Bolu'da 24 Saatlik Deprem Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'da 24 Saatlik Deprem Tatbikatı

Bolu\'da 24 Saatlik Deprem Tatbikatı

Bolu'da 12 Kasım'da 7,2 şiddetinde deprem senaryosu ile 24 saat sürecek afet tatbikatı düzenlenecek.

10.10.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da, afet yönetim sürecinin test edilmesi amacıyla 12 Kasım'da 24 saat sürecek deprem tatbikatı düzenlenecek.

İl Özel İdaresinde düzenlenen Ekim Ayı İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Abdulaziz Aydın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde bir konuşma yapan AFAD İl Müdürü Ümit Doğan, "Türkiye AFAD Müdahale Planı" kapsamında 12 Kasım'da Bolu'da bir tatbikat yapmayı planladıklarını belirtti.

Doğan, senaryo gereği Bolu, Düzce, Sakarya, Çankırı, Karabük, Ankara ve Zonguldak illerini etkileyecek 7,2 şiddetinde bir depremin canlandırılacağını kaydetti.

Tatbikatta afet yönetim süreçlerinin test edilmesi, afet gruplarının müdahale kabiliyetlerinin belirlenmesi, kaynak kapasitesinin ölçülmesi ile eksiklerin tamamlanması konularında çalışma yapılacağını bildiren Doğan, tatbikatın Bolu il merkezi ve ilçeleri ile Düzce, Ankara, Sakarya, Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ta eş zamanlı gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Doğan, tatbikata Bursa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Bilecik, Kırıkkale, Bartın, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Uşak ve Tekirdağ illerinden AFAD ekiplerinin de katılacağını vurguladı.

Tatbikatın ilk 24 saatinin kesintisiz olacağını belirten Doğan, tatbikatın depremden 1 milyon 314 bin 742 kişinin ve 382 binden fazla binanın etkileneceği değerlendirilerek çalışma yapılacağını ifade etti.

Vali Abdulaziz Aydın da 12 Kasım'da gerçekleştirilecek tatbikatın saatinin belli olmadığını vurgulayarak, "Bu bize neyi sağlayacak? Kendimizi test etme. Gerçek zamanlı Afet Koordinasyon Merkezi'ne ulaşma sürelerini tespiti noktasında gerekli bir done olacak." dedi.

Toplantıda, yapılan ve devam eden çalışmalara ilişkin sunum da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Deprem Tatbikatı, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Deprem, Sağlık, Yaşam, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da 24 Saatlik Deprem Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:16 Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi
09:10 Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti
08:59 Sergen Yalçın’dan Okan Buruk’a olay sözler: Icardi’yi oyundan çıkartamıyor Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay sözler: Icardi'yi oyundan çıkartamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 22:58:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da 24 Saatlik Deprem Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.