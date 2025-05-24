Bakan Kacır: Bu bilim merkezi tam bağımsız Türkiye\'yi inşa edecek mühendisler yetiştirecek

ÜMRANİYE Belediyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirilen Ümraniye Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ümraniye Millet Bahçesi içerisinde konumlanan ve ismini vatanı uğruna şehit düşen Mühendis Zahide Güçlü Ekici'den alan Bilim Merkezi'nin açılışı; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleşti. Bakan Kacır, "Bugün açılışını yaptığımız bu bilim merkezi, muhteşem bir millet bahçesinin hemen yanında kuruldu. Adını aldığı şehidimiz Zahide Güçlü Ekici'nin izinden gidecek; tam bağımsız Türkiye'yi inşa edecek mühendisler yetiştirecek. Umuyoruz ki nice bilim insanı burada çocukluk yıllarını geçirecek. Türkiye, yeni Aziz Sancar'larını, yeni Selçuk Bayraktar'larını, Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Teknofest yarışmalarıyla yetiştirmeye devam edecek. Biz de her zaman gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olacağız" dedi.

Ümraniye Belediyesi genç nesilleri bilim ve teknolojiyle buluşturma hedefiyle 7–14 yaş grubundaki çocuklar ve gençler için Bilim Ümraniye'nin açılışını yaptı. Ümraniye Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi'nde tasarım, matematik, teknoloji, girişimcilik, astronomi ve doğa bilimleri atölyeleri yer alıyor. Katılımcılar bu merkezde hem teorik bilgilerini geliştirip hem de uygulamalı çalışmalarla bilimsel keşiflere adım atıyor. Ümraniye Millet Bahçesi içerisinde konumlanan ve ismini vatanı uğruna şehit düşen Mühendis Zahide Güçlü Ekici'den alan Bilim Merkezi'nin açılışı; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleşti. Açılışa ayrıca T3 Vakıf Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, siyasi parti mensupları ve birçok davetli katıldı.

'SON 22 YILDA ATTIĞIMIZ ADIMLARLA TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL'

Merkezin açılışını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğuna ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine önemli katkılar sunmuş değerli mühendisimiz Zahide Güçlü Ekici'nin adını yaşatacağımız bilim merkezimizin, Ümraniye'mize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep birlikte 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerini hayata geçiriyoruz. Allah'a şükürler olsun ki, son 22 yılda attığımız adımlarla Türkiye artık eski Türkiye değil. Kendi ayakları üzerinde duran, sözü güçlü ve etkisi olan bir ülke haline geldi. Bugün açılışını yaptığımız bu bilim merkezi, muhteşem bir millet bahçesinin hemen yanında kuruldu. Adını aldığı şehidimiz Zahide Güçlü Ekici'nin izinden gidecek; tam bağımsız Türkiye'yi inşa edecek mühendisler yetiştirecek. Umuyoruz ki nice bilim insanı burada çocukluk yıllarını geçirecek. Türkiye, yeni Aziz Sancar'larını, yeni Selçuk Bayraktar'larını, Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Teknofest yarışmalarıyla yetiştirmeye devam edecek. Biz de her zaman gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olacağız. Onlar için çabalayan, dua eden anne babalarıyla birlikte biz de yanlarında duracağız. Aydınlık geleceğimiz, Türk gençliği ve çocuklarıyla birlikte inşa edilecek" dedi.

'TÜRKİYE'NİN İLK FİNANS LİSESİNİN TÜM DİJİTAL ALTYAPISINI BAKANLIK OLARAK KURACAĞIZ'

Bakan Kacır, "Bu merkezin hayata geçmesinde öncülük eden, bu güzel millet bahçesini ve daha birçok eseri Ümraniye'mize kazandıran, millet için çalışan değerli Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. AK Parti'nin belediye başkanları, şöhret ya da rant peşinde olmayan; gece gündüz millet için çalışan insanlardır. Tek hedefleri Türkiye Yüzyılı yolculuğuna katkı sunmaktır. Ayrıca bu merkezin kurulmasına büyük katkılar sağlayan, mütevelli heyetinde yer almaktan gurur duyduğum Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın Başkanı Selçuk Bayraktar'a, Yönetim Kurulu Başkanımız Elvan Kuzucu Hıdır Hanımefendi'ye ve tüm ekibe de teşekkür ediyorum. Bakanlığımıza, TÜBİTAK'a ve bu projelere emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Açtığımız bu merkezin yeni projelere de öncülük edeceğini ümit ediyorum. Bir önceki Ümraniye ziyaretimizde Cube Ümraniye Kuluçka Merkezi'nin açılışını yapmıştık. Bugün bilim merkezini açıyoruz. Kendisi şimdi de Türkiye'nin ilk finans lisesini İstanbul Finans Merkezi'nde kuracaklarını duyurdu. Bugüne kadar bu liseyle ilgili hiçbir talepleri olmadı. Ancak buradan bir sürpriz yaparak duyuruyorum: Bu lisenin tüm dijital altyapısını bakanlık olarak biz kuracağız. Bu vesileyle şehidimiz Zahide Güçlü Ekici'yi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.

'MERKEZİMİZ BİRÇOK FARKLI FAALİYETİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYARAK GENÇLERİMİZE ÖNEMLİ İMKANLAR SUNACAK'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise terör saldırısında şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici'yi ve aynı saldırıda hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bilim merkezimiz; 8 atölye, çok amaçlı kapalı seminer salonu ve açık alan amfisiyle birçok farklı faaliyeti tek çatı altında toplayarak gençlerimize önemli imkanlar sunacaktır. Konumuyla da öne çıkan merkezimiz, Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden birinin içinde yer alıyor. Gençlerimiz burada doğayla iç içe, spor ve sosyal alanların yanında bilimsel çalışmalarını sürdürecekler. Bu merkezden sayısız başarı hikayesi çıkacağına yürekten inanıyoruz. Dün, en gelişmiş silahlarla bu aziz şehri İslam diyarı yapan irade, bugün İHA'larla, SİHA'larla, KAAN'larla, ATAK helikopterleriyle ecdadın izinden yürümeye devam ediyor. Bu çalışmalar sadece ülkemiz için değil; Gazze, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyalar için de umut kaynağı olacaktır. Bilim merkezimizin bu misyona hizmet edecek olması bizler için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Gençlerimizi geleceğe umutla baktıran, milletimizin göğsünü kabartan bu hizmetlerin hayata geçmesinde emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a, geçmişte görev yapan tüm bakanlarımıza ve katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum."

'TÜRKİYE'NİN İLK FİNANS LİSESİNİ, FİNANS MERKEZİNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜMRANİYE'DE AÇACAĞIZ'

Yıldırım, "Sayın Bakanımızla daha önce Cube Ümraniye Kuluçka Merkezi'nin açılışında da birlikteydik. Ümraniye'mize kazandırılan bu güzel projelerde Sayın Bakanımızın büyük desteği oldu. Rabbim hem kendisine hem de bizlere daha nice güzel hizmetleri hayata geçirmeyi nasip etsin. Cube Ümraniye Kuluçka Merkezi, Türkiye'nin finans temalı ilk kuluçka merkezi olarak bir ilke imza attı. Şimdi de yine bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye'nin ilk finans lisesini, finans merkezine ev sahipliği yapan Ümraniye'de açacağız inşallah. Bu vesileyle, bilim merkezimizin hayata geçmesinde katkı sağlayan TÜBİTAK Başkanı Sayın Orhan Aydın'a ve ekibine; T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a ve tüm T3 ailesine teşekkür ediyorum. Ümraniye'mize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, "Bugün burada, geleceğe atılmış çok değerli bir adımın tanığı olmak için bir araya geldik. Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur ve heyecan duyuyorum. T3 Vakfı olarak hayalimiz Türkiye'nin dört bir yanında çocukların ve gençlerin bilime tutkuyla bağlandığı, teknolojiyle üretken bir ilişki kurduğu, hayal eden, araştıran, geliştiren bir nesil yetiştirmek. Bu hayal bizim için sadece bir ideal değil; somut hedeflerle yürüdüğümüz bir yolculuktur. Bugün Ümraniye'de bu yolculuğun önemli adımlarından birini hep birlikte atıyoruz. Bilim Türkiye projemizin yeni halkası olan Bilim Ümraniye, sadece bir bilim merkezi değil; bir düşünce ve idealler bütününün somutlaşmış halidir. 2018'de başlattığımız Bilim Türkiye yolculuğu artık sadece İstanbul'la sınırlı değil. Beş ülkeye yayılan, milyonlarca çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin bilim-teknoloji ekosistemine yön veren büyük bir vizyon haline geldi" diye konuştu.

'BİLİM ÜMRANİYE KEŞFETME ARZUSUYLA ÇARPAN ZİHİNLERİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK'

Hıdır, "Merkezlerimizde çocuklar teleskoplarla gökyüzünü inceliyor, roket tasarlıyor, matematiği yeniden keşfediyor, bilimi deneyimleyerek öğreniyor. Bizler T3 Vakfı olarak, bu ülkenin potansiyeline inanan ve gençliğine güvenen bir anlayışla çalışıyoruz. Türkiye'nin teknoloji takımı olarak, ortaklarımızla birlikte geliştirdiğimiz projelerde, insanlık ve ülkemiz için fayda sağlayacak, araştıran ve üreten bir nesil inşa ediyoruz. Bu yıl Teknofest yarışmalarına 565 binden fazla takım ve 1 milyon 250 binden fazla öğrenci başvurdu. Girişim merkezimizde bu projeleri destekliyor, T3 AI gibi projelerle daha nitelikli çalışmalar ortaya koyuyoruz. Bu perspektifle baktığımızda, Bilim Ümraniye yalnızca bir bina değil; umutla bakan gözlerin, merakla atan kalplerin, keşfetme arzusuyla çarpan zihinlerin buluşma noktası olacak. Bu merkezin hayata geçmesine emek veren ve destek sunan tüm paydaşlara, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, TÜBİTAK'a, Ümraniye Belediyemize, değerli başkanımıza ve bu davaya yürekten inanan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bu vizyonun mimarı ve her zaman bize ilham kaynağı olan Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar'a da şükranlarımı sunuyorum. Bilim Ümraniye'nin ilçemize, İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.