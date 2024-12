CHP'li Öztürkmen: AKP İktidarı Yıllarca, Yönettiği Belediyelerin Borçlarını Seyretmiş.

Güncel

(ANKARA)- CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belediyeleri silkeleyin" sözlerinin arkasından CHP'li belediyelere SGK borçları nedeniyle haciz gönderilmesini eleştirerek, geçmiş dönemde belediye borçlarıyla ilgili Sayışay'ın raporlarına dikkat çekti. Öztürkmen, "Sosyal Güvenlik Kurumu 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'na göre, belediye ve bağlı şirketlerin SGK'ya olan prim ve prime bağlı borçları 38 milyar TL'yi aşmış. Sayıştay hemen her yıl SGK'ya ilişkin raporlarında, belediye borçlarına dikkat çekmiş. Buna rağmen AKP iktidarı, yıllardır yönettiği belediyelerin SGK'ya artan borçlarını seyretmiş, daha doğrusu teşvik etmiş, belediye kaynakları da SGK yerine yandaşlara akıtılmış. Örneğin 2017 yılında toplam bin 397 belediyeden bin 84'ü SGK'ya borçlu. Ancak Erdoğan kılını kıpırdatmıyor. Çünkü bu belediyelerin yaklaşık yüzde 80'i AKP'nin belediyeleri. Sayın Erdoğan, bugün CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlamaya çalışmaktadır" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Öztürkmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belediyeleri silkeleyin" sözlerinin arkasından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca SGK prim borçları nedeniyle CHP'li belediyelere haciz gönderilmesine tepki gösterdi. Sayıştay tarafından hazırlanan raporlarda belediye borçlarına dikkat çekildiğini, ancak belediyelerin yüzde 80'ine sahip olan iktidarın borçlarla ilgili adım atmadığını vurguladı.

Öztürkmen açıklamasında, Erdoğan'ın 'belediyeleri silkeleyin' sözlerini şu ifadelerle eleştirdi:

"Emekliyi silkelediniz. 70 yaşındaki insanlarımızı ucuz ekmek kuyruklarına dizdiniz. 12 bin 500 TL maaşla açlığa mahkum ettiniz. 75 yaşındaki amcalara teyzelere kapıcılık yaptırıyorsunuz.

Asgari ücretliyi silkelediniz, açlık sınırının altında bıraktınız. Şimdi 3 kuruşluk zam için pazarlık yapıyorsunuz. Kendi TÜİK'inizin belirlediği uydurma enflasyon oranında bile zam yapmamak için kırk takla atıyorsunuz. Mehmet Şimşek'in yeni icadı 'hedef enflasyon' oyunuyla asgari ücrete yüzde 20-25 zam konuşuluyor.

Türk çiftçisini silkelediniz, Türk tarımını bitirme noktasına getirdiniz. Ürettiğini hak ettiği fiyata satamıyor. Mahsulünü yollara döküyor. Sattığı mahsulün parasıyla gübresini mazotunu alamıyor.

Hayvancılığı silkelediniz, ithal hayvan politikasıyla yabancı üreticiyi ihya ettiniz. Türk besicinin ocağına incir ağacı ektiniz. 'Vatandaşa ucuz et yedireceğiz' dediniz. Ancak vatandaşın sofrasına gelmeden et baronlarına yedirdiniz. Bir avuç et baronu Et ve Süt Kurumu'nun ithal ettiği etlerden milyarlar kaldırdı.

Memuru silkelediniz, yoksulluk sınırının altında açlık sınırının az üstünde yaşam savaşı veriyorlar.

Gençliği silkelediniz, işsiz, umutsuz ve mutsuz ettiniz. Ülkemizden umutlarını kestirdiniz. Yurt dışına çıkmanın yollarını arıyorlar. Liyakatin yerine getirdiğiniz mülakat sistemi milyonlarca genci mağdur etti. Artık can almaya başladı. Doğuş Can Kavaklı'yı unutturmayacağız.

Cumhuriyet'in yarattığı bütün birikimi, milli ekonomik değerleri, KİT'lerimizi silkelediniz. Sümerbankları, SEKA'ları, şeker fabrikalarını, TEKEL'leri, madenleri, santralleri sattınız. Cumhurbaşkanlığı 2025 bütçe teklifinde, özelleştirmelere devam edeceğiz diyorsunuz.

"Şimdi silkeleme sırası CHP'li belediyelere geldi"

Şimdi silkeleme sırası CHP'li belediyelere geldi. Erdoğan, genel seçimler için planlı bir çalışmanın düğmesine basıyor. 'Planlı' diyoruz, çünkü belgeli. 'Silkelemenin planı mı olur' demeyin. Şimdi bizzat Sayıştay raporlarıyla belediye silkelemenin belgelerini açıklayacağım.

Sayıştay raporlarını incelediğimizde, neredeyse her yıl belediyelerin SGK'ya olan borçlarının artarak biriktiği uyarısı yapılıyor ve 'Önlem alınmazsa bir süre sonra alacakların bütçe imkanlarıyla tahsil imkanının ortadan kalkacağı değerlendirilmektedir' deniliyor. Örneğin 2017 yılında toplam bin 397 belediyeden bin 84'ü SGK'ya borçlu. Ancak Erdoğan kılını kıpırdatmıyor. Çünkü bu belediyelerin yaklaşık yüzde 80'i AKP'nin belediyeleri.

Sayıştay raporlarına göre, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında belediyelerden tahsil edilemeyen SGK alacak miktarında ciddi artışlar yaşanıyor. 2020 yılında 5 milyar 962 milyon 288 bin 297 TL tutarında prim alacağı tahsil edilememiş ya da edilmek istenmemiş. 16 Şubat 2021 tarihi itibari ile SGK'nın belediyelerden alacak miktarı 23 milyar 664 milyon TL'ye ulaşmış durumda.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nun 32'nci sayfasında belediyelerin SGK borçlarına ilişkin aynen şöyle denilmektedir: 'Kurumdan alınan veriler incelendiğinde bazı belediyelerin prim ödememe hususunu alışkanlık haline getirdiğini ve kurumca alacakların tahsil ve takip yöntemlerinin etkin bir şekilde işletilmediğini göstermektedir. Nitekim bir süre sonra alacakların bütçe imkanlarıyla tahsil imkanının ortadan kalkacağı değerlendirilmiştir' deniliyor.

"Sayıştay hemen her yıl SGK'ya ilişkin raporlarında, belediye borçlarına dikkat çekmiş"

Geliyoruz 2022 yılına. Sosyal Güvenlik Kurumu 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'na göre, belediye ve bağlı şirketlerin SGK'ya olan prim ve prime bağlı borçları 38 milyar TL'yi aşmış. Tam rakamla 38 milyar 669 milyon 506 bin 685 TL. Sayıştay hemen her yıl SGK'ya ilişkin raporlarında, belediye borçlarına dikkat çekmiş. Buna rağmen AKP iktidarı, yıllardır yönettiği belediyelerin SGK'ya artan borçlarını seyretmiş, daha doğrusu teşvik etmiş, belediye kaynakları da SGK yerine yandaşlara akıtılmış.

CHP'nin son yerel seçim zaferinin ardından Erdoğan'dan gelen bu hamle dikkat çekicidir. Hayvan katliamı yasasını belediyeler eliyle yürütme hedefi ve yöneticilere hapis cezası zoruyla kararı uygulatma çabası da halkla CHP'li belediyeleri karşı karşıya getirme planının bir parçasıydı. Erdoğan'ın genel seçimlere CHP'yi belediyeler üzerinden yıpratma amacında olduğu açık açık görülmektedir. Ancak ne partimiz ne de halkımız buna izin verecektir. Çünkü halkımız görmektedir ki bu borçların yüzde 90'ı AKP'li yönetimler zamanından kalmıştır. O günlerde bunu aklına getirmeyen Sayın Erdoğan, bugün CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlamaya çalışmaktadır. Oysa görülmektedir ki, SGK'nın yaklaşık 3 trilyon civarında bütçesinin içerisinde belediyelerin borçlarının tamamı yüzde 2,7'ye tekabül etmektedir. Bu da Erdoğan'ın kötü niyetinin açık bir göstergesidir.

Borçlu belediyelere geldiğimizde Hazine'ye en fazla olan belediyeler, AKP tarafından yönetilen belediyeler. Kocaeli Belediyesi 2 milyar 103 milyon, Ankara Büyükşehir Belediyesi bir önceki dönemden kalma 1 milyar 532 milyon, Samsun Belediyesi 1 milyar 64 milyon, Adana Büyükşehir Belediyesi 769 milyon, Bursa Büyükşehir Belediyesi 597 milyon, Antalya Büyükşehir 568 milyon, Zonguldak Belediyesi 332, Sivas 274, Denizli 75, Sakarya 49 milyon. Bunların tamamı AKP yönetiminden kalan borçlardır."