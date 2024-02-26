Birleşik Kamu İş Konfederasyonu: "Şubat Ayında Açlık Sınırı 18 Bin 973 Liraya, Yoksulluk Sınırı 52 Bin 375 Liraya Yükseldi"

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Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun araştırma sonuçlarına göre, şubat ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 18 bin 973 liraya, yoksulluk sınırı ise 52 bin 375 liraya yükseldi. Konfederasyon Genel Sekreteri Özgür Aras, "Açlık sınırı bu yılın ilk iki aylık döneminde toplam 2 bin 490 lira artış kaydetti... Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 23 bin 812 lira olarak gerçekleşti" dedi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Ankara'da dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ve gıda dışı harcamaları dikkate alarak hazırladığı aralık ayı Açlık-Yoksulluk Araştırması'nı açıkladı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Özgür Aras'ın da açıkladığı araştırma sonuçları şöyle:

"Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Şubat 2024 sonuçları açıklandı.

Açlık sınırı şubatta bir önceki aya göre 1.531 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 2 bin 349 liralık artışta 33 bin 402 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 3 bin 880 lira arttı. Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı 8 bin 714 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 15 bin 98 lira ve yoksulluk sınırı ise 23 bin 812 liralık artış kaydetti.

AÇLIK SINIRI

Ankara'da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar şubatta bir önceki aya göre 554 lira, yıllık olarak ise 2 bin 579 lira artarak 5 bin 213 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 41 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 168 liralık artışla 409 liraya yükseldi.

DENGELİ VE SAĞLIKLI BESLENME İÇİN YAPILMASI GEREKEN GIDA HARCAMASI (AÇLIK SINIRI-TL) 2023 2024 Değişim (TL) Şubat Aralık Ocak Şubat Aylık İki Aylık Yıllık Et- Yumurta 2.634 4.537 4.659 5.213 554 676 2.579 K. Bakliyat 241 356 368 409 41 53 168 Süt-Yoğurt-Peynir 2.744 3.725 3.666 4.239 573 514 1.495 Taze Meyve 576 1.499 2.018 1.752 -266 253 1.176 Taze Sebze 1.449 2.281 2.489 2.467 -22 186 1.018 Ekmek-Un-Makarna 952 1.409 1.523 1.818 295 409 866 Pirinç- Bulgur 457 673 715 803 88 130 346 Sıvı Yağ 275 458 485 492 7 34 217 Şeker-Bal-Reçel 708 1.072 1.074 1.221 147 149 513 Zeytin 224 473 444 558 114 85 334 AÇLIK SINIRI 10.259 16.483 17.442 18.973 1.531 2.490 8.714

Bir önceki aya göre 573 lira artarak 4 bin 239 liraya yükselen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcamada son bir yılda ise 1.459 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para şubatta 226 lira azalarak, geçen yılın aynı ayına göre ise 1.176 lira artarak 1.752 lira, sebze harcaması ise önceki aya göre 22 lira azalarak, geçen yılın aynı ayına göre ise 1.018 lira artarak 2 bin 467 lira oldu.

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama şubatta 295 lira artarak 1.818 liraya yükselirken, pirinç ve bulgur harcamaları 88 lira artarak 803 liraya çıktı. Yağ için yapılması gereken harcama ise 7 lira artarak 492 lirayı buldu.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama Şubat'ta önceki aya göre 147 lira artarak 1.221 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 114 lira artarak 558 liraya çıktı.

Yetişkin erkek için 2.800, kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre Şubat ayında açlık sınırı yetişkin erkek için 5 bin 540 lira, yetişkin kadın için 4 bin 349 lira, çocuk için 3 bin 158 lira ve genç için de 5 bin 927 lira oldu.

Açlık sınırı bu yılın ilk iki aylık döneminde ise toplam 2 bin 490 lira artış kaydetti.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini 'yoksunluk hissi duymadan' karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da şubatta 33 bin 402 liraya kadar tırmandı.

YOKSULLUK SINIRI (TL) 2023 2024 Değişim (TL) Şubat Aralık Ocak Şubat Aylık İki Aylık Yıllık AÇLIK SINIRI 10.259 16.483 17.442 18.973 1.531 2.490 8.714 -Yetişkin Erkek 2.995 4.813 5.093 5.540 447 727 2.545 -Yetişkin Kadın 2.351 3.778 3.998 4.349 351 571 1.998 -Çocuk 1.707 2.743 2.903 3.158 255 415 1.451 -Genç 3.205 5.149 5.449 5.927 478 778 2.722 GIDA DIŞI HARAMALAR 18.304 30.354 31.053 33.402 2.349 3.048 15.098 YOKSULLUK SINIRI 28.563 46.837 48.495 52.375 3.880 5.538 23.812

Şubatta dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 555 liraya inerken, barınma (kira dahil) harcamaları 7 bin 414 liraya çıktı, ev eşyası harcamaları 4 bin 395 lira, sağlık harcamaları 1.548 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 10 bin 40 liraya yükseldi. Haberleşme harcamaları 1.128 liraya, eğlence ve kültür harcamaları 1.103 liraya, eğitim harcamaları 708 liraya, tatil-otel harcamaları 3 bin 568 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 1.943 liraya çıktı. Gıda dışı harcamalarda bu yılın ilk iki aylık dönemde 3 bin 48 lira artış gösterdi.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise şubatta 3 bin 880 lira daha artarak 52 bin 375 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında yılın ilk iki ayındaki artış ise 5 bin 538 lira oldu. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 23 bin 812 lira olarak gerçekleşti."