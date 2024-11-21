Bakan Ersoy: Turizmimizi deniz- kum- güneş üçgeninden çıkarıp, çeşitlendirdik

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk turizmini vizyoner bir bakış açısıyla ele aldıklarını belirterek, "Turizmimizi deniz- kum- güneş üçgeninden çıkararak çeşitlendirdik. Türkiye'nin yerel, özgün ve doğal değerlerini ortaya çıkarmak için planlanan rota çalışmalarını tamamladık" dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Uluslararası Resort Turizm Kongresi bu yıl 'Kolektif Zanaat, Yeni Turizm Çağı' mottosuyla dünyadan ve Türkiye'den birçok önemli turizmcinin katılımıyla Antalya'da 14'üncü kez düzenlendi. Kongrenin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, TUI Group CEO'su Sebastian Ebel ile uluslararası düzeyde çok sayıda turizmci katıldı.

Kongrenin hem Türk turizminin vizyonunu dünya ile paylaşmak hem de sektördeki yenilikçi yaklaşımları tartışmak için benzersiz bir platform sunduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılki kongrenin sektörün karşı karşıya olduğu meydan okumaları ve fırsatları ele alırken, aynı zamanda inovasyon ve iş birliği odaklı yeni yollar keşfetmelerini de sağlayacağını söyledi. Turizm sektörünün önemli rekorlara imza attığını dile getiren Bakan Ersoy, Türk turizmini vizyoner bir bakış açısıyla ele aldıklarını belirterek, "Turizmimizi deniz- kum- güneş üçgeninden çıkararak çeşitlendirdik. Türkiye'nin yerel, özgün ve doğal değerlerini ortaya çıkarmak için planlanan rota çalışmalarını tamamladık" dedi.

'YOĞUN VE ETKİLİ KAMPANYALAR YAPTIK'

Arkeoloji turizminde önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Ülkemiz için pazar teşkil edebilecek, dünyanın her bir köşesinde yoğun ve etkili tanıtım kampanyaları yaptık. En son ABD başkanlık seçimi debatenin (tartışma) CNN'de gösterilen en doruk noktasında yayımlanan tanıtım filmlerimiz bizzat haber olmuş ve ürettiği katma değer ile ülke prestijimize önemli katkı sağlamıştır. Diğer taraftan global olarak Eurosport'ta yayımlanan Paris Olimpiyatları esnasında da ülkemizi tanıtıcı filmlerimiz milyonlarca kişi tarafından izlenmiştir" diye konuştu.

'GECELİK TURİZM GELİRİ 107 DOLARA YÜKSELDİ'

Turizmde üçüncü çeyrek verileri 9 ayda 49 milyon 181 bin turist ve 46,9 milyar dolarlık turizm gelirini hatırlatan Bakan Ersoy, 9 ayda yabancı ziyaretçilerin harcamalarının gecelik 107 dolara yükseldiğini de kaydetti. Türkiye'nin tarihi zenginlikleri, kültürel mirası, doğal güzellikleri ve benzersiz misafirperverliği ile global turizmin parlayan yıldızlarından biri olduğunu anlatan Bakan Ersoy, "Ancak sadece bu değerlere sahip olmak yetmez; bu değerleri doğru şekilde yönetmek, tanıtmak ve geleceğe taşımak, hepimizin ortak sorumluluğudur. İşte bu kongre, bu hedeflere ulaşma yolunda önemli bir platform sunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, turizm sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılamak ve Türkiye'yi dünya turizminde daha güçlü bir konuma taşımak adına birçok projeyi hayata geçirdik" dedi.

TURİZMDE YAPAY ZEKA

Sürdürülebilir turizm projeleri ve dijital dönüşüme yönelik yatırımlara da değinen Bakan Ersoy, "Dünyanın karşısında şu an yapay zeka tartışmaları bulunmakta. Bizler de bunu yakinen takip ediyoruz. 'Yapay zekanın gücünü turizm sektörüne entegre edebilir miyiz?' sorusu bizim önümüzdeki en önemli ve en teknolojik meydan okumaların başında geliyor. İnsanlık tarihinin en hızlı ilerleyen teknolojilerinden biri olan yapay zeka, turizmde sadece bir yenilik değil, bir devrimdir. Türkiye olarak, bu dönüşümde öncü bir rol üstlenmekte kararlıyız. Turizm sektörü, çağın hızına ayak uydurabilmek için artık teknolojiyle daha güçlü bir şekilde bütünleşmek zorundadır. Biz, yapay zeka ile turizmi yeniden tanımlayarak, ziyaretçi deneyimlerini en üst seviyeye çıkaracak bir yol haritası için değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz projelerle yapay zekayı turizm sektörüne entegre ederek, ülkemizi daha erişilebilir, daha akıllı ve daha sürdürülebilir bir destinasyon haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

'BAHANELER DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETMENİZİ BEKLİYORUZ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in kendisinden önce yaptığı konuşmada TGA'ya toplanan paralardan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de pay verilmesi yönündeki talebine yönelik Bakan Ersoy, "Sayın Başkan sektör çözüm odaklı olmayı gerektiriyor. Bahane odaklı olursanız, sorunların çözümünü hep ertelemek zorunda kalırsınız. Bir dönem başkanlık yaptınız. Hayırlı olsun ikinci döneminiz. İnşallah bu dönem sizden daha çözüm odaklı, daha hızlı çözümler bekliyor şehir. Bakın biz durmadan çalışıyoruz. Havalimanının kapasitesini iki katına çıkarttık. İnşallah mart sonunda hizmete giriyor. Artık havalimanında uçuşlar da rekor kıracak inşallah. Antalya- Alanya otoban ihalesi yapıldı. Geçen ay yer teslimi de yapıldı. Siz de belirttiniz, kavşak ihaleleri dün gerçekleşti. Arıtmalarla ilgili demedik 'Büyükşehir'in görevi, Bakanlığın görevi.' Dünyada biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanlıkları arıtma yapmaz. Ama biz mavi bayraklarımızı korumak adına Serik arıtması olsun, Kemer arıtması olsun hepsini hızlı bir şekilde devreye aldık. Çalışır duruma getirdik. Sizden de artık bahaneler değil çözüm üretmenizi bekliyoruz" dedi.

YENİÇAĞ TURİZMİ

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizmin kolektif bir zanaat olarak yeniçağda nasıl şekilleneceğine odaklanarak bu yıl kongrenin ana temasını 'Kolektif Zanaat, Yeni Çağ Turizmi' olarak belirlediklerini söyledi. Kongrenin yaratacağı karbon ayak izi, sera gazı emisyonlarının da tüm sene boyunca, bir sonraki kongreye kadar yapılacak iyileştirmelerle birlikte dengelenmesini, uluslararası bir firma ile birlikte sağladıklarını kaydeden Kavaloğlu, "Seçilen gold standart yenilenebilir enerji projesi ile BM sürdürülebilirlik hedeflerinden- iklim eylemleri, toplumsal destek, erişilebilir temiz enerji alanlarında da destek sağlamış olduk. Yeni turizm anlayışında özellikle yeni kuşaklar doğal kaynakları tüketecek, çevreyi kirletecek ve yerel halkla etkileşimde yüzeysel kalacak bir turizm anlayışını reddediyor. Bunun yerine, çevreyi, yerel kültürleri ve gelenekleri korumak ve bu mirası geleceğe taşımak isteyen bir anlayışla seyahat seçimlerini yapıyor" dedi.

TEKNOLOJİ VE EKOLOJİ

Yeni jenerasyonların önümüzdeki yıllarda turizm için ana hedef kitle olacağına dikkati çeken Kavaloğlu, şunları söyledi:

"Sektörün geleceğini bu temeller üzerine inşa etmemiz, yeni trendleri ve seyahat motivasyonlarını iyi okumamız gerekiyor. Veriler, yeni jenerasyonların yüzde 90 gibi büyük bölümünün dijital etkileşimle seyahatlerini planladıklarını gösteriyor. Yakında en güçlü seyahat grubunu oluşturacak bu kitlelerin seyahat motivasyonları teknoloji ve ekoloji olacaktır. Yapılan bir araştırmada, çevre dostu bir otel seçmeyi düşünen gezginlerin oranı kuşaklara göre en yüksek oranla bu belirttiğim genç kuşaklarda geliyor. Antalya'mızda konaklama sektörü olarak, sadece büyümeyi değil, aynı zamanda daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelişim göstermeyi hedefliyoruz. Teknolojinin turizmle entegrasyonu, dijital pazarlama, turizmin yerel halkla buluşturulması ve sürdürülebilir projeler gibi konular önümüzdeki yıllardaki stratejimizin temel hedef ve konuları olacak."

KOKTEYLİN TEMASI CUMHURİYET VE ATATÜRK

öte yandan AKTOB'un Türkiye turizmine yön veren kongresi Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin dün akşam yapılan açılış kokteylinin teması ise 'Cumhuriyet ve Atatürk' oldu. Bu kapsamda gerçekleştirilen kokteylin konuğu Atatürk filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin'di. Öztekin, Atatürk filminin çekim sürecindeki duygu yüklü anları anlattı. Devlet Opera Bale sanatçılarının Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdiği kokteylde AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Cumhuriyet ve Atatürk sayesinde bugün bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün turizm yapabiliyorsak Cumhuriyet ve Atatürk sayesindedir. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.