Yıllar sonra gelen telefonla dünyası başına yıkıldı! 3 çocuğunun 2\'sinin babası en yakını çıktı

19.10.2025 11:59
Antalya'da 16 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Hüseyin A'nın komşusunun telefonuyla dünyası başına yıkıldı. Komşusunun sözleri üzerine yaptırdığı DNA testinde 3 çocuğundan 2'sinin biyolojik babası olmadığını öğrendi. Eşi vefat etmeden önce açtığı babalık davasında 2 kız çocuğunun biyolojik babasının kuzeni M.K. olduğu ortaya çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Hüseyin A. (43) 2007 yılında İ.T. (35) ile evlendi. Çiftin 2'si kız, 3 çocuğu dünyaya geldi. 2023 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin hayatı, boşanma sonrası gelen bir telefonla değişti.

KOMŞUDAN GELEN TELEFON HAYATINI ALTÜST ETTİ

Hüseyin A'yı arayan komşusu, eşinin kuzeniyle ilişkisi olduğunu, çocuklar için DNA testi yaptırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Hüseyin A., Antalya 13'üncü Aile Mahkemesi'ne başvurarak babalık davası açtı.

3 ÇOCUĞUNUN 2'SİNİN BİYOLOJİK BABASI ÇIKMADI

Mahkeme kararıyla Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda yapılan DNA testinde, Hüseyin A.'nın oğlu E.A.'nın (16) yüzde 99,99 olasılıkla biyolojik babası olduğu, kızları H.A. (13) ve E.A. (10) için ise biyolojik babalığın reddedildiği raporlandı. Raporun ardından mahkeme, 2 kız çocuğunun soy bağının reddine karar verdi.

KIZ ÇOCUKLARININ BABASI KUZENİ ÇIKTI

Bu kararın ardından Hüseyin A.'nın eski eşi Ş.T. bu kez M.K. (53) hakkında 2 çocuk için babalık davası açtı. Dava süreci devam ederken Ş.T., geçen ağustos ayında yaşamını yitirdi. Mahkeme tarafından istenen DNA testinde, M.K'nin 2 kız çocuğunun yüzde 99,9 oranında biyolojik babası olduğu sonucuna ulaşıldı.

Kuzen M.K.

"ÖZ KUZENİMLE YILLARDA DOSTANE BİR HAYAT YAŞAMIŞLAR"

Hüseyin A., 2007'de evlendiği Ş.T. ile 2009'da bir oğulları olduğunu belirterek, "Sonrasında kızlar oldu. Tabii bu kız çocukları benden olmadığı için benim öz kuzenimle yıllarca dostane bir hayat yaşamışlar kendi evimde. Anlaşmalı boşandıktan 3-4 gün sonra gece bana bir telefon geldi komşumdan, 'Ya sen çocuklarına bir DNA testi yaptır. Yıllardır senin kuzenin sen evde yokken girip çıkıyordu' dedi. Ben gündüz otelde çalışıyordum, akşamları da inşaatlarda çalışıyordum. Yeni ev almıştım onun borcunu ödemek için. Ondan yola çıkarak bir DNA testi sonucu başlattım ve her şeyin arkası geldi" dedi.

Eski eş Ş.T.

"SONUCU HALA KABULLENMİYOR"

Hüseyin A. karşı tarafın sonucu kabul etmediğini belirterek, "Dost hayatı yaşamışlar ve bu dost hayatı birlikteliğinde 2 kız çocuğu dünyaya geliyor. Ama tabii nüfusta benim üstümde. Bunu DNA testi sonucu öğrendiğim için karşı tarafa dava açtım. DNA testi davası açtım. Bu süreç başladı, bitti. Bu çocukların annesi bu yıl 19 Ağustos'ta vefat etti. Bu kadın ölmeden önce babalık davası açıyor karşı tarafa. Şu an o DNA testi de sonuçlandı. Ama bu sonucu hala kabullenmiyor" diye konuştu.

"SONUÇTA KIZ ÇOCUĞU VE ORTADA KALDILAR"

Vefat eden eski eşinin kendisini aldattığını ve bu çocukların babası olmadığını boşandıktan sonra 2024 yılında öğrendiğini belirten Hüseyin A., ölen eski eşinin M.K.'nin tehditle kendisiyle birlikte olduğunu söylediğini ifade ederek, "Şimdi bu karşı taraf, yani çocukların babası da hala kabullenmiyor. Burada yetkilileri göreve çağırmak istiyorum. Bu çocuklara yazık, günah. Sonuçta kız çocuğu ve ortada kaldılar. Antalya'da dedesi-ninesinin yanında yaşıyorlar. Onlar da vefat ettiğinde yaşlı insanlar çünkü bu çocuklar ortada kalacak" diye konuştu.

Hüseyin A.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yeni DNA testi sonuçlarına ilişkin mahkeme sürecinin devam ettiğini ve 3 Aralık'ta duruşmanın görüleceğini kaydeden Hüseyin A., "Davayı açan kişi öldüğü için de mahkeme bu çocuklar için kayyım atayacaktır. Çocuklar şu an okula gidiyor ve benimle görüşmüyorlar artık hiçbir şekilde. Çünkü artık dolduruşa getirdikleri için o çocukları benimle hiçbir şekilde iletişim kurdurmuyorlar. Sadece abileri var benim yanımda kalıyor, kendi oğlum. Onunla iletişim kuruyorlar. Kardeşleriyle abisi görüşüyor" dedi.

"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM İÇİN MAL KAÇIRDI"

Bu olayla ilgili ilk DNA testi sürecini başlattığı andan itibaren çocukların biyolojik babasının üzerindeki ev, araba gibi eşyaları eşi ve oğluna devrettiğini de anlatan Hüseyin A., "Bu şekilde mal kaçırdı, tazminat davası açacağım için. Şu an o tazminat davası sürecimizi başlattık, hukuki olarak ne gerekiyorsa onlara sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

24 saat son dakika haber yayını
