Bakırköy Cumhuriyet Meydanı Açılışında Konuşan İmamoğlu: "Bizim Bir Marketin Kirasına Değil, Vatandaşın Gönlünün Sabit Tapusuna İhtiyacımız Var"

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Burada bir market vardı. Dedim, 'Kardeşim, bu, buradan kalkacak.' Bizim bir marketin kirasına değil, vatandaşın gönlünün sabit tapusuna ihtiyacımız var" diyerek, eski adı "Özgürlük", yeni ismi "Cumhuriyet" olan Bakırköy Meydanı'nı hizmete açtı. CHP Genel Başkan yardımcıları Sevgi Kılıç ve Volkan Demir ile vatandaşların katılımlarıyla gerçekleştirilen açılışta konuşan İmamoğlu, "İhmal, ihanet ve israf batağından kurtardığımız İstanbul'u; icraatla, hizmetle ve yatırımla buluşturduk ve onlarla kucaklaştırdık. Geliştirdik, güçlendirdik. Devam ediyoruz. Biz, söz veren ve yapanlardanız. Geçmişimiz, Allah'a şükür, tertemiz. Tutulmamış sözler, boş vaatler bizim geçmişimizde olmadı, olmayacak. İhanetler, ihmaller olmadı; olmayacak. İsraf, yolsuzluk olmadı; olmayacak. Geçmişimiz temiz, geleceğimiz de Allah'a şükür güneş gibi şeffaf ve aydınlık" dedi.

İBB'nin baştan aşağı yenilediği, eski adı "Özgürlük", yeni ismi "Cumhuriyet" olan Bakırköy Meydanı; CHP Genel Başkan yardımcıları Sevgi Kılıç, Volkan Demir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve vatandaşların katılımıyla açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Bakırköy Meydanı'ndan vatandaşlara şunları söyledi:

"BAKIRKÖYÜMÜZE GÜZELLİKLER SUNMA KONUSUNDA GAYRET ETTİK: Çok değerli bir mücadelenin içerisinde hep birlikte Bakırköyümüze güzellikler sunma konusunda gayret ettik ve inşallah da sunmaya devam edeceğiz. Değerli Bakırköylüler tabii bir seçim sürecindeyiz. Beraber bir açılış yapacağız. Bazı duygularımı sizinle paylaşacağım ama kendisi için de mahsuru yoksa bu süreçte yan yana oluşumuza bir başlangıç yapma adına değerli Belediye Başkanı Adayımız Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nu da yanıma davet etmek istiyorum. Nasılsa birlikte çalışacağız önümüzdeki dönem, süreç bitiyor herkes görevini devrediyor. Geçmiş dönem hizmeti olan Sayın Başkan'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Yeni dönemde Sayın Ayşegül Hanım'la birlikte çok özenli bir süreci çok daha iyisini yapma, çok daha güzel yapma gayretiyle hareket edeceğiz. Bakırköy'ün bir kadın belediye başkanı, bir bilim insanı, hekim, sıfatıyla bir hanımefendi aynı zamanda bir Bakırköylü olarak da Bakırköy'e çok güzel hizmetler sunacağını, biliyorum. Başarılar dilerim.

İSTANBUL'UN DÖRT BİR YANINDA MEYDANLARIN ADI VARDI AMA KENDİ YOKTU: Yola çıktığımızda birçok kavramla yeni nesil belediyeciliği şehirlerimize olan hizmeti güçlü bir seviyeye çıkartma konusunda kararlıydık ama özellikle İstanbul'u meydanlarına kavuşturmak ve meydanlarında özgürleştirme kavramı bizim için çok önemli bir yerde duruyordu. İstanbul'un dört bir yanında meydanların adı vardı ama açıkçası kendisi yoktu. ya bir işgal altında böyle bir karman çorman kapalı vesaire bir durumdaydı. Bu noktada şehrin en önemli buluşma noktalarından olması gereken meydanlar kimliksizdi ve kullanışsız haldeydi. Meydanları bu anlamda insansız hale getirme politikalarıyla fiilen aslında meydan kavramında yitirmiş alanlardı. İstanbul beş yıldır bu alanda sizler de şahitlik ediyorsunuz ki bir zihniyet devrini yaşıyor ve Bakırköy'ün eski adıyla Özgürlük o da çok güzel yeni adıyla Cumhuriyet o daha da başka güzel. Cumhuriyet Meydanı olan bu meydanı da dahil olmak üzere yüzüncü yılında Cumhuriyetin ismiyle yaşasın, Yüzyıllar yaşasın inşallah. Dünya var oldukça yaşasın bugüne kadar tam 21 meydanı düzenledik ve vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Önümüzdeki günlerde yeni meydanlarımızıda hizmete açmaya devam edeceğiz. İstanbul'un meydanları artık nasıl biliyor musunuz? İnsanı içine çeken yaya dostu, yeşil alanları olan, ağacı olan ama aynı zamanda etkinliği olan vatandaşı kucaklayan, İstanbul'un renkli karakterini yansıtan nitelikli kültür sanat ve turizm alanları.

BİZ VATANDAŞLARIMIZI DİNLEMEDEN TEK BİR ADIM DAHİ ATMIYORUZ: Meydanlar aynı zamanda demokrasiyi simgeleyen, demokratik kültürü yaşatan alanlar olarak ele alıyoruz. Meydanları özellikle düzenlemeleriyle toplu taşımayıda kolaylaştıracak adımlar atıyoruz. Meydan kavramını geniş bir çerçevede ele almadan yapılan her düzenleme kesinlikle başarısız ve etkisiz olur kalıcı da olmaz. Vatandaşların istek ve taleplerini dikkate almadan yapılan her düzenleme şehir hayatını kolaylaştırmaz, zorlaştırır. Biz vatandaşlarımızı dinlemeden tek bir adım dahi atmıyoruz. Bu sayede İstanbul'da hayatı kolaylaştırıyoruz ve güzelleştiriyoruz. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı ve çevresini de sizlerin yönlendirmesiyle hak ettiği değere kavuşturduk. Meydanın bir bölümünü yayalaştırdık. Çevre düzenlemesini yaptık. Meydana çok değerli yeşil alanlar kazandırdık. Cumhuriyet Meydanı'nı adeta bir kültür ve etkinlik merkezi olacak şekilde tasarladık. Yeni haliyle meydan buradaki sosyal hayatın çok değerli aynı zamanda çok işlevli aktif bir parçası olacak. Ben buradan emeği geçen herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Burada sadece meydan buradan ibaret değil artık biliyorsunuz. Bu yapının hemen üst kısmında da meydanın devamıyla muazzam bir meydan alanı daha eklendi. O dönemde hem Bakırköy Belediyemizin girişimleriyle hem de Kaymakamlığın, o dönemdeki kaymakama da teşekkür ediyoruz. Kaymakamlığın gösterdiği anlayışla biz buradaki kaymakamlığa başka bir yer vererek burada devraldığımız yere de bina değil meydan yaparak değişimi sağladık ve şehrin en kalabalık noktasına muazzam bir nefes aldırdık.

ATAKÖY - İKİTELLİ METRO HATTINI AYIN 18'İNDE HİZMETE AÇIYORUZ: Beş yılda Bakırköy için yaptıklarımızla bu güzel ilçemizin yıllarca ihmal edilmiş birçok sorununu çözdük. İddialı bir şey diyeceğim. 25 yıl ihmal edilen Bakırköy'de 25 yılda Bakırköy'e yapılanın iyilik anlamında, kötülük değil. Yapılan iyiliklerin on katını beş yılda yaptık. Ben bir yönüyle Bakırköylüyüm. Çünkü hayatım buralarda geçti. Güngören, Bahçelievler, oralarda yaşıyorken, iş yerim varken buraya bağlıydı. Dolayısıyla ben burada hayatım çok geçti. Bilmezsiniz ama ben Bakırköyspor'a bile yöneticilik yaptım onu söyleyeyim. Bazen diyorlar ki elinin değmediği bir yer var mı? Ben biraz koşturan adamım vallahi her yere koşturmaya devam. Yıllarca büyükşehir belediyesinin yok saydığı ilçelerden birisi olan Bakırköy, 2019'dan bu yana İstanbul'un diğer bütün ilçeleriyle bakın ayırt etmiyoruz. Bahçelievler'le, Güngören ile eşit muamele görüyor. Bakırköy için neler yaptık? Bakırköy'de ulaşımı kolaylaştıracak olan Ataköy -İkitelli metro hattını inşallah 16'sında, 16 mıydı 18 miydi? O kadar metro açıyoruz ki günlerimizi şaşırıyorum. 18'inde Ataköy-İkitelli metrosunu hizmete açıyoruz hayırlı uğurlu olsun. Çok değerli bir metro hattı olacak.

BİLDİĞİNİZ GİBİ DAVET EDİLMİYORUM: Bu arada Ulaştırma Bakanlığı da Bakırköy Kirazlı metrosunu açıyor. Biliyorsunuz buradan da durağı geçiyor. Bakırköy Meydanı'ndan şunu söyleyeyim. Bu hattı zamanında bakanlığa o dönemin belediye yönetimi demiş ki biz yapamıyoruz siz yapın. Bakanlık almış epeydir bir inşaatı sürdü biliyorsunuz. Zaten hızlıca burayı bize teslim edin diye ısrar ettik. Verdiler ve burayı hızlıca arkadaşlarım gece gündüz çalışıp sizin bu açılışınızı hediye etmek istediler ne mutlu. Buraya geldiğinde biliyorsunuz burada bir market vardı. Dedim kardeşim bu buradan kalkacak. Yani bizim bir marketin kirasına değil milletin gönlünün sabit tapusuna ihtiyacımız var ve öyle bir anlaşmayla kendilerini buradan naklettik başka bir yere ve inşallah burada güzel bir alanda hizmetinize sunduk. Bakırköy Kirazlı hattı ayın onunda açılıyor diye biliyorum bu hafta sonu. Ama şöyle bir özelliği var, birincisi ben yine de bildiğiniz gibi davet edilmiyorum önemli değil. İkincisi daha da önemlisi bu metro hattı işletmesi bize devroluyor. Yani biz işleteceğiz ama bir şey eksik. Bunu bilsinler. Bu metro hattı yapılırken belediyeyle olan sözleşmesi gereği bu metro hattının araçları da bakanlığın alması gerekiyordu ama almadı. Araçları almadan bize devredildiği için ilk etapta kısıtlı araçlar defalarca yazmamıza rağmen alınmadı. Bir kere kısıtlı araç sayısıyla başlayacak ama hızlıca inşallah o eksiği tamamlayacağız biraz zaman alacak ama almadılar yaparız. Allah'ın izniyle onu da yaparız.

BAKALIM PARASINI NASIL KESECEKLER: Bir başka konu; bu, daha da ilginç ve trajikomik. Aynı şekilde Başakşehir-Kayaşehir metrosuyla, karşıda Sabiha Gökçen metrosunu, yine bakanlık yaptı, bize devretti. Eskiden bu devirler şöyle oluyordu. Devrediliyordu. Oradaki bilet paraları üzerinden tahsilatı yapılıyordu. En az 16, 17, 18 senede tahsilat süresi oluyordu. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Tam 5,5 milyar lira. Geçen sene teslim ettiler bize. 10 ayda parasını kestiler bizden. 10 ay. 5,5 milyar lira. Madem 10 ayda kesecektin, bari açılışına davet et. 'Parasını o veriyor' de yani. Onu da demiyorlar. Şimdi burada, bu açılışı yapacaklar. Bakalım parasını nasıl kesecekler? Göreceğiz. Bir de bu memleketin parası bu para değil mi? Yani devletin parası. Biri bakanlık, birisi İBB. Niye? 'Orada İmamoğlu var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni zora düşürelim.' ya bizi zora düşüremezsiniz kardeşim. Düşüremezsiniz, yapmayın. Sadece ve sadece bu tavırlarınızla bizi zora düşürmüyorsunuz ama kendinizi küçük düşürüyorsunuz.

EFENDİM ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI'NIN, YOK ÜSKÜDAR, HADİ ESENLER'İN, ŞUNUN, BUNUN: Florya'da 'başkanlık konutu' olduğunu, Başkan olduktan sonra öğrendim. Dediler ki, 'Size konutu gezdirelim.' Gittim. Bir belediye başkanlığı konutu var. Tamam. Olimpik yüzme havuzu var. O da güzel. Ofisi var, şusu var, busu var. 80 bin metrekare alan. Tabii orada aynı zamanda 12 tane de başka konutlar var. 'Bunlar kimin' dedim. Başladılar saymaya. Efendim Ümraniye Belediye Başkanı'nın, yok Üsküdar, hadi Esenler'in, şunun, bunun… Neyse. Hadi verdiniz. ya Allah'tan korkun; bari Bakırköy Belediye Başkanı'na deyin ki, 'Sen de gel, burada kal.' Ona bile dememişler. CHP'li ya. Bu olmaz. Biz orayı, İstanbul Planlama Ajansı yaptık. İstanbul'un geleceğini konuşuyoruz orada halkımızla. O ofislerde, pırlanta gibi akademisyenler, hocalarımız, bilim insanları çalışıyor. ve burada İstanbul Kent Araştırmaları Kitaplığı yaptık. Mutlaka gidin, o güzel kütüphaneyi görün. Gençler her gün orada. Yüzme havuzunu da olağanüstü bir konferans merkezi yaptılar. Dediler ki, 'Yüzme havuzu, artık bilgi havuzu oldu' ve o şekilde hizmet ediyor.

BÜTÜN BUNLAR NASIL OLUYOR BİLİYOR MUSUNUZ: Bütün bunlar nasıl oluyor biliyor musunuz? Çok iyi bir ekiple, uzmanların, bilim insanlarının yol göstericiliğiyle oluyor. Ekrem İmamoğlu her şeyi bilmez; bilemez zaten. Mümkün değil. Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi; başarmak için çalışkan olmaktan başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Çok çalıştık. Özgüvenle çalıştık. Bir avuç insan için değil, 16 milyon insan için çalıştık. Bir kişinin tensipleriyle, buyruklarıyla değil; 16 milyonun istek ve talepleriyle hareket ettik. İnsanımızı düşündük. Sevgili dostlar; partizanlığı söküp attık. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben, Cumhuriyet Halk Partisi'nin has evladıyım. En çok çalışan insan olmak için de gayret ediyorum. Ben diyorum ki, 'Ben çok çalışıyorum. En çok çalışan ben olacağım. Ayşegül Başkan diyebilir ki, 'Hayır Başkanım, ben seni geçeceğim.' Gurur duyarım. Geçsin. Başkası da geçebilir. Hani biraz zor; onu söyleyeyim de. O konuda iddialıyım. Ama espri tabii. İnşallah geçerler.

'BEN BELEDİYE BAŞKANI OLURSAM, ŞU PARTİLİLERİ BELEDİYEYE ALMAM, ŞU PARTİLİLER HARİÇ ŞUNLARLA GÖRÜŞÜRÜM' DİYEN YA KENDİNE BAŞKA BİR İŞ BULACAK YA DA BAŞKA PARTİ BULACAK: Ama bakın; insan ayırt etmemek, her şeyin önünde. Ben CHP'liyim. Ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her siyasi görüşten olan insanına. 'Ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok. Biz, insan ayırt etmeyiz kardeşim. O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çıkıyor ya; 'vatan haini', 'terörist'... Hani hatırlayın; Büyükşehir Belediyesi 'terörist' doluydu! Hani? Bunu diyenle bu akıl, aynı akıl. Öyle yok. Öyle yağma yok. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplarken herkesi kucakladı, çağırdı ya, o kültürü temsil eden Atatürk'ün evlatlarıyla yönetilir kardeşim. Bu kadar net.

BİZ, SÖZ VEREN VE YAPANLARDANIZ: İhmal, ihanet ve israf batağından kurtardığımız İstanbul'u; icraatla, hizmetle ve yatırımla buluşturduk ve onlarla kucaklaştırdık. Geliştirdik, güçlendirdik, devam ediyoruz. Biz, söz veren ve yapanlardanız. Geçmişimiz, Allah'a şükür, tertemiz. Tutulmamış sözler, boş vaatler bizim geçmişimizde olmadı, olmayacak. İhanetler, ihmaller olmadı; olmayacak. İsraf, yolsuzluk olmadı; olmayacak. Geçmişimiz temiz, geleceğimiz de Allah'a şükür güneş gibi şeffaf ve aydınlık. Hep birlikte o aydınlık geleceğe yürümeye hazır mıyız? 'İstanbul benimdir, bizimdir' diyen anlayışa karşı; 'İstanbul hepimizindir, 16 milyonundur' diyenler kazanacak mı? Bakırköy'de Ayşegül Başkan'ın yanında, ekibiyle birlikte, coşa coşa, güler yüzle, herkese iyi niyetimizi, güzelliğimizi, kalplerimizdeki sevgiyi kucaklamayı, bir kişiyi bile dışarıda bırakmamayı kendisine ilke edecek olan Bakırköylülerin tamamı, bu yolculuğa hazır mı? Ayşegül Başkan'la hazır mı? Ekrem İmamoğlu'yla hazır mı? O zaman, bu güzel meydan coşkunuzu arttırsın, bu güzel meydan demokrasi duygunuzu artırsın, bu güzel meydan Cumhuriyete bağlılığınızı arttırsın, bu güzel meydan Atatürk coşkunuzu arttırsın. Hep birlikte ne yapıyoruz? Tam yol ileri diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

ÇELİK: "MEYDAN, BAKIRKÖY'E YAKIŞAN BİR HALE GELDİ"

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik de kurdele kesimi öncesinde yaptığı konuşmada, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bakırköy Meydanı, çocukluğumuzun, gençliğimizin Özgürlük Meydanı. Bahçelievler'den buraya 19 Mayıs yürüyüşleri gerçekleştirdik, Cumhuriyet yürüyüşleri gerçekleştirdik. Cumhuriyet Bayramlarını kutladık burada sizlerle birlikte. Şimdi meydanımız çok güzel bir görünüme kavuştu. Bakırköy'e yakışan bir hale geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na kocaman bir teşekkür eder miyiz Cumhuriyet Meydanı için? Ayşegül Ovalıoğlu Başkanımız da 31 Mart'tan sonra Bakırköy'de, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla birlikte Bakırköy'e çok güzel hizmetler sunacaklar. O zaman başkanlarımıza da 31 Mart'ta büyük bir teşekkür edecek miyiz? Gençliğimizin, çocukluğumuzun Özgürlük Meydanı, bugünün Cumhuriyet Meydanı, Bakırköy'e, Bakırköy'ümüze hayırlı uğurlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde nice cumhuriyetleri bu meydanda kutlamak dileğiyle, hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum."

PROJE, TAHMİNİ BİTİŞ TARİHİNDEN ÖNCE TAMAMLANDI

İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarla yeni çehresine kavuşan Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, toplam 30 bin metrekare alandan oluşuyor. Meydan, 26 bin metrekare sert zemin, 4 bin metrekare yeşil alandan meydana geliyor. Projede, 18 bin metrekare meydan düzenleme alanı olurken, meydan çevresi düzenlemesi ise 12 bin metrekareye yayılıyor. Meydan içinde 300 metrekare büyüklüğünde bir de sergi alanı yapıldı. 18 Ocak 2023 tarihinde başlanılan proje, tahmini bitiş tarihinden önce tamamlandı. Meydanda BELTUR Kafe, Halk Ekmek, İstanbul Çiçekçisi, zabıta ve Çözüm Merkezi hizmet verecek.