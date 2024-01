Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Her siyasi parti ile ne kadar ilişkimiz varsa, DEM ile de o kadar ilişkimiz var. Geçen seçimi şununla kazanmaya çalıştılar. Yalan videolar yaptılar. 'Bunlar, DEM ile o zamanki HDP ile yok bir sürü terör örgütünün adıyla gizli görüşüyorlar.' Yok kardeşim gizli görüşme; görüşme göz önünde" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Özel, 2 ay sonra 81 ilde, 973 ilçede, 394 belde ile yerel seçimlere gidileceğini hatırlatarak, "Birileri bir yandan siyaseti sertleştirmenin, kutuplaştırmanın, bize hakaretler edip, tahrik etmenin ve esas meselelerin konuşulmamasının hesabında. Bunu Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlediğinizde, her konuşmasında görüyorsunuz. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin grubunu dinleyince Sayın Devlet Bahçeli'nin üslubundan görüyorsunuz. Hani büyüğümüzdür, çok önemli bir görevdedir, kızıp da söylese bir şey değil ama promterdan okunuyor. Promterdan bu kadar hakaret olunca, o hakaretlerin içten yapıldığı değil de bir vazife olarak yapıldığı çok belli. İki promter kullanılıyor; biri Tayyip Bey, birini de Devlet Bey. İkisinin de kablosunu takip edin Saray'daki bir odaya çıkıyor. O yüzden onlar istedi diye kavga edecek değiliz. Onların seviyesine inecek değiliz. Maazallah çıkarken vurgun yeriz. Bu memleketin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz" dedi.

'YOKSULDAN ALMIŞ ZENGİNE VERMİŞ'

Türkiye'nin gelir durumunu gösteren tabloya işaret eden Özel, "Bütün dünya, ülkelerdeki gelir durumlarını 5 kategoride inceler. ve bir ülkenin ne kadar gelişmiş olduğu, gelir adaletinin ne durumda olduğunu bu tablodan görürüsünüz. Burası Türkiye'nin en yoksul yüzde 20'si, burası en zengin yüzde 20'si. En yoksulların içinde kim var? Sosyal yardımı olmayanlar, yaşlılık aylığı alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar var. Hiç geliri olmayan var. Tek asgari ücretle geçinmek zorunda olanlar var. ve en düşük emekli maaşı alanların bir kısmı burada. Asgari ücretliler ve asgari ücretin hemen üstünde maaş alanlar da ikinci ve üçüncü kategoride. Burada ise bildikleriniz var. Burada tuzu kurular, kodamanlar, vergiyi bankamatikten çekmeden vergi kesilenler değil de canı isterse vergi verenler var. Burada yüksek gelir grubu var. Bu rakam 2022 yılı için en yoksul yüzde 20 gelirin yüzde 5,9'unu alıyor. En zenginler yüzde 49,8. Tam yarısını alıyor. Bu tablo dünyada eşi benzeri görülmemiş bir adaletsizlik tablosu. Hele hele rejimin adı demokrasi ise. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın eliyle en zengin yüzde 20, toplamın yüzde 49'unu alıyor. Kalan parayı yüzde 80'e 'paylaşın' diyor. Bu hesap geçen seneye göre bile 1,8, 10 yıl öncesine göre 3,9 puan yoksulların aleyhine gelişiyor. Recep Tayyip Erdoğan 21 yıllık iktidarı boyunca gelmiş ve zenginden almış yoksula vermiş demek istedik. Öyle yapılması gerekir siyaset. Bu tam aksine yoksuldan almış zengine vermiş" diye konuştu.

'DEVLET BAHÇELİ 'DEM' DİYOR, TAYYİP BEY 'ZAM'

Özel, DEM Parti ile görüşmelerine yönelik MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin eleştirilerine değinerek, şöyle konuştu: "Bu sabah Devlet Bahçeli, dün akşam Erdoğan, yarın bir diğeri, bir tane cümleleri var; 'DEM, DEM, DEM.' 'DEM' diyerek seçim kazanmanın, enflasyonu unutturmanın, zamları gizlemenin, 'açlığa, sefalete katlanın' demenin hesabındalar. Geçen seçimde, 'Tehlike büyük, bayrağı indirecekler, vatanı böldürecekler. O yüzden ver oyu' dediler. Verdiler oyu 18 lira olan mazotu, 42 lira yaptılar. O bayrağı dalgalandıran Mehmetçiği de savunan biziz. O ezanı okuyan müezzinin hakkını da savunan biziz. Bu vatana bir şey gelecek olursa bedelli askerliğe kaçmayıp, cepheye koşacak olanlar yine biziz. Ama bir yandan Recep Tayyip Erdoğan bu hamaseti yaparken Devlet Bahçeli ile birlikte promtere yazmışlar, 'DEM, DEM, DEM' demek dışında bir çare görmüyor. Gündemi unutturabilmek için. 'DEM' demişken şunu da söyleyelim. Her siyasi parti ile ne kadar ilişkimiz varsa, DEM ile de o kadar ilişkimiz var. Geçen seçimi şununla kazanmaya çalıştılar. Yalan videolar yaptılar. 'Bunlar, DEM ile o zamanki HDP ile, yok bir sürü terör örgütünün adıyla gizli görüşüyorlar.' Yok kardeşim gizli görüşme; görüşme göz önünde. Randevu istediler verdik, görüştük. Tebrike gittik, randevu verdiler. Gittik ve görüştük. Birlikte DEM, DEM'se, verdiler bir bardak demli çaylarını içtik. Geldiler bir bardak demli çayımızı içtiler. 'DEM, DEM' diye arkada, odada, Meclis'in idari amiriyle, DEM'in Meclis Başkanvekili ile oturup, aynı masada yemek yerler, sohbet ederler, şakalaşırlar, birbirleri ile ilişki kurarlar, kamera önüne çıkınca sahtekarlığa başlarlar. Arkada can ciğer kuzu sarma, burada sahtekar." DEM Parti ile ilişkilerinin göz önünde olduğunu aktaran Özel, "Milletimize söylüyorum, Özgür Özel'in ve CHP'nin DEM ile olan ilişkisi göz önünde neyse arkada da odur. Arkada can ciğer olup, ön tarafta sahtekarlık yapanlara göre bu dürüst tavrımızı milletimizin takdirine sunuyorum. Devlet Bahçeli 'DEM' diyor, Tayyip Bey zam yapıyor. O 'DEM' diyor, dana eti olmuş 143 lira. Bahçeli 'DEM' diyor, Tayyip Bey koyun etini yapmış 157 lira. Bahçeli 'DEM' diyor, zam yapıyor, patlıcan olmuş yüzde 123, zeytin almış yüzde 141 zam. Geçen seneden bugüne dana etine yüzde 143 zam yapmış, koyun etine yüzde 157 zam yapmış, zeytinyağına yüzde 180 zam yapmış, patlıcana yüzde 123 zam yapmış, zeytini yüzde 141 zamlanmış. 1 kilo etin fiyatı 600 liraya dayanmış. Halen daha Sayın Bahçeli, şunu bil. Milletin derdi DEM değil; zam, zam, zam" dedi.

'İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'MIZ ÇALIŞKAN BİR ARKADAŞIMIZ'

Dün İzmir'de 30 belediye başkan adayının açıklandığını aktaran Özel, "Adaylarımızın yaş ortalaması 46. 30 belediye başkanı açıkladık, 9 tanesi kadın, 12'si 40 yaş altında. Bundan sonraki süreçte daha çok kadının ve gencin olduğu listeleri göreceksiniz. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi tarihi boyunca İzmir'de 6 tane kadın belediye başkanı vardı. Listelerimizde 9'da 9 istiyoruz ama aday gösterildikleri yer itibarıyla mevcut 3 kadın belediye başkanımız vardı. Şimdi 9 belediye başkanı gösteriyoruz; ama öyle kıyıda, köşede küçük ilçelere kadın koymadık. İzmir'in en büyük ilçelerine, Konak'a, Karabağlar'a, Karşıyaka'ya, Çeşme'ye, Buca'ya, Karaburun'a, Menemen'e ve Kınık'a kadın koyduk. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Karşıyaka'da 5 yıl görev yapan tecrübeli, vizyoner, önemli, dürüst, çalışkan bir arkadaşımız Cemil Tugay'ı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 arkadaşımızın takım kaptanı olarak görevlendirdik" diye konuştu.

'TOGG MİLLETİNDİR, HEPİMİZİNDİR'

Devlet Bahçeli'nin 'Türkiye ittifakı' söyleminden rahatsız olduğunu kaydeden Özel, "Sayın Bahçeli biz, bize dünya kadar laf eden, dünya kadar laf ettiğimiz, 'Bu ülkede herkes cumhurbaşkanı olur sen olamazsın' dediğimiz birinin peşine takılıp da Saray ittifakına girmedik. Partinde bir kadın aday olup da kongreyi kazanacakken gidip de yargı oyunlarıyla partimizi Saray'a teslime etmedik. Her türlü oyuna, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yapılan her türlü engellemeye rağmen bir tek şeye inandık. Neye inandık? Halkımıza inandık. Şimdi hem bizdeki şehirlerde hem olmayan şehirlerde herkesin karşısında net bir ayrım var. Sayın Bahçeli bugün söylemiş. Efendim 'Togg'un yanındayız, bunlar karşısında.' Vallahi yalan. Meclis'e Bakan Togg'la geldi. 'Anahtarı bırak' dedim. Milletin malı, babanın malı değil. Bırak anahtarı biz de binelim. Reklamını yapalım, Meclis'te dolaşalım, millete tavsiye edelim. Togg'a neden karşı olayım? Almanya'da BMW'ye sosyal demokratlar biniyor da Hristiyan demokratlar binmiyor mu? Mercedes'e Yeşiller biniyor da sol parti binmiyor mu? Babanın malı, partinin malı gibi bakıyorsun. Togg milletindir, hepimizindir. Geç kalmıştır, sahip çıkacağız. Togg da bizim, bu ülkenin bütün değerleri bizim" dedi. (DHA)