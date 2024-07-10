Bodrum\'da çıkan orman yangınında helikopterle soğutma çalışmaları görüntülendi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınında alevlerin zarar verdiği alanlar ve ekiplerin yürüttüğü soğutma çalışmaları helikopterle görüntülendi.

Sabahın ilk ışıklarıyla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezinin pistinden havalanan yangın söndürme helikopteri, Pınarlıbelen Mahallesi Etrim mevkisinde soğutma çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi de helikopterin yaptığı çalışma ile bölgede diğer hava ve kara araçlarıyla gerçekleştirilen mücadeleyi havadan görüntüledi.

Görüntülerde, çok sayıda uçak ve helikopterle havadan, arazöz ve orman işçilerinin karadan söndürme ve soğutma çalışmaları yer aldı.

Öte yandan, sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında 100 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.