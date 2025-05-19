Bursa ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Kütahya ve Yalova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, törendeki konuşmasında, 106 yıl önce 19 Mayıs'ta Atatürk'ün Samsun'a çıkıp milli iradeyi hakim kılmak için çalışmaya başladığını belirterek, "Milletin bağrında temiz bir nesil yükseliyor. Bugün spordan sanata, bilimden kültüre birçok alanda büyük başarılara imza atan gençlerimiz var. Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle gençler cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız." dedi.

Konuşmanın ardında halk oyunları ve spor gösterileri sergilendi.

Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bazı siyasi partilerin milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir

Vilayet Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının adından Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda devam eden törende, milli sporcular tarafından Vali Hüseyin Aksoy'a çiçek takdim edildi.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajları okundu.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Türk milletinin yeniden şahlanışının timsali olan 19 Mayıs 1919 günü atılan ilk adımla, milli mücadele sürecinin başladığını söyledi.

Daha sonra bir öğrenci gençler adına konuştu, uluslararası müsabakalarda ve Gençlik Koşusu'nda başarı elde eden sporculara madalyaları takdim edildi.

Öğrencilerin çeşitli gösterilerini sunmasıyla devam eden kutlama programı, TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından büyük Türk bayrağının açılmasıyla sona erdi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Balıkesir

Balıkesir'deki program, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Kurtdereli Spor Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, günün önemini belirten konuşma yaptı.

Programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kalkan, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin milletin kaderini değiştirdiğini, esareti asla kabul etmeyen bir halkın yeniden ayağa kalkışının simgesi olduğunu söyledi.

Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Şarlan, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Çanakkale Barosu Başkanı Ardahan Dikme, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Katılımcılar, çelenk töreninin ardından bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kütahya

Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende, protokol üyeleri öğrenciler ile vatandaşların bayramını kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin yıl dönümünü gururla ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

19 Mayıs'ın, bir milletin yeniden doğuşunun başlangıcı olduğunu dile getiren Küçük, "O gün Samsun'dan yola çıkan irade, Kocatepe'de zaferle taçlanmış ve Cumhuriyet ile sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu kutlu günün gençlerimize armağan edilmiş olması, bizler için sadece bir takvim günü değil, gençliğe duyulan sonsuz güvenin bir ifadesidir." diye konuştu.

Dumlupınar Şehitliği'nden sporcular tarafından getirilen toprağın Vali Musa Işın'a takdim edildiği programda halk oyunları ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Bilecik

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstasyon Spor Salonu'nda devam eden kutlamalara, Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Jandarma Eğitim Komutan Vekili Kıdemli Albay Hüseyin Altuntaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir, programın açılışında yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın vatan müdafaası için tek yürek olabilmeyi başarmış kahraman Türk milletinin yeniden şahlanışı olduğunu söyledi.

Tören, gitar dinletisi, halk oyunları ve spor gösterileriyle sona erdi.

Yalova

Yalova'daki tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Vali Hülya Kaya ve protokol üyeleri dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Paramotor, jimnastik, halk oyunları, bisiklet ve çeşitli spor gösterilerinin yapıldığı kutlama programının akşam saatlerinde yapılacak bisikletli şehir turuyla son bulacak.

Törene, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Merkez Komutanı Deniz Albay Mahmut Korkmaz, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.