CHP Genel Başkanı Özel: "19 Mart Darbe Girişiminin Karargahı Maalesef Beştepe; Maalesef Silahı, Mühimmatı Yalan ve İftiradır'

(AYDIN) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Her darbenin bir karargahı vardır. 19 Mart darbe girişiminin karargahı maalesef Beştepe'dir. Her darbenin silahı vardır. 19 Mart darbesinin silahı, yargıdır. Her silahın kurşunu, mühimmatı vardır. Maalesef 19 Mart darbe girişiminin silahı, mühimmatı yalan ve iftiradır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Kuşadası Belediyesi'nin 2024 yılında tamamladığı projelerin toplu açılış töreni yapıldı.

Törene; Özel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yanı sıra; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile kadın ve gençlik kolları katıldı. Özel, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik sözlerine yanıt verdi.

Konuşmasına CHP'nin sosyal belediyecilik anlayışını Kuşadası'nda uygulanan projelerle anlatarak başlayan Özel, şunları söyledi:

"Kuşadası, geçmişte, İzmir'e bağlı bir ilçeyken 1957'den beri Aydın'a bağlandı O günden bugüne 15 kez belediye başkanı seçti. 1 kez SHP'den 8 kez CHP'den belediye başkanları seçildi. Son dört dönemdir aralıksız olarak sosyal ve halkçı belediyecilikten yana tercihte bulunuyor. Ömer başkanımız da bu dönem ikinci kez, çok önemli bir oy oranı alarak güven tazeledi.

"İnsan 'işte sosyal belediyecilik işte CHP'li belediye başkanı' diyor"

Siyasette başarı da var başarısızlık da var. Zamanında CHP'ye 'Sivas'ın doğusuna gidemiyorsunuz' diyenler, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Türkiye'nin 7 bölgesinde il belediyesi olan tek partinin CHP olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorlar. Bir başka siyasi partinin yedi bölgede de belediyesi yok. Nasıl solun? Çünkü Ege'deki tüm il belediyelerini CHP kazandı. 21 Ekim 2023 günü genel başkan adayı olarak Aydın'ı ziyaret ettiğimde 'CHP, bu önümüzdeki yerel seçimlere bir yenilenmeyle, değişimle, motivasyonla ve yeniden seçmenini heyecanlandıracak bir başlangıçla başlayacak. 1970'ler Bülent Ecevit'in yaptığı iki ikisi yerel ve ikisi genel dört seçimde gösterdiği başarıyı tekrar etmeye söz veriyorum' demiştim. O konuşmadan sonra bir yerel seçim geldi. Şimdi büyük bir mutlulukla söylüyorum ki CHP, kurulduğu gün gibi bugün de Türkiye'nin birinci partisidir. O gün Aydın'da dokuz belediyemiz vardı. Bugün burada hepsi birbirinden genç, dinamik ve çalışkan 15 belediye başkanımız var. Ömer Günel, genç bir hukukçuyken CHP'de çeşitli görevlerde bulundu. 2014'te buraya aday adayı oldu. Aday olamadı ama aday gibi çalıştı. Bu emeklerini partimiz takdir etti. 2019 yılında adaylaştı ve o seçimi kazandı. Ardından da 2024'te de Kuşadalı'ların takdirleriyle bir kez daha göreve geldi. Bir yılda Kuşadası'nda 10 futbol stadyumu büyüklüğünde yeşil alan kazandıran, son bir yıl içinde 43 kilometre yol kazandıran, bin 399 çocuğa süt dağıtan, 3 bin 715 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi desteğinde bulunan, bin 705 öğrenciye beslenme desteği veren, 963 Kuşadalı'ya nakdi destek, ailelere yakacak desteği, bebeklere 'hoşgeldin bebek' paketi, öğrencilere 2.8 milyon lira burs, halk plajında ücretsiz şemsiye ve şezlong hizmetiyle vatandaşlara bu kentin olanaklarından istifade etme olanağı sağladı. Buraya turist kazandıracak, esnafın yüzünü güldürecek doğru projeleri yapan Ömer Günel 'e bakınca insan 'İşte sosyal belediyecilik işte CHP'li belediye başkanı' diyor. Bu anlayış, bugün 10 kalıcı eserin açılışını yapacak."

"Önemli olan, seçimin kaybedildiği gün ne yaptığına bakacaksınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik "darbeci" suçlamalarına çok partili dönemin ilk seçimlerini hatırlatarak yanıt veren Özel, şunları kaydetti:

"Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda kendisinin 19 Mart darbe girişimine karşı yedi gün Saraçhane'de gece gündüz direnen, İBB'ye kayyum atama hevesini kursağında bırakan demokrasi sevdalılarının yaptıklarını hazmedemeyip… Meydanlara çıkamıyor da atadıklarının kendisini alkışladıkları salonlara çıkıp rahmetli Adnan Menderes üzerinden CHP'yi "darbecilikle ve darbe yapmakla' suçladı. Hatırlatmak isterim. Birisinin darbeci mi yoksa darbeci mi olmadığını, demokrat mı otokrat mı olduğunu anlayacaksanız onun seçimi kazandığı gün ne yaptığına bakmayacaksınız.

Önemli olan seçimin kaybedildiği gün ne yaptığına bakacaksınız. Tarih 14 Mayıs 1950. 1946'da çok partili rejime geçilmiş. Her iki tarafın mutabakatında, hakim teminatında bir seçim yapmanın güvencesiyle yapılacağı ilan edilmiş ve yapılan ilk seçimlerde İsmet Paşa CHP, seçimleri kaybetmiştir. O gece İsmet Paşa önüne iki sayfa açar. Onun Garp Cephesi Komutanı olduğunu bilenler, İsmet Paşa'ya "Herhalde kurtardığın bu toprakları, kurduğunuz bu Cumhuriyeti rakiplerinize bırakacak değilsiniz' deyip, 'Meclis feshedilmiştir, ordu yönetimi ele almıştır' diye bir darbe bildirisi yazmasını bekleyenler varken o önündeki kağıda iki tane yazı yazdı. Birini Demokrat Parti'ye yollattı. Paşa, seçimin resmi sonuçlarını dahi beklemeden 'yönetimi devretmeye hazırdır' diyerek kendisinden darbe bekleyenlere nasıl bir demokrat olduğunu hatırlattı. Diğer kağıda ise Amerika'daki oğlu Erdal'a mektup yazdı. O mektubunda 'Oğlum Erdal… Girdiğimiz seçimleri kaybettik. Bu benim en büyük yenilgimdir ama Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinin en büyük zaferidir. Özlediğimiz hayat tarzı yani milletin seçmediğinin yönetimden gittiği hayat tarzının bu seçimlerle birlikte yerleştiği anlaşılmıştır' diyor."

"Bizi bu yolumuzdan hiçbir darbeci çeviremez"

19 Mart'ta CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyon üzerinden iktidara seslenen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün CHP, 31 Mart seçimlerinin birinci partisi olarak çıktığı günden beri kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, kazandığı seçimi övünülecek bir zafer değil, üstlenilecek bir görev olarak görerek o seçimin bir kaybedeninin olmadığını, kazananın bütün Türkiye olduğunu ilan ederek, Türkiye'nin bütün demokratlarını kucaklayarak gelecekteki halkın iktidarını onlarla birlikte kurmak için yola çıkmıştır. Bizi bu yolumuzdan hiçbir darbeci çeviremez. Her darbenin bir karargahı vardır. 19 Mart darbe girişiminin karargahı maalesef Beştepe'dir. Her darbenin silahı vardır. Maalesef 19 Mart darbesinin silahı, yargıdır. Her silahın kurşunu, mühimmatı vardır. Maalesef 19 Mart darbe girişiminin silahı, mühimmatı, yalandır ve iftiradır. Bundan 57 gün önce darbe girişiminden hemen sonra milletin gözünün içine bakıp 'Göreceksiniz bir ayı bulmadan birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar, ailelerinin bile gözünün içine bakamayacakmlar'diyen Erdoğan'a hatırlatmak isterim ki değil 20 gün 57 gün geçti. TRT gece gündüz yalan yayın yapıyor. Merkez medya ya da yandaş kanallar her gün iftiraları parlatıyor, anlatıyor. Ancak dosyaya bir kanıt girebilmiş, yalancı şahitlerin iftiralarına bir somut delil eklenebilmiş değildir. Bu ülkenin namuslu, çalışkan insanlarının, emekliliklerinin, gençlerinin ve kadınlarının gözlerinin içine baka baka konuşuyorum. Silivri'de dün gözümün içine bakıp geldiğim Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletiyorum.

"Asker Musa'nın arkasında duran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum"

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bize hitaben… Daha önce de bunu Bahçeli yapmıştı. 'Yargıya güven, partinde otur' demişti. Geçen gün de Erdoğan, belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu, kendi gördüğü ve kimsenin görmediği hayali ahtapotu, suç örgütü diye söyleyerek, kollarından ve kafasından bahsederek 'O suç örgütünü bırak, ayrıl, kendi yoluna bak' diye bize siyasi ahlaka da insani ahlaka da sığmayacak sözlerle arkadaşlarımızın arkasında durmamamızı telkin edip teklifte bulunmaktadır.

Buradan ona iki tarihi hatırlatacağım. Geçtiğimiz dönem ne istediyse verdiği, etle tırnak gibi olduğu sonra aynı menzile farklı yollardan yürürken çatışmaya düştüğü Fethullahçılar, milli ordumuza kumpas kurduğunda kumpasçı savcının arkasında duran Recep Tayyip Erdoğan, ordunun Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u terör örgütü üyesi olarak nitelendirip alıp feda edip Fethullahçı'lara verip ordunun arkasından çekilmişti. Yakın tarihimiz, ülkenin Cumhurbaşkanı'nın ülkenin Genelkurmay Başkanı'na kurulan kumpasta, atılan iftirada arkasından çekilip onu Silivri'ye yolladığını hatırlıyoruz. Biz, bu ülkenin bir de ilk Cumhurbaşkanı'nı burada yaptığı var. Yıl 1934 14 Temmuz günü Kanapiçe Koyu'na bir sandal geliyor. Sandalda dört yabancı asker… Görevli Mehmetçik. Görevi vatanı korumak. Nöbetçi Er Musa 'geri dönün' uyarısında bulunuyor. Dönmüyorlar. Silah gösteriyorlar. Musa biraz havaya, karaya çıkarlarken de sandala ateş ediyor. Sandaldakiler, İngiliz Donanmasının Kuşadası'na çıkmak isteyen dört askeri. Üçü hayatını kaybediyor. İngiltere, Türkiye'ye bu erin cezalandırılmasını hatta idan edilmesini istiyor. Mustafa Kemal Atatürk, 'Tüfeği eline biz verdik. Vatanı korumasını biz söyledik. Parolayı sor, bilemezse vur diye biz dedik. Değil Musa'yı cezalandırmak, idam etmek görevinden bile almayacağız' diyerek Türkiye'yi savaşla tehdit eden Britanya İmparatorluğunun uzantısına meydan okuyor. Bir tarafta Fetö'cülere Genelkurmay Başkanı'nı feda eden Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta er Musa'yı İngiltere'ye kurban etmeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ey Erdoğan… Sen bana 'Ekrem'in arkasından çekilip kendi yoluna bak' diyorsun ya. Ben senin gibi İlker Başbuğ'u feda edenlerden değil, asker Musa'nın arkasında duran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum."

"Korkunun karşısında teslim olmayanlara, korkuyu evde unutanlara ihtiyaç var"

CHP'nin 19 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek miting için de çağrıda bulunan Özel, şöyle devam etti:

"Siz, ilk Cumhurbaşkanı'nı örnek alan, vatanını ve milletini seven, arkadaşlarının arkasında duran, iftiralara inanmayan ve bunu bu meydanda yüksek sesle söyleyenler o zaman bir sonraki cumhurbaşkanımız olacak cumhurbaşkanı adayımıza sahip çıkmaya sonuna kadar devam edin. Bunun bir yolu bugün yaptığınız gibi davet edildiğini yerlere haberdar olduğunuz dayanışma alanlarına meydanlara eylemlere, yürüyüşlere katılmaktır. 19 Mayıs günü saat 19.19'da İzmir'de hep birlikte birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi haykıracağız. Hepinizi Gündoğdu Meydanı'na bekliyorum...Bütün Türkiye'yi miting yapmaya değil, özgürlük ve demokrasi için eylem yapmaya davet ediyorum."

CHP'nin Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim için başlattığı imza kampanyasına destek vermeye davet eden Özel, "Hepimiz biliyoruz. Bundan sonrası kolay olmayacak. Ama hiçbir zaman kolay olmadı. Bu ülke kolay kurtarılmadı, bu demokrasi kolay kurulmadı. Korkunun karşısında teslim olmayanlara, korkuyu evde unutanlara ihtiyaç var. Türkiye İttifakı'na sahip çıkmaya devam edin. Türkiye İttifakı, Türkiye'yi bir kez daha Aydın İttifakı'na, Kuşadası İttifakı'na sahip çıkmaya devam edin. rengini ay yıldızlı al bayraktan alan Türkiye İttifakı, Türkiye'yi bir kez daha kurtaracak, bir kez demokrasiyi kuracak. Biz kazanacağız, hiç kimse kaybetmeyecek" diye konuştu.

Ömer Günel: "Bizim siyasetimiz sadece bugünü değil, çocuklarımızın geleceğin de düşünen bir siyasettir"

Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şunları söyledi:

"Bugün burada sadece destek merkezleri, kültür merkezleri, çocuk gelişim merkezi, emekli lokalleri açmıyoruz. Bugün, birlikte ürettiğimiz halkçı belediyeciliğin eserlerini açıyoruz. Kuşadası'nda attığımız her temel, açtığımız her tesis CHP'nin sosyal adalet, eşitliğin yansımasıdır. Yerel yönetim, halka en yakın hizmettir ve biz belediyeciliği sadece altyapı işi olarak değil, insana dokunma sanatı olarak görüyoruz. Çocuk gelişim merkezleri… Çocuklarımızın geleceğinin temelini atarken kadınlarımızı özgürleştiriyoruz. Emekli lokalleriyle derinleşen yoksulluk karşısında sosyal projelerle kimseyi geride bırakmıyoruz. Turizm kenti olmanın sorumluluğuyla proje üretmeye devam ediyoruz. Büyük fırsatları halkımızın hizmetine sunuyoruz. Kısırlaştırma merkezleri açarak, sokak hayvanları için doğal yaşam parkları hazırlayarak tüm canlıların yaşam hakkına duyduğumuz saygıyı ifade ediyoruz. Desteğinizle Kuşadası'nda halkın belediyeciliğini kurduk. Bugün açılışını yaptığımız her yatırımda emek ve adalet var. Unutmayalım bizim siyasetimiz sadece bugünü değil, çocuklarımızın geleceğin de düşünen bir siyasettir. Bu yüzden bir her açılışta bir tuğla da halkın geleceği için diyoruz."

Törenin ardından Kuşadası Belediyesi Nazik Bekmezci Otizm Yaşam ve Destek Merkezi, Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi, Kuşadası Tenis Kulübü, Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkez, Kuşadası Belediyesi İkinci Bahar Emekli Lokali ve Gençlik Merkezi, Sevgi Plajı Mesire Alanı, Kuşadası Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, Tarihi Osmanlı Mezar Taşları Açık Hava Sergi Alanı, Kuşadası Belediyesi Kedi Kısırlaştırma Merkezi, Kampinova hizmet alanlarının açılışı gerçekleştirildi.