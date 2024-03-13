CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu: Amasra\'yı yok etme planlarına izin vermeyeceğiz

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CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Fatih'in fethederken kıyamadığı Amasra'yı bir yandaş şirket, bürokratıyla siyasetçisiyle resmen yok etme planları yapıyor. Hattat Holding tarafından işe alımların yapıldığını biliyoruz. Hiç kimse 'İnsanlara iş veriyoruz' bahanesiyle böyle bir kıyıma halkın göz yumacağını düşünmesin. Böyle bir kıyıma, böyle bir ihanete ne bizler ne sivil toplum ne vatandaşımız asla geçit vermeyeceğiz. Kimse şunu aklından çıkartmasın: Bugün boğaz tokluğu yarın doğasından insanına bu bölgenin yokluğu demek" dedi.

CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, Hatat Holding'in Bartın'ın Amasra ilçesinde açmak istediği termik santrale ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bankoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Çeşmi Cihan Amasramız yaklaşık 20 yıldır sermaye, bürokrat ve siyasetçi iş birliğiyle yok edilmek isteniyor. Hattat Holding'in 2005 yılından itibaren Amasra ilçesi Gömü ve Tarlaağzı köylerinde termik santral kurma teşebbüsü içinde olduğu herkesin malumu. Amasra'da Hattat Holding'in kurmak istediği termik santral, bölge halkının büyük mücadeleleri sonucu iptal edilmişti. Santralın yapımı iptal edilince bu kez de kömür çıkaracağını iddia eden holding, lavvar tesisi ve dolgu alanıyla rıhtım projesi için 'ÇED gerekli değildir' kararı aldı. Bölge halkının açtığı dava sonucu bu karar da iptal edildi. Şirket bu kez lavvar tesisini ikiye çıkartarak yeniden başvurdu. 2016 yılı ekim ayında, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki bu projeye ÇED onayı verdi. Özhaseki bugün yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve görüyoruz ki aynı kirli plan farklı isimlerle yeniden devreye sokulmuş durumda.

"AMASRA'DA TERMİK SANTRALE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

14 Mart'ta bölgede keşif yapılacağı belirtmişti ancak mahkeme keşif işlemlerini erteledi. Şunu yeniden, defaatle ve tekrar belirtelim ki Amasra'da termik santrale asla izin vermeyeceğiz. Bu çelişkili kararlar çerçevesinde yapılacak hukuk dışı ve usulsüz tüm uygulamalar doğası, tarihi ve kültürel zenginliğiyle Amasra'ya yönelik açık ihanet olacaktır. Ne Amasramızın doğasına ne vatandaşlarımızın Anayasa'da yer alan 'sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı'na halel getirmeyeceğiz.

"AKP'YE GÜVENMEMEYİ SON 22 YILDA ACI DENEYİMLERLE ÖĞRENDİK"

Hattat Holding patronu her platformda, 'Ben kömürcü Mehmet Ağa değilim, bu kömürü madencilik olsun diye çıkarmıyorum. Kömür çıktıkça santralleri büyüteceğiz' derken AKP'li siyasetçiler tam tersini söylüyor, adeta yeminler ediyor. Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz'ın Erdoğan'ın sözlerini teminat olarak sunmasıysa tam bir kara mizah örneği. AKP'li Cumhurbaşkanı bugüne kadar hangi sözünü tuttu ki bu sözü tutsun. 'Faiz, nas' diye ülkeyi batırıp şimdi ekonomide acı reçete diye yapılanlar ortada. Erdoğan'ın EYT için 'Seçim kaybetsem bile EYT çıkmayacak' diye naralar atıp bir seçim sonra 'EYT hayırlı olsun' sözleri ortada. Önce dört parmak Rabia işaretiyle 'darbeci Sisi' deyip bugünlerde Sisi'yle tokalaşmak için sıraya girdiği videolar ortada. 'Aziz İstanbul' diye kenti betona çevirip sonra 'İstanbul'a ihanet ettik' diye günah çıkaran birine Amasra'ya da ihanet etsin diye mi güvenelim? Rantın olduğu hiçbir projede, AKP'ye güvenmemeyi son 22 yılda acı deneyimlerle öğrendik. Bu milleti kandırmanıza da Amasra'ya ihanet etmenize de asla izin vermeyeceğiz.

Amasra'ya yapılmak istenen termik santral özelinde ve genel çerçevede tüm termik santraller, havaya salınan çeşitli zehirli gazların etkisiyle sadece bulunduğu bölgeyi değil, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 300 kilometrelik bir alana tesir eden zehirli bir enerji üretim modeli. Termik santrallerin olduğu bölgelerde flora değişiyor, hava kirliliği olağanüstü artıyor ve özellikle Batı Karadeniz'de kaçınılmaz olarak bölge halkının önemli geçim kaynaklarından olan tarım faaliyetleriyle balıkçılık bitme noktasına geliyor. Kuşaklar boyu sağlığımızı mahvediyor. Gelişmiş ülkeler doğayı ve insan hayatını mahveden bu tehlikeli ve eski üretim modelini terk ederken AKP Türkiye'sinde söz konusu para ve rantsa akan sular duruyor. Doğal alanlar da yaşam alanları da biyolojik çeşitlilik de önemini kaybediyor. Fatih'in fethederken kıyamadığı Amasra'yı bir yandaş şirket, bürokratıyla siyasetçisiyle resmen yok etme planları yapıyor. Hattat Holding tarafından işe alımların yapıldığını biliyoruz. Hiç kimse 'İnsanlara iş veriyoruz' bahanesiyle böyle bir kıyıma halkın göz yumacağını düşünmesin. Böyle bir kıyıma, böyle bir ihanete ne bizler, ne sivil toplum, ne vatandaşımız asla geçit vermeyeceğiz. Kimse şunu aklından çıkartmasın: Bugün boğaz tokluğu yarın doğasından insanına bu bölgenin yokluğu demek.

"NE BARTINIMIZI NE AMASRAMIZI TERMİK SANTRAL KÜLÜNE BOĞMAYACAĞIZ"

Hattat, Amasra'da facialarla anılan sabıkalı bir şirket. 2022 yılında, 43 madencimizi kaybettiğimiz Amasra Maden Faciası'nda da şirketin adı sık sık gündeme geldi. TBMM Araştırma Komisyonu'nda, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı'nın 'Bizim bu faciayı yaşamamızın sebeplerinden biri Hattat Holding'dir çünkü bizi bir kenara sıkıştırdılar' sözleri hala aklımızda. Şu an vatandaşlarımız ne 'Ben kömürcü Mehmet ağa değilim, ben sanayici Mehmet ağayım' diyen Mehmet Hattat'ın 'Termik santral yapımından vazgeçtim' sözlerine güveniyor ne de orman arazilerini yandaş müteahhitlere, zeytinlikleri maden şirketlerine açan AKP'li Cumhurbaşkanı'nın sözüm ona ekolojik hassasiyetini ve AKP'li siyasetçiler üzerinden verdiği yeminleri samimi buluyor. Amasra'da 20 yıldır bir avuç bile kömür çıkarmayan Hattat Holding, eğer samimi olsaydı planların iptaline dair dört davada temyizlerini geri çekerdi. Hattat Holding'in hukuki engeller nedeniyle sanki termik santraldan vazgeçmiş gibi görünüp rıhtım yaparak termik santralın altyapısını hazırlamakta olduğu ihtimalini de göz ardı etmiş değiliz.

14 Mart günü, saat 10.00'da yapılacak olan keşif, Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Burada dikkat çeken husus, erteleme karar gerekçesinde Hattat'ın bilirkişilere yönelik itirazları olduğunun ifade edilmesi. Biz tüm bu süreci adım adım takip etmeye devam edeceğiz. Ne Bartınımızı ne Amasramızı termik santral külüne boğmayacağız. Bir başka hayatımız, bir başka Amasra'mız yok."