öğlen İstanbul'da yaşanan depremimizde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul'a intikal ettik. Sağlık Bakanlığı olarak çok şükür depremden direkt etkilenen birincil yaralanmamız olmadı. Ancak ikincil olarak düşme, atlama veya yıkımdan korkusundan panik atak geçiren toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu. Bunların 173 tanesi İstanbul'da 24 tanesi Tekirdağ ve Sakarya'da 2 tanesini Yalova'da, Bursa'da da 3 vatandaşımız ikincil olarak etkilendi. Hepsinin durumları iyi, tedavileri devam etmekte. Birçoğu ayaktan tedaviyle gönderildi.

Bizler yapılan ilk değerlendirmede İstanbul ve çevre illerdeki herhangi hastanemizde hizmeti aksatacak bir durum tespit etmedik. Sayın Bakan Murat Kurum bahsetti, yine de İTÜ Hastanemizi değerlendiriyor. Onun haricinde ilk andan itibaren UMKE'miz, 112 ekiplerimiz ve hastanelerimiz teyakkuza geçirildi. Hem İstanbul'da hem çevre illerdeki bütün ekiplerimiz hazır halde bulunduruldu. Özellikle depremle ilgili İstanbul'da o zaman sayın valimizle birçok çalışma yaptık 2019. Bizim depreme hep beraber toplum olarak yapı olarak mantalite olarak hazır olmamız gerekir. Çünkü maalesef 6 Şubat'ta çok büyük bir acı yaşadık. Toplumumuzun özellikle deprem öncesinde hazırlıklı olması, bizim bu konuda İstanbul'da çok işimiz olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Hep beraber kamu kurumları, vatandaşlar olarak depreme hazır olmamız lazım. 6.2 depremi, bugünkü deprem bize bir uyarı esasında, esasında Allah bize bu işareti veriyor. Hiçbir yaralımız, hiçbir yıkım olmamasına rağmen bu 6.2 depremini bir uyarı kabul edip çok daha hazır hale gelmemiz gerekiyor. Çünkü deprem öldürmüyor, depremlerdeki yapılar, yıkılan yapıların altında kalan insanlarımızı kaybediyoruz. Bu nedenle ben toplumumuza özellikle deprem öncesinde nasıl hazırlanması gerektiğini, hem binaları hem kendileri hep beraber çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Depremde nasıl hareket edeceğiz, çocuklarımızla nerede buluşacağız, eğer İstanbul'da herhangi bir deprem olursa nasıl hareket edeceğiz, bunların her bir toplum ferdinin ezbere bilmesi gerekir. Otomatik olarak hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden vatandaşlarımızın, devlet kurumlarımızın bir arada hareket edip bu deprem bilincini, depremi yaşamadan oluşturmamız gerekiyor. Çok büyük yol katettik, özellikle 1999 depreminden sonra ama çok daha yol katetmemiz gerekiyor, o nedenle ben bu çalışmalarda emeği geçen her bir vatandaşımıza, her bir kurumumuza teşekkür ediyorum. Allah bize acılar, korkular yaşatmasın."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da "Öğrencilerimizin yurtlarında herhangi bir sorun yok, kontrollerini yaptık. Öğrencilerimizin durumları gayet iyi aileleri müsterih olsunlar. O noktada öğrencilerimizle yurtlara gittik. Bütün spor tesislerimiz açık, salonlarımız ve açık sahaların hepsi açık, vatandaşlarımızın hizmetinde" dedi.