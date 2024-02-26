Birleşik Kamu İş Konfederasyonu: "Şubat Ayında Açlık Sınırı 18 Bin 973 Liraya, Yoksulluk Sınırı 52 Bin 375 Liraya Yükseldi"

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun araştırma sonuçlarına göre, şubat ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 18 bin 973 liraya, yoksulluk sınırı ise 52 bin 375 liraya yükseldi. Konfederasyon Genel Sekreteri Özgür Aras, "Açlık sınırı bu yılın ilk iki aylık döneminde toplam 2 bin 490 lira artış kaydetti... Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 23 bin 812 lira olarak gerçekleşti" dedi.
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Ankara'da dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ve gıda dışı harcamaları dikkate alarak hazırladığı aralık ayı Açlık-Yoksulluk Araştırması'nı açıkladı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Özgür Aras'ın da açıkladığı araştırma sonuçları şöyle:
"Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Şubat 2024 sonuçları açıklandı.
Açlık sınırı şubatta bir önceki aya göre 1.531 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 2 bin 349 liralık artışta 33 bin 402 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 3 bin 880 lira arttı. Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı 8 bin 714 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 15 bin 98 lira ve yoksulluk sınırı ise 23 bin 812 liralık artış kaydetti.
AÇLIK SINIRI
Ankara'da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar şubatta bir önceki aya göre 554 lira, yıllık olarak ise 2 bin 579 lira artarak 5 bin 213 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 41 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 168 liralık artışla 409 liraya yükseldi.
DENGELİ VE SAĞLIKLI BESLENME İÇİN YAPILMASI GEREKEN GIDA HARCAMASI
(AÇLIK SINIRI-TL)
2023
2024
Değişim (TL)
Şubat
Aralık
Ocak
Şubat
Aylık
İki Aylık
Yıllık
Et- Yumurta
2.634
4.537
4.659
5.213
554
676
2.579
K. Bakliyat
241
356
368
409
41
53
168
Süt-Yoğurt-Peynir
2.744
3.725
3.666
4.239
573
514
1.495
Taze Meyve
576
1.499
2.018
1.752
-266
253
1.176
Taze Sebze
1.449
2.281
2.489
2.467
-22
186
1.018
Ekmek-Un-Makarna
952
1.409
1.523
1.818
295
409
866
Pirinç- Bulgur
457
673
715
803
88
130
346
Sıvı Yağ
275
458
485
492
7
34
217
Şeker-Bal-Reçel
708
1.072
1.074
1.221
147
149
513
Zeytin
224
473
444
558
114
85
334
AÇLIK SINIRI
10.259
16.483
17.442
18.973
1.531
2.490
8.714
Bir önceki aya göre 573 lira artarak 4 bin 239 liraya yükselen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcamada son bir yılda ise 1.459 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para şubatta 226 lira azalarak, geçen yılın aynı ayına göre ise 1.176 lira artarak 1.752 lira, sebze harcaması ise önceki aya göre 22 lira azalarak, geçen yılın aynı ayına göre ise 1.018 lira artarak 2 bin 467 lira oldu.
Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama şubatta 295 lira artarak 1.818 liraya yükselirken, pirinç ve bulgur harcamaları 88 lira artarak 803 liraya çıktı. Yağ için yapılması gereken harcama ise 7 lira artarak 492 lirayı buldu.
Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama Şubat'ta önceki aya göre 147 lira artarak 1.221 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 114 lira artarak 558 liraya çıktı.
Yetişkin erkek için 2.800, kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre Şubat ayında açlık sınırı yetişkin erkek için 5 bin 540 lira, yetişkin kadın için 4 bin 349 lira, çocuk için 3 bin 158 lira ve genç için de 5 bin 927 lira oldu.
Açlık sınırı bu yılın ilk iki aylık döneminde ise toplam 2 bin 490 lira artış kaydetti.
GIDA DIŞI HARCAMALAR
Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini 'yoksunluk hissi duymadan' karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da şubatta 33 bin 402 liraya kadar tırmandı.
YOKSULLUK SINIRI (TL)
2023
2024
Değişim (TL)
Şubat
Aralık
Ocak
Şubat
Aylık
İki Aylık
Yıllık
AÇLIK SINIRI
10.259
16.483
17.442
18.973
1.531
2.490
8.714
-Yetişkin Erkek
2.995
4.813
5.093
5.540
447
727
2.545
-Yetişkin Kadın
2.351
3.778
3.998
4.349
351
571
1.998
-Çocuk
1.707
2.743
2.903
3.158
255
415
1.451
-Genç
3.205
5.149
5.449
5.927
478
778
2.722
GIDA DIŞI HARAMALAR
18.304
30.354
31.053
33.402
2.349
3.048
15.098
YOKSULLUK SINIRI
28.563
46.837
48.495
52.375
3.880
5.538
23.812
Şubatta dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 555 liraya inerken, barınma (kira dahil) harcamaları 7 bin 414 liraya çıktı, ev eşyası harcamaları 4 bin 395 lira, sağlık harcamaları 1.548 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 10 bin 40 liraya yükseldi. Haberleşme harcamaları 1.128 liraya, eğlence ve kültür harcamaları 1.103 liraya, eğitim harcamaları 708 liraya, tatil-otel harcamaları 3 bin 568 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 1.943 liraya çıktı. Gıda dışı harcamalarda bu yılın ilk iki aylık dönemde 3 bin 48 lira artış gösterdi.
YOKSULLUK SINIRI
Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise şubatta 3 bin 880 lira daha artarak 52 bin 375 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında yılın ilk iki ayındaki artış ise 5 bin 538 lira oldu. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 23 bin 812 lira olarak gerçekleşti."
Son Dakika › Güncel › Birleşik Kamu İş Konfederasyonu: 'Şubat Ayında Açlık Sınırı 18 Bin 973 Liraya, Yoksulluk Sınırı 52 Bin 375 Liraya Yükseldi' - Son Dakika
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