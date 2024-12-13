Cevdet Yılmaz: Suriye\'de istikrarsızlığı arttıracak dış müdahalelere kesinlikle karşıyız

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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nın himayesinde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'un katılımıyla başladı. Burada konuşan Yılmaz, " Suriye , Suriyelilerindir diyoruz. Dışarıdan Suriye'ye müdahale edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Bu halk çok büyük acılar çekti. Suriye'de istikrarsızlığı arttıracak, Suriye halkına yeni maliyetler oluşturacak, dış müdahalelere kesinlikle karşı olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum" dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Ülkemiz, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapmış, Suriye'de mazlumun yanında, zaliminse tam karşısında durmuştur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde, 'İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm' temasıyla 13-14 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu'nun (Stratcom Summit'24) açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun gerçekleştirdi.

'TÜRKİYE İLETİŞİM MODELİ DE BU ANLAYIŞIN EN ÖNEMLİ TEZAHÜRÜDÜR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda okunan mesajında " Türkiye'nin samimi duruşu ve fedakarane gayretleriyle zihinlerdeki yeri daha da belirginleşen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz, adaleti, emniyeti ve hakikati merkeze alan bir iletişim anlayışıyla şekillenmektedir. Binlerce yıllık devlet tecrübemizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla oluşturduğumuz 'Türkiye İletişim Modeli' de bu anlayışın en önemli tezahürüdür. Türkiye İletişim Modeli, ekonomiden kültür ve sanata, dış politikadan turizme, sanayi ve teknolojiden eğitime uzanan geniş bir yelpazede ülkemizin asıl potansiyelini göz önünde bulunduran yenilikçi bir iletişim stratejisidir. Türkiye İletişim Modeli, güçlünün değil haklının sesini duyurmak için cesur ve ilkeli habercilik anlayışından taviz vermeyen bir yaklaşımın ürünüdür. İletişim Başkanlığımız, TRT'miz ve Anadolu Ajansımız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gayretleriyle İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne devam eden katliamından bütün dünyanın haberdar olmasını sağlamak, bu yaklaşımın en somut çıktılarından biri olmuştur" ifadelerine yer verdi.

'GÜÇLÜ BİR SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI KURUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sibel güvenlikle ilgili uzun süredir bir çalışma sürdürüyoruz. ve olgunlaştırmış durumdayız. Türkiye'de yeni bir kurumsal yapı oluşturacağız. Cumhurbaşkanlığımıza bağlı güçlü bir Siber Güvenlik Başkanlığı kuruyoruz. Bu şekilde ürünleri, şirketleri, süreçleri akredite eden, denetleyen ve doğru bir şekilde, emniyetli bir şekilde bu süreçlerin yönetimine katkı sunan kurumsal yapımızı bir adım daha ileriye taşıyacağız. Meclisimizin gündemi müsait olduğu anda bu kanunun meclisimize sunacağız. Ayrıca cumhurbaşkanlığımızın kararnamesi ile onu tamamlayıcı bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Yapay zekanın getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirirken riskleri en aza indirmek için kapsayıcı ve çok boyutlu politikalara ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Türkiye olarak Milli Teknoloji Hamlemiz ve Dijital Gelecek vizyonumuz doğrultusunda yapay zeka ekosistemimizi güçlendiriyor, tüm süreci yönetme gayreti içinde ilerliyoruz. 2021 yılında yayımlanan 5 yıllık Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi belirlemiştik. Stratejimizin odağında yapay zeka teknolojilerine ilişkin insan kaynağımızı geliştirmek, teknik altyapımızı kuvvetlendirmek ve kaliteli veriye erişimi kolaylaştırmak var" dedi.

'SURİYE'YE MÜDAHALE EDİLMESİNİ KESİNLİKLE DOĞRU BULMUYORUZ'

Yılmaz, Suriye'nin dış müdahaleden bağımsız yeniden inşa edilmesi gerektiğine vurgu yaparak "Suriye'de uzun süredir devam eden otoriter bir rejimi devrildi ve Suriye halkı yeni bir dönem başlattı. Bu yeni dönem bir geçiş süreci ile birlikte devam ediyor. Tabii ki birçok belirsizlikleri içeriyor, tabii ki birçok riskleri içeriyor. Ancak Suriye'nin geleceği için büyük umutlar da içerdiğini ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim temennimiz bu geçiş sürecinin en sağlıklı şekilde işlemesi ve tüm Suriye halkını kapsayacak şekilde farklı dinlerden farklı mezheplerden, farklı kimliklerden, Suriye halkının tamamını kapsayan içeren bir anlayışla devam etmesidir. Suriyeliler bunu hak ediyor. Suriye Suriyelilerindir diyoruz. Dışarıdan Suriye'ye müdahale edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Bu halk çok büyük acılar çekti. Suriye'de istikrarsızlığı arttıracak, Suriye halkına yeni maliyetler oluşturacak dış müdahalelere kesinlikle karşı olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Bir taraftan Türkiye'ye dönük terör tehditlerini engellerken, bununla mücadele ederken, diğer taraftan Suriye'nin yeniden inşası ve ekonomisi ile siyasetiyle güven ortamında insanların yaşadığı bir coğrafyaya dönüşmesi konusunda her türlü gayreti sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'DİJİTAL İÇERİKLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 15'İNİN YAPAY ZEKA TARAFINDAN ÜRETİLİYOR'

İletişim Başkanı Altun ise, "Yapay zeka yatırımları bugün itibariyle 200 milyar dolara yaklaşmış durumda ve bu yatırımlar günden güne artıyor. Sağlıktan finansa, eğitimden e-ticarete, mal üretiminden askeri alanlara ve elbette medya-iletişim alanına kadar birçok sahada yapay zeka çalışmaları hız kazanıyor. Yapılan araştırmalar 2024 yılı itibarıyla dünya genelinde 500 milyondan fazla insanın, yapay zeka tabanlı uygulamaları aktif olarak kullandığını ortaya koyuyor. Yine 2024 yılı itibarıyla tüm dijital içeriklerin yaklaşık yüzde 15'inin yapay zeka tarafından üretiliyor oluşu da bir diğer çarpıcı veri olarak karşımızda bulunuyor. Yapay zeka eliyle üretilen yalan ve dezanformatif içerikler, ulusal düzlemde olduğu kadar uluslararası düzlemde de toplumlar arası kutuplaşmayı körüklüyor. Bunu fırsat bilen dijital nefret merkezleri; ırkçılık, yabancı karşıtlığı, İslamofobi, nefret söylemi gibi yıkıcı fikirlerle toplumları ifsat ediyor" diye konuştu.

'ÜLKEMIZ SURIYE'DE MAZLUMUN YANINDA, ZALIMINSE TAM KARŞISINDA DURMUŞTUR'

Ülkemizin bölgede ve küresel alanda barış için çalıştığını belirten Altun, "İki gün önce Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara Antlaşması, ülkemizin bu yöndeki çalışmalarının, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın barış diplomasinin en son ve somut örneklerinden biri olduğu gibi aynı zamanda Türkiye'nin dünya siyasetine nasıl etki ettiğini, sadece Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Karadeniz jeopolitiğini değil, Afrika jeopolitiğini de etkileyen önemli bir küresel oyuncu olduğunu da gözler önüne sermektedir. Ülkemiz, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapmış, Suriye'de mazlumun yanında, zaliminse tam karşısında durmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye olarak Suriye'nin ve Suriyeli kardeşlerimizin barış ve huzur içinde yaşaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şunu tekrar, güçlü bir şekilde vurgulamak isterim; Biz şuna inanıyoruz. Suriye üzerinde yapılacak siyasi, coğrafi ve etnik mühendislik girişimlerini kabul etmemiz asla mümkün değildir" şeklinde konuştu.