Bakan Uraloğlu: Basra Körfezi\'ni ülkemize, ülkemizden de Avrupa\'ya bağlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği forumda 70'in üzerinde ülkeden bakan, bakan yardımcısı ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerini bir araya getirerek, sınır ötesi koordinasyondan dijitalleşmeye, altyapı yatırımlarından sürdürülebilir kalkınmaya kadar kritik konuları ele alındı.

'ÇATIŞMALARIN ORTASINDA BARIŞ YANLISI, İSTİKRARLI VE GÜVENLİ BİR ÜLKE OLARAK TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ROLÜNÜ PEKİŞTİRMEKTEDİR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanım, zat-ı alilerinizin teşrifleriyle açılışını gerçekleştirdiğimiz bu forum, Türkiye'nin ulaştırma ve lojistik alanındaki küresel vizyonunu bir kez daha dünyaya duyurmak için tarihi bir fırsattır. Sizin liderliğinizde ortaya koyduğumuz "Türkiyesiz koridor olmaz vizyonu, bugün burada somutlaşarak küresel ulaştırma politikalarına yön verecek bir yol haritasına dönüşüyor. Türkiye'nin jeopolitik konumunu, tarihsel mirasını ve ekonomik potansiyelini ustalıkla kullanan liderliğiniz, sadece ülkemizi değil, uluslararası sistemin dinamiklerini de şekillendiren bir güç olmuştur. 'Dünya 5'ten büyüktür' vizyonunuz, Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Ortadoğu'ya kadar geniş bir coğrafyada destek bulmuş, sizi mazlum milletlerin sözcüsü konumuna taşımıştır. Türkiye, tarih boyunca Asya ile Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü, Kafkaslardan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarının tam ortasında bir kavşak noktasındadır. Ancak bugün Türkiye'yi yalnızca jeopolitik konumuyla tanımlamak yetersiz kalır. Çünkü Türkiye, sizin liderliğinizde, altyapı yatırımları, kriz çözme kabiliyeti, diplomasideki yapıcı duruşu ve güven inşa eden yaklaşımıyla 'jeostratejik bir güven adası' haline gelmiştir. Tüm dünya liderleri tarafından kabul edilen 'güçlü, sağlam ve güvenli' liderliğiniz, sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda uluslararası sistemin dinamiklerini şekillendiren bir güç olmuştur. Bu güven adası, çatışmaların ortasında barış yanlısı, istikrarlı ve güvenli bir ülke olarak Türkiye'nin küresel rolünü pekiştirmektedir" dedi.

'HEDEFİMİZ EN KISA SÜREDE İLK 10'A GİRMEKTİR'

Uraloğlu, "Rusya- Ukrayna savaşındaki tutumunuz, bu süreçteki tahıl koridorunun tesisi, yine İran - İsrail çatışmasının bir an önce bitirilmesi noktasındaki liderler diplomasiniz Türkiye'nin küresel bir 'güven aktörü' olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bu nedenle artık sadece Türkiye'nin jeopolitik konumundan değil, 'jeostratejik güven adası' olma özelliğinden de söz etmemiz kesinlikle doğru olandır. Cumhurbaşkanım, sizin liderliğinizde 2002 yılından bu yana son 23 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 300 milyar dolara yakın yatırımı hayata geçirdik. Bu yatırımlarımız, üretime 1 trilyon 65 milyar dolarlık bir katkı sağladı ve yıllık ortalama 1 milyon 24 bin kişiye istihdam imkanı oluşturdu. Bölünmüş yol ağımızı 6 bin 101 kilometreden 29 bin 742 kilometreye, demiryolu ağımızı ise 11 bin kilometreden 14 bin kilometreye yükselttik. Yüksek Hızlı Tren hatlarımızla ülkemizi yarım asırlık bir hayalini biz gerçeğe dönüştürdük. Havacılıkta dünyada 353 noktaya uçan merkezi bir ülke olduk. Denizcilik sektöründe ise Türk sahipli filomuz, 52,7 milyon Detveyt ton ile dünyada 11'inci sıraya yükseldi; Bundan sonraki hedefimiz en kısa sürede ilk 10'a girmektir" dedi.

'BASRA KÖRFEZİ'Nİ ÜLKEMİZE, ÜLKEMİZDEN DE AVRUPA'YA BAĞLIYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Denizyoluna kıyasla 2 kat daha hızlı, havayoluna göre 4 kat daha ekonomik olan bu koridor, 2 bin 282 kilometresi Türkiye'den geçen demiryolu ağıyla destekleniyor. Orta koridor üzerinden 18 gün süren ulaşım süresi ilerleyen zamanlarda 15 güne kadar düşecektir. Kalkınma yolu projesi ile Irak'ın Faw Limanı'ndan Avrupa'ya uzanan yeni nesil bir ticaret koridoru olarak Türkiye'nin jeopolitik gücünü ekonomik avantaja dönüştürecek. Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladığımız bu tarihi proje ile Basra Körfezi'ni ülkemize, ülkemizden de Avrupa'ya bağlıyoruz. Bu proje, orta doğu ile Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallık sağlayarak, Türkiye'nin barış ve refahı destekleyen rolünü bir kez daha ortaya koyacaktır. Baltık, Adriyatik ve Karadeniz ülkelerinin enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarında altyapı eksikliklerini giderme hedefiyle ortaya koyduğu üç deniz girişimi, bölgesel kalkınma ve Avrupa bütünleşmesi açısından dönüştürücü bir güç haline gelmiştir" dedi.

'TÜRKİYE, ÇATIŞMALARIN ORTASINDA BARIŞ VE İSTİKRAR ADASIDIR'

Uraloğlu, "Ülkemizin ortaklığı ise bu girişimi adeta 5 deniz stratejik ortaklığı seviyesine taşımaktadır. Hatta yakın tarihli bir örnek olarak Bulgar mevkidaşlarımı ziyarette bulunarak görüşmeler yaptık. Kapıkule'ye alternatif bir sınır kapısının açılması, ikinci bir demiryolu geçişinin inşa edilmesi, Bulgaristan'ın kuzeyinde yapılacak otoyol yatırımlarında nasıl iş birliği yapabileceğimiz ve ilave uçak seferlerinin yapılması gibi konularda geniş istişarelerde bulunduk. Türkiye, çatışmaların ortasında bir barış ve istikrar adasıdır. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve Süveyş kanalında riskler oluşması gibi senaryolarda, orta koridor 'un ve Türkiye'nin stratejik önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu forum, 70'in üzerinde ülkeden bakan, bakan yardımcısı ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerini bir araya getirerek, sınır ötesi koordinasyondan dijitalleşmeye, altyapı yatırımlarından sürdürülebilir kalkınmaya kadar kritik konuları ele alınacağı bir ortamdır. 'Kesintisiz bağlantısallık, sınırsız imkanlar' vizyonumuz, bu forumun ruhunu yansıtmaktadır" dedi.