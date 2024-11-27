Bakan Bolat: 2023 itibarıyla küresel helal pazarı 2,6 trilyon dolara ulaştı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen 10. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nda konuştu. Ticaret Bakanı Bolat, "Helal belgeli ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, dünyada helal kavramının yaygınlaşması ve ticarette helal belgeli ürünlerin sayısının artması konusunda büyük ilerlemeler sağlandı. Bugün helal kavramı, sağlıklı, temiz, hijyenik ve İslami hassasiyetlere uygun bir üretim ve hizmeti ifade etmektedir, bir güven ifadesidir. 2023 itibarıyla finans sektörü hariç küresel helal pazarı 2,6 trilyon dolara ulaştı" dedi.

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) koordinasyonunda düzenlenen 10. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşti. Ticaret Bakanı Bolat'ın yanı sıra KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Birinci Yardımcısı Elnur Alıyev, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gambiya Ticaret, Sanayi, Bölgesel Entegrasyon ve Çalışma Bakanı, Baboucarr Ousmaila Joof, Suudi Arabistan Krallığı Ticaret Bakanını Temsilen Dr. Saad bin Othman Alkasabı, Afganistan Ticaret Bakanı Nooruddine Azızı, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve tanıtım filmi gösterimi ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video mesaj ile katılarak zirveyi tebrik etti.

'FİLİSTİN'İ PARTNER ÜLKE, YANİ ŞEREF MİSAFİRİ OLARAK BELİRLEDİK'

Filistin ile ihracattan söz eden Ömer Bolat, " İsrail'in 7 Ekim'den önce dahi 1948'den beri adeta açık hava hapishanesine çevirdiği Filistin'deki kardeşlerimiz sadece kendi vatandaşlarını değil 1.8 milyar Müslümanın da şerefini taşıyarak Kutsal Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve Filistin topraklarını savunmanın büyük bir mücadelesini yiğitçe cesurca vermektedirler. Lübnan'da bu sabah itibarıyla ateşkes kararı yürürlüğe girmiştir. Bunun en kısa zamanda Gazze için de gerçekleşmesi adına baskılarımızı artırıyoruz. İhracatımızın yarısını oluşturan bin 109 üründe İsrail ile ticareti durdurduk. Üç hafta sonra, 2 Mayıs itibarıyla hem ihracat hem de ithalatı kapsayan tüm ticaretimizi sonlandırdık. Ancak Filistin devletinin ve hükümetinin tabi ki Filistin ekonomisinin yaşatılması ve oradaki 6 milyon Filistinli kardeşimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında özel bir mekanizma ile sıkı kurallar çerçevesinde Filistin'e yönelik ihracatı sürdürüyoruz. Filistin için bu helal olsun diyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak bu organizasyonda Filistin'i partner ülke, yani şeref misafiri olarak belirledik. 700 metrekareden fazla stant alanı tahsis ettik ve 30 Filistinli firma, ürünlerini sergiliyor. Türkiye olmasaydı, 1974 Barış Harekatı gerçekleşmeseydi, Gazze'den farksız bir duruma düşecek olan KKTC'yi her durumda destekliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN İSLAM ÜLKELERİYLE TOPLAM TİCARETİNDEKİ PAYI GEÇEN YIL YÜZDE 26'YA YÜKSELDİ'

Müslüman ülkelerin ticari verilerinden söz eden Bakan Bolat, "Bundan 20 yıl önce Müslüman ülkelerin kendi aralarındaki ticaretin, dünya ile yaptıkları ticaret içindeki payı yüzde 10 bile değildi. Bugün bu oran yüzde 19'a yükseldi. İİT'nin, İSEDAK'ın hedefi, bu payı orta vadede yüzde 25'e yükseltmek. Biz 22 yılda bütün dünya ülkeleriyle olduğu gibi özellikle İslam ülkeleriyle ticareti geliştirme noktasında çok büyük çabalar sarf ettik. Geldiğimiz noktada İslam ülkeleriyle Türkiye'nin ticaretini, Türkiye'nin toplam ticaretindeki payı 2002'de yüzde 11 iken, geçen yıl yüzde 26'ya yükselttik. Birkaç yıl içinde bu payı yüzde 30'a, 2030'lara doğru yüzde 35'e yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'2023 İTİBARIYLA FİNANS SEKTÖRÜ HARİÇ KÜRESEL HELAL PAZARI 2,6 TRİLYON DOLARA ULAŞTI'

Helal belgesinin sağladığı güvene değinen Bolat, "Helal belgeli ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, dünyada helal kavramının yaygınlaşması ve ticarette helal belgeli ürünlerin sayısının artması konusunda büyük ilerlemeler sağlandı. Bugün helal kavramı, sağlıklı, temiz, hijyenik ve İslami hassasiyetlere uygun bir üretim ve hizmeti ifade etmektedir, bir güven ifadesidir. Sadece gıda ve içecekte değil, kozmetikte, tekstilde, ilaçta, finansta, turizm ve seyahatte de helal alanı, helal ticaret hızla büyümektedir. 2023 itibarıyla finans sektörü hariç küresel helal pazarı 2,6 trilyon dolara ulaştı. Bunun içinde gıda sektörü yaklaşık 1,9 trilyon dolar seviyesiyle en büyük segmenti oluşturmakta" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Bakan Bolat'a hediye tablo takdim edildi. Kurdele kesimiyle tören sona erdi.