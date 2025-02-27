Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI, ARAMA VE EL KOYMA TALİMATI VERİLDİ

Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

BELEDİYEDEKİ ARAMALAR SÜRÜYOR

Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Bu arada polis ekiplerinin Beykoz Belediyesi'ndeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gelişmeyle ilgili olarak "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00'de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok" açıklamasında bulundu.

CHP İL BAŞKANI ÇELİK: ZULÜM ZİNCİRİNİN SON HALKASIDIR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, gece 04.00'da, evi çok sayıda polisle basılarak gözaltına alındı. Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır. Başkanımızın yanındayız.

"CHP'NİN ADAYI CUMHURBAŞKANI OLACAKTIR"

Avukatlarımız ve örgütümüzle süreci takip ediyoruz. Ekrem Başkanımızın Ankara'da tarihi bir konuşma yapacağı günde gece yarısı yapılan "zaman ayarlı" operasyon, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanların çaresizliğinden başka bir şey değildir. Bu beyhude çabalarla Cumhuriyet Halk Partisini durduracağını sananlar büyük yanılgı içerisindeler. Ne yaparsanız yapın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır!"

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe'de dünyaya geldi. 3 kuşak Beykozlu bir aileden olan Köseler; ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Beykoz'da okudu. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni tamamladı.

Ankara Mamak'taki Askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde yüksek lisansa başladı. TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babası.

Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. Mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında, şantiye şefliği ve proje müdürü görevleri yaptı. Daha sonra kendi ofisini kurdu. 1999 Yerel Seçimlerinde, Beykoz Belediye Başkanı seçildi.