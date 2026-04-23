CHP İzmir'den 23 Nisan'da Çocuklar İçin "Sessiz Yürüyüş" ve 23 Maddelik "Manifesto"

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanlığı, son dönemde gerçekleşen okul saldırılarına karşı "Çocuklarımızın Güvenli, Özgür ve Nitelikli Eğitim Hakkı İçin" sloganıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrasında CHP İzmir İl Eğitim Sekreteri Gülden Aslı Değirmenci, 23 maddelik "Çocuklar İçin Sağlıklı, Mutlu, Güvenli ve Özgür Gelecek Manifestosu"nu açıkladı.

Konak Cumhuriyet Meydanı'ndan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapılan yürüyüşe CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ve parti örgütü katıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Güç, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya çağırdı. Erken seçim taleplerini dile getiren Güç, şöyle konuştu:

"Milletimiz, inanılmaz derecede üzgün ve geleceğiyle ilgili inanılmaz derecede endişeli. Bizler 23 Nisan çelenk koyma törenimizden sonra sessiz bir yürüyüşle İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne geldik. Gelirken şunu fark ettik: Valiliğin, emniyetin koruması gereken çocuklar varken, burada CHP temsilcilerini yüzlerce polisle korumaya çalışıyorlar. Bizim bu ülkeyi sevmekten, bu ülkenin geleceğiyle ilgili endişe etmekten başka hiçbir tarafımız yoktur. Bizler sadece bu ülke çocuklarının daha iyi bir geleceği olsun diye siyaset yapıyoruz. CHP'nin temsilcileri olarak onurlu, gururlu bir şekilde ülkemizi daha iyi koşullara getirmek için mücadele ediyoruz. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz."

"Çok daha iyi koşullara layık bir milletiz"

Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyoruz, değerli Milli Eğitim Bakanımız, lütfen bu sorumluluğu alın ve istifa edin. Sizler milli eğitimi yönetemeyen ve ülkeyi maalesef kötü duruma götüren iktidar partisi olarak en yakın zamanda ülkeyi erken seçime götürmek zorundasınız. İnsanlar umutsuz, insanlar mutsuz. Biz bu koşullarda ülkemizde, bu kadar zengin ülkede bu koşullarda yaşamak istemiyoruz. Biz çok daha iyi koşullara layık bir milletiz. O yüzden buradan bir kez daha 'erken seçim' diyoruz."

Değirmenci: "Çocuklarımız ne sokakta ne de okulda güvende"

CHP İzmir İl Eğitim Sekreteri Gülden Aslı Değirmenci de açıklamasında okullardaki şiddet vakalarına değinerek, şunları söyledi:

"Bugün çocuklarımız eşit değil; özgür değil ve en önemlisi ne evde ne sokakta ne de okulda güvende. Sadece bir yılda 1 bin 538 çocuğumuzu dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle kaybettik. 2025 yılında en az 94, son 10 yılda 836 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti. Maalesef okullarımız da benzer bir durumda. Sadece geçtiğimiz hafta, bir gün arayla iki okulumuza saldırı düzenlendi. 14 Nisan'da Şanlıurfa'da okula düzenlenen saldırıda 16 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da yaşanan saldırıda 1 öğretmenimiz ve 9 öğrencimiz hayatını kaybetti, 13 çocuğumuz yaralandı. 18 Nisan'da, Diyarbakır'da bir cumartesi günü okul bahçesinde bulunan iki çocuğumuz paratoner olmaması nedeniyle hayatını kaybetti; biri ağır yaralandı. Eylül 2023'ten, bugüne kadar okullarda 47 şiddet ve saldırı olayı gerçekleşti. Okullarımızda çocuklar maalesef güvende değil. Tüm uyarılarımıza, yasa, araştırma ve bütçe tekliflerimize, basın açıklamaları ve politika önerilerimize kulaklarını tıkayan, Meclis'te düzenli olarak reddeden iktidar yaşanan bu acı kayıpların temel sorumlusudur. Bu yaşananlar münferit olaylar değil. Bu yaşananlar, yıllardır süren ihmalin ve yanlış politikaların sonucudur."

"Çocukları korumak bir tercih değil, devletin asli görevidir"

Değirmenci, partisinin "Çocuklar İçin Sağlıklı, Mutlu, Güvenli ve Özgür Gelecek Manifestosu"nu da açıkladı. Manifesto şu şekilde:

"1. Devletin eğitim sorumluluğu hiçbir şekilde dernek, vakıf, cemaat, tarikat, STK, siyasi yapı veya benzeri üçüncü taraflara devredilmeyecek; eğitimi laik, bilimsel, çağdaş esaslara göre yürüteceğiz."

2. Hiçbir okulumuza silah girmeyecek. Okullarımıza kadrolu 65 bin uzman ve deneyimli, çocuk pedagojisi eğitimleri ile güçlendirilmiş güvenlik görevlisi atayacağız.

3. Hiçbir çocuk sağlık hizmetinden mahrum kalmayacak, okullarımıza kadrolu 75 bin okul sağlığı hemşiresi atayacağız.

4. Hiçbir çocuk okulda aç kalmayacak, tuvaletlerden su içmeyecek, tüm kademelerde temiz içme suyu ve bir öğün okul yemeğini ücretsiz vereceğiz.

5. Risk altındaki çocuklar görmezden gelinmeyecek; yoksulluk, ihmal, şiddet ve suça sürüklenme gibi durumlara karşı erken müdahale eden, okul-aile-toplum iş birliğine dayalı güçlü bir okul sosyal hizmet programı hayata geçireceğiz.

6. Akran zorbalığı, bağımlılık ve şiddetle mücadele günübirlik yaklaşımlara bırakılmayacak. Bilimsel temelli, sürekli ve izlenebilir önleyici programları tüm okullarda uygulayacağız.

7. Şiddeti besleyen toplumsal iklim görmezden gelinmeyecek; şiddete özendiren televizyon dizileri ve medya içerikleri, cezasızlık algısı ve bireysel silahlanmaya karşı kapsamlı bir sosyal politika ve sosyal hizmet eylem planını hayata geçireceğiz.

8. Okullarımıza yeterli sayıda rehber öğretmen atayacak, öğrencilerin duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini izleyen güçlü bir psikososyal destek sistemi kuracağız. Rehberlik Araştırma Merkezleri'ni ruh sağlığı meslek elemanları ile güçlendireceğiz.

9. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki saygınlığını yeniden tesis edecek; yetki ve sorumluluklarını güçlendirecek, adil ve etkili işleyen disiplin mekanizmalarını yeniden kuracağız.

10. Okul-aile birlikleri yalnızca para toplama aracı olmayacak; okul-aile-toplum iş birliğini güçlendiren etkin mekanizmalar haline getireceğiz.

11. Aileleri destekleyen, sağlıklı ebeveynlik becerilerini güçlendiren, okul-aile iş birliğini sürekli kılan yaygın ve bilimsel temelli programları hayata geçireceğiz.

12. Okullar ihtiyaçlarını karşılamak için velilerden bağış toplamak zorunda kalmayacak, okullarımıza öğrenci sayısına göre düzenli okul bütçeleri göndereceğiz.

13. Okullar ve bölgeler arasındaki altyapı ve donanım eşitsizlikleri ortadan kaldırılacak.

14. Okullar yalnızca ders yapılan beton binalar olmayacak; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle zenginleşen, güvenli, yeşil, erişilebilir ve çocuk dostu tasarımlarla "mutlu ve yaşayan okullar" haline getireceğiz.

15. Okul öncesi eğitimi bir ayrıcalık olmaktan çıkaracak, her çocuk için kamusal bir hak olarak en az bir yıl ücretsiz ve zorunlu hale getireceğiz.

16. Okul dışında kalan hiçbir çocuk yok sayılmayacak; tüm çocukların örgün eğitime devamını sağlayacak, etkin izleme ve takip sistemleriyle her çocuğun eğitime erişim hakkını güvence altına alacağız.

17. Yoksul çocuklarımız denetimsiz yapılara mecbur kalmayacak; öğrencilere barınma ve burs desteği vereceğiz, köy okullarını yeniden açacağız.

18. Mesleki ve teknik eğitim çocuk işçiliğine ve emek sömürüsüne izin verilmeyecek.

19. Ölçme ve değerlendirme sistemi çocukları yarıştıran ve eleyen bir yapı olmayacak.

20. Eğitimde dijitalleşme eşitsizlik yaratmayacak; tüm çocukların teknolojiye güvenli, eşit ve nitelikli erişimini sağlayacak, dijital okuryazarlığı güçlendireceğiz.

21. Hiçbir çocuk afet ve acil durumlarda korumasız kalmayacak.

22. Ücretli öğretmenlik kaldırılacak; tüm sınıflarımızı ve çocuklarımızı kadrolu öğretmenlerle buluşturacağız.

23. Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlı, fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirecek.

Çocukları korumak bir tercih değil, devletin asli görevidir. Güvenli, nitelikli, bilimsel, laik, kamusal, parasız, eşit, kapsayıcı ve özgür bir eğitim sistemi bir vaat değil, bir haktır. Bizim önceliğimiz çocuklarımızın iyi olması, sağlıklı büyümesi, kendini güvende hissetmesi, eşit olanaklara sahip olması, nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlanması ve mutlu olmasıdır. Bu anlayışla çocukların iyi olma halini, yaşam hakkını ve eğitim hakkını güvence altına almak için söz veriyoruz."