Balıkesir'de Deprem Fırtınası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Balıkesir'de Deprem Fırtınası Devam Ediyor

Balıkesir\'de Deprem Fırtınası Devam Ediyor
28.10.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Sözbilir, Balıkesir'deki depremlerin deprem fırtınası olarak devam ettiğini açıkladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir merkezli depremlerin daha çok deprem fırtınası şeklinde sürdüğünü belirterek, "Deprem fırtınası büyük ölçekli bir ana şoktan sonra, 3-4 ve 5 büyüklüğündeki depremlerin daha sık olması demek. Deprem fırtınası zarar verici bir mekanizma olarak anlaşılmasın. Tamamen sistemin rahatlaması için, jeotermal sistemin varlığından dolayı gelişen bir mekanizma gibi düşünülebilir." dedi.

Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Sözbilir, AA muhabirine, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede farklı büyüklükte 200'den fazla artçı deprem meydana geldiğini söyledi.

Bölgede depremlerin daha çok deprem fırtınası şeklinde sürdüğünü ve bu durumun birkaç hafta devam edebileceğini anlatan Sözbilir, "deprem fırtınası" deyiminin yanlış değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Sözbilir, deprem fırtınası deyiminin zarar verici bir mekanizma olarak anlaşılmaması gerektiğini kaydederek, "Tam tersine, deprem fırtınası büyük ölçekli bir ana şoktan sonra, 3-4 ve 5 büyüklüğündeki depremlerin daha sık olması demek. Deprem fırtınası zarar verici bir mekanizma anlamında anlaşılmasın. Tamamen sistemin rahatlaması için, jeotermal sistemin varlığından dolayı gelişen bir mekanizma gibi düşünülebilir." ifadelerini kullandı.

"İlk deprem ikinci depremi tetikledi"

Sındırgı fayında 10 Ağustos'ta meydana gelen depremden sonra tekrar aynı büyüklükte deprem yaşanmasının ilginç olduğunu dile getiren Sözbilir, "İlk depremin oluşum yeri biraz daha kuzeybatıda, ikinci depremin yeri biraz daha güneydoğuda yer alıyor. Dolayısıyla ilk depremin ikinci depremi tetiklediği şeklinde bir değerlendirme yapabiliriz. Burada depremin 6,1 büyüklüğünde tekrar etmesinin faydan kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Sözbilir, 10 Ağustos'taki depreminin ardından Sındırgı'nın güneyindeki dağlık alanda yaptıkları bilimsel çalışmada bölgede yeni 6 sismik fay tespit ettiklerini, bu fayların tetiklendiğini dile getirdi.

Bölgede normalde Sındırgı fayı ve ona bağlı olarak Simav Fay Zonu'nun yer aldığını belirten Sözbilir, "Depremlerin büyük çoğunluğu Simav Fay Zonu'nun dağlık alanında gerçekleşiyor. Yani güneyinde kalıyor. Haritaladığımız fayların önemli bir bölümü 10 ila 40 kilometre uzunluğa sahip. Güneydeki ana fay zonuna 'Emendere Fay Zonu' ismini verdik. Orada kaplıcalar ve jeotermal sistem söz konusu. Zaten bu jeotermal sistemin varlığı oradaki faylardaki akışkanlığın da varlığını bize anlatıyor." diye konuştu.

"Ana şoku yaşamış durumdayız"

Prof. Dr. Sözbilir, bölgede 10 Ağustos'taki depremin artçılarının devam ettiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Daha onlar bitmemişti. Dün akşam olan depreminin artçıları olmaya devam ediyor. Aslında depremler üst üste binmiş durumda. Bu aşamada birden fazla fay olduğu için öbür fayları tetikleme olasılığı da var. Artçı depremleri boşalan enerjinin bize yansıması gibi düşünebiliriz. Ama tabii ki o enerji boşa gitmiyor, yerin içinde farklı faylara dağıtılıyor ve o faylar da zamanı geldiğinde tabii ki deprem üretecek. Şu anda panik yapacak bir durum yok. Artık ana şoku yaşamış durumdayız. Artçı şoklar sırasında 5'e varan deprem büyüklüğü gerçekleşeceği için insanların dışarıda, biraz daha hasarlı binalardan uzakta durmaları gerekiyor."

Sözbilir, bölgede yaşayanların evlerine AFAD ekiplerinin kontrolünün ardından girmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Hasan Sözbilir, Balıkesir, Deprem, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Deprem Fırtınası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar İsrail, Gazze’de Türk askerini neden istemiyor Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?
Trump yeniden aday olacak mı İşaret ettiği tek bir isim var Trump yeniden aday olacak mı? İşaret ettiği tek bir isim var
Yıllardır sokak sokak geziyorlardı Kadrolu eşekler artık emekli olacak Yıllardır sokak sokak geziyorlardı! Kadrolu eşekler artık emekli olacak
Eskişehir’de 5 gündür kayıp olan 13 yaşındaki kız bulundu Eskişehir'de 5 gündür kayıp olan 13 yaşındaki kız bulundu
TOKİ’den dev kampanya 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Minguzzi ailesini tehdit eden sanık hakkında istenen ceza belli oldu Minguzzi ailesini tehdit eden sanık hakkında istenen ceza belli oldu

13:48
Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu
Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu
13:43
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
13:37
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti
13:10
Karadağ’dan Türkler için yeni vize adımı
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı
12:23
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
12:04
Bahis skandalı sonrası Türk futbolunu ne bekliyor İşte atılacak adımlar
Bahis skandalı sonrası Türk futbolunu ne bekliyor? İşte atılacak adımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2025 14:22:13. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Deprem Fırtınası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.