Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Belediye başkanımız evi çok sayıda polisle basılarak gözaltına alındı. Yeri yurdu belli, çağrıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır" dedi.

27.02.2025 07:09  Güncelleme: 07:48
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI, ARAMA VE EL KOYMA TALİMATI VERİLDİ

Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

BELEDİYEDEKİ ARAMALAR SÜRÜYOR

Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Bu arada polis ekiplerinin Beykoz Belediyesi'ndeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gelişmeyle ilgili olarak "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00'de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok" açıklamasında bulundu.

CHP İL BAŞKANI ÇELİK: ZULÜM ZİNCİRİNİN SON HALKASIDIR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, gece 04.00'da, evi çok sayıda polisle basılarak gözaltına alındı. Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır. Başkanımızın yanındayız.

"CHP'NİN ADAYI CUMHURBAŞKANI OLACAKTIR"

Avukatlarımız ve örgütümüzle süreci takip ediyoruz. Ekrem Başkanımızın Ankara'da tarihi bir konuşma yapacağı günde gece yarısı yapılan "zaman ayarlı" operasyon, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanların çaresizliğinden başka bir şey değildir. Bu beyhude çabalarla Cumhuriyet Halk Partisini durduracağını sananlar büyük yanılgı içerisindeler. Ne yaparsanız yapın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır!"

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe'de dünyaya geldi. 3 kuşak Beykozlu bir aileden olan Köseler; ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Beykoz'da okudu. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni tamamladı.

Ankara Mamak'taki Askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde yüksek lisansa başladı. TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babası.

Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. Mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında, şantiye şefliği ve proje müdürü görevleri yaptı. Daha sonra kendi ofisini kurdu. 1999 Yerel Seçimlerinde, Beykoz Belediye Başkanı seçildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tahsin Mehdevi:
    acaba sn. yargı organları; akp yöneticilerinin ak kaşık olduğunu baştan kabul etmişler mi yoksa...! 27 9 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    ya ne gunlere kaldik tm suç varsa sonuna kadar gidin ama kendinize gelince sut dokmus kediye donuyorsunun suze hangisini yazayim melih gokçeyi mi yazayim kadir topbasinin damadina 30 milyona verdigibarsayi sonradan 300 milyona geri aldiginimi soyleyim bunlar daha devede kulak bile olamaz yani bir laf var dinime küfreden muslumaman olsa 26 6 Yanıtla
  • Özden Acar:
    aslında ihaleye fesat yolsuzluk hırsızlık vs bu tip işleri en çok ennnn coookkkkk kimlerin yaptığını herkes biliyor... soruşturma tutuklama vs ile seçim kazanılmaz.... gideceksiniz sonunda.... 22 5 Yanıtla
  • Sinan K:
    akp seçimlerde kaybettin millet sana vermedi bu işlere gireceğine şapkayı önüne koy dertleri dinle sorunları çöz bir daha ki seçimde tekrar al.Bu şekilde milletin gözünden daha çok dusersin 18 2 Yanıtla
  • Sagamore:
    20 yıldır ihalelerin anasını ağlatanların şeytani işleri 13 2 Yanıtla
  • osman şahin:
    KORKUTMA DİZ ÇÖKTÜRME GÖZ DAĞI KORKU İMPARATORLUĞU HIRS ÖFKE VE NEFRET KABULENMEME 6 1 Yanıtla
  • nesha512:
    Erdoğan bildiğim kadarıyla akıllı biridir.Bu şekilde oy kaybediyor...Halk arasında neler duyuyoruz akp lilerin yaotiklari hakkında. Bu CHP kiler bilmiyor işi demekki?? 3 1 Yanıtla
  • 315701:
    değil 65 75 yaşındadır olsa alacaklar. 1 0 Yanıtla
  • A25.semih:
    sevgili polislerimiz savcılarımız lütfen biraz da açık açık hırsızlık yapanları gürevden alın devletimizi soyanlara hesap sorun 0 0 Yanıtla
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