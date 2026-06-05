CHP Parti Sözcüsü Sarı'dan Grup Toplantısı Açıklaması: "Çeşitli Alternatifler Var, Hepsini Konuşuyoruz"

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Salı günü yapılacak CHP grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağını belirterek, "Bununla ilgili çok çeşitli alternatifler var. Bu alternatiflerin hepsi konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlarımız tamdır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı devam ederken Parti Sözcüsü Müslim Sarı basın toplantısı yaptı. Salı günü yapılan MYK toplantısında bazı MYK üyelerinin eksik olduğunu bu toplantıda tüm MYK üyelerinin hazır bulunduğunu belirten Sarı, toplantıda ülke gündemini ve CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Ekonomik krize ilişkin konuşan Sarı, enflasyon hedefinin Orta Vadeli Program'da yüzde 16 olarak belirlendiğini daha sonra revize edildiğini hatırlatarak, "Bugün açıklanan enflasyon rakamlara baktığımız zaman ilk beş aylık enflasyonun zaten 16 olduğunu görüyoruz. Aslında bakılırsa Orta Vadeli Program'da ortaya konmuş olan hedeflerin beş ayda gerçekleştiği, beş ayda artık enflasyon hedefine ulaşılamaz olduğunun açık biçimde ortaya çıkmış olduğu, yıllık enflasyonun da yüzde 32,61 olduğu görülüyor" dedi.

Kamuoyunda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine güvenin olmadığını ancak bu veriler kabul edilse bile Türkiye'nin dezenflasyon sürecinin sonuna geldiğini söyleyen Sarı, "Mehmet Şimşek göreve geleli üç sene oldu. Şimşek'le beraber enflasyona yüzde 38'le başladık. Üç yıl sonra gelmiş olduğumuz nokta yüzde 32. Dolayısıyla enflasyon bu süreçte sadece 6 puan düşürülebildi. Buna bir dezenflasyon programı diyemeyiz. Çünkü bu 6 puanlık enflasyon düşüşünün karşılığında toplum olarak yaptığımız fedakarlıklar var" ifadelerini kullandı.

SARI'DAN İKTİDARA EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

Sarı, "Bir defa büyüme oranları düştü. Çünkü neticede siz enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yükseltiyorsunuz, faizi yüksek tutuyorsunuz. Faizi yüksek tuttuğunuz için üretim, yatırım, tüketim baskılanıyor. Dolayısıyla ekonomide daralma ortaya çıkıyor. Şimdi mesela büyüme rakamlarına baktığımızda, 2024 yılında sadece yüzde 3,2 büyüyen bir Türkiye ekonomisi var. 2025'te yüzde 3,6 ve 2026 yılının ilk çeyreğinde daha da düşerek yüzde 2,5'e düştü. Yani biz aslında enflasyonda sadece 6 puanlık kazanım için kendi potansiyel büyüme oranlarımızın yarısına kadar inmiş durumdayız. Türkiye gibi genç bir ülkede yüzde 5'in altındaki her büyüme işsizlik yaratıyor. Bunu da aslında işsizlik rakamlarında görüyoruz. Son üç yılda geniş tanımlı işsizlik oranlarında tam iki milyonluk artış var. İşsizliği bu dönemde 1,9 milyon artırdık. Bu düşük büyüme oranları sebebiyle" diye konuştu.

İktidarın açıkladığı dezenflasyon programının başarıya ulaşmadığını vurgulayan Sarı, "Sonuçta burada bir hata var. Türkiye'de enflasyon oranlarının uzunca bir süre asla yüzde 30'ların altında bir yerde kalmayacağını görüyoruz. Çünkü seçim geliyor. 2027 yılında bir yerde, belki 2026'nın sonunda bir yerde ama esas olarak 2027'nin sonunda bir yerde bir seçime gidecek Türkiye. Seçim yaklaşıyor ve seçim yaklaşınca seçim ekonomisi uygulanması söz konusu olacak. Bütçe açıklarının artacağı bir döneme gireceğiz. Dolayısıyla faiz oranlarının ve kredi koşullarının gevşetileceği bir döneme gireceğiz. Bu da talep üzerinden Türkiye'de büyümeyi çok ciddi şekilde artırma uğruna enflasyonu patlatacak. Dolayısıyla geniş toplumsal kesimlere güzel haberlerimiz yok. Önümüzdeki süreç memurların, emeklilerin ve asgari ücretlilerin enflasyon karşısında daha çok ezileceği bir süreç olacak. Bunu bugünden öngörmek mümkün" dedi.

KURULLARA ATAMA YAPILACAK

Yakın zamanda Dış Politika, Ekonomi, Hukuk ve Seçim İşleri kurulları oluşturacaklarını bu birimlere görevlendirme yapılacağını belirten Sarı, "Türkiye'nin önemli akademisyenleri, uygulayıcıları, piyasadan arkadaşlarımız, iş ve emek dünyasından arkadaşlarımızla beraber geniş bir kurul oluşturacağız ve bu kurullarla bu sorunları merkeze alan, çözümler üreten, projeler üreten bir yolda ilerleyeceğiz" diye konuştu.

DİYALOG HEYETİ KURULACAK MI?

Sarı, şunları kaydetti:

"Partinin içindeki bu fiili durumu, bu cendereyi, bu cendereden çıkmak ve bu fiili durumu ortadan kaldırmak üzere bir çalışma içine girdiğimizi daha önce anlatmıştık. Arkadaşlarımızla beraber, yani verili hukuk kuralları çerçevesinde partiyi yeni zorluklara sokmadan, kendi arkadaşlarımız ve daha önce yönetimde bulunan arkadaşlarımızla beraber diyalog zemini oluşturarak, önümüzdeki süreçte birlik beraberlik içinde, partiyi ayrıştırmadan ve zorlamadan, partiyi ihtiyaç duyduğu yola doğru sokma konusunda iyi niyetli çabalarımızın ne olduğunu paylaşmıştık. Biz aynı yerde duruyoruz. Geçen MYK toplantımızı yaptığımızda bir çağrıda bulunmuştum. Biz arkadaşlarımıza, bir diyalog heyeti oluşturalım, bizim taraftan arkadaşlarımız önceki dönem arkadaşlarımızla beraber onların fikirlerini, düşüncelerini yansıtan, fikirlerimizi ve düşüncelerimizi yansıtan, mevcut hukuk kuralları çerçevesinde partiyi bu cendereden çıkartan, önüne bir kurultay koyan bir yol haritasını konuşmak istediğimizi söylemiştik."

Biz hala aynı yerdeyiz; yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi olarak başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyelerimiz aynı yerde duruyoruz. Biz diyaloğa, konuşmaya açığız. Ama biz bu açıklamalarımızı yaptıktan kısa bir süre sonra diğer arkadaşlarımızdan biraz bunun ruhuna uygun olmayan açıklamalar geldi, sert açıklamalar geldi. Bütün bunlara rağmen diyalog kapısının açık olduğunu belirtmek isterim.

Bu süreç içinde iyi niyetli birtakım girişimler de oldu. Bazı arkadaşlarımız süreç içinde inisiyatif almak istediler. Bunları da yakın şekilde takip ettiğinizi biliyorum. Üç milletvekilimiz, geçmişte önemli görevlerde bulunmuş siyasetçi ağabeylerimiz hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla hem Özgür Özel'le, partinin diğer önemli, daha önceden görev yapmış kişilerinin de içinde olduğu bir mekik diplomasisi uyguladılar. Bu görüşmeler devam ediyor. Yani buradan konsensüs oluşmuş değil, onu belirtmek isterim. Ama iyi niyetli görüşmeler devam ediyor. Malumunuz olduğu üzere üç önemli belediye başkanımız Kılıçdaroğlu'yla görüşme yaptılar bu hafta içinde. Özgür Özel Bey'le de görüşme yapacaklardı ama bilmiyoruz o görüşmenin yapılıp yapılmadığını.

"AVUKATLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜŞECEK"

Bir de yine bir iyi niyetli girişim olarak, önceki dönem yönetimde bulunan arkadaşlarımız bir avukat arkadaşımızı yine bizim taraftan bir avukat arkadaşımızla ilişkilendirerek bir görüşme talebinde bulundular. Biz bu talebe olumlu bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu görüşme de gerçekleşecek. Dolayısıyla bu iyi niyetli görüşmeler devam ediyor. Yani diyalog tamamen kapanmış değil. Biz durduğumuz yerde, durduğumuz pozisyonda diyalog çalışmalarını sürdürüyoruz.

Perşembe günü Parti Meclisi toplantımız yapılacak. Parti Meclisi toplantımızda partimizin yol haritalarını konuşacağız. Dün Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. İzmir Milletvekilimiz Mahir Polat, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı oldu. Bu arada Sayın Mahir Polat'la ilgili bazı talihsiz değerlendirmeler oldu. Özellikle bir haber kanalında, Genel Başkanımıza atfen, 'Bunu ben doğru bulmuyorum ve Sayın Mahir Polat benim yakınım değildir' biçiminde doğru olmayan ifadeler oldu. Bu ifadelerin ne kadar doğru olmadığını Mahir Polat'ın YDK Başkanı olarak seçilmesinden anlıyoruz.

"KILIÇDAROĞLU GRUPTA KONUŞACAK"

Salı günü bir grup toplantımız var. Bu grup toplantımıza Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla katılacak. Biz siyasal kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Bununla ilgili hukuki tartışmalara girmek istemiyorum ama siyasi bakış açısı olarak bu toplantıyı yapacağımızı huzurunuzda dile getirmek istiyorum. Parti örgütlerimize, belediye başkanlarımıza dönük yapacağımız çalışmalarla ilgili arkadaşlarımız fikirlerini dile getirdi. Önümüzdeki dönem hem örgüt çalışmalarımız hem belediye başkanlarımızla ilgili komisyonlar, komiteler oluşturulacak ve bu çerçevede yol haritası süreci işleteceğiz. Bununla ilgili karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk."

İHRAÇ DOSYALARI TEK TEK İNCELENECEK

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarı, Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) 4-5 Kasım 2023 sonrası alınan ihraç kararlarının iptaline ilişkin MYK'ya yazdığı yazıya ilişkin, "Bu konuyla ilgili kamuoyunda yanlış bir algı var. Sanki şöyle bir şey algılandı: YDK toplandı ve önceki yönetimde alınmış ihraç kararlarını ortadan kaldırdı. ve kümülatif biçimde, artık ihraç edilmiş arkadaşlarımızın hepsi otomatik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden geldiler biçiminde yanlış anlama var. YDK bir ilke kararı aldı. Mutlak butlanla hükümsüz hale gelmiş olan bir kurulun almış olduğu kararların ilke olarak yok hükmünde sayılması gerekir. Ama bu konuyla ilgili değerlendirmeyi ve bu dosyaları yeniden ele almayı, bütün dosyaları kümülatif biçimde kabul etmek şeklinde değil, kümülatif olarak yeniden değerlendirmek konusunda bir tavsiyede bulundu. Bunu önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz ama dosya dosya değerlendireceğiz. Neticede bizim de kabul edemeyeceğimiz bazı ihraçlar olmuşsa, ihraç mekanizmalarını işleteceğiz, aynen kabul edeceğiz. Ama gerçekten haksız olduğunu düşündüğümüz birtakım değerlendirmeler yapılmışsa geçmişte, onların da haklarını iade edeceğiz" dedi.

İHRAÇ DOSYASI GÖNDERİLDİ Mİ?

Sarı, "Dün Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı yapıldı. Bu arınma süreci nasıl olacak?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Yüksek Disiplin Kurulu'yla ilgili, oraya gelen dosyalar, oraya gelen içerikler ve oranın gündemi tamamen onlarla ilgili bir konu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci sürecimizin önemli parçalarından biri. Rövanşist bir anlayış içinde, parti içi yarışın ya da parti içi mücadelenin bir parçası gibi gördüğümüz çatışmaları, çalışmaları disiplin konusu etmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi hep itiraz kültürünün bir parçası olmuştur. Hep yaşadığımız unsurlarda da, konularda da yine aynı yerde duruyoruz. Biz parti içi demokrasiyi de işletmek istiyoruz."

Ama kırmızı çizgilerimiz var. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları not ettiğimizi söylemiştim. Partinin kurumsal kimliğini zedeleyen çıkışlar, açıklamalar Cumhuriyet Halk Partisi'ne, partinin kurumsal kimliğine zarar veriyor. Başta Sayın Genel Başkanımız, partide görev almış kişiler olarak, partide görev almamış olsa da daha önce görev almış kişilerin herkesin buna uyması gerekir. Bu konuyla ilgili ilke kararımız var ve bu ilke kararımız çerçevesinde süreçlerimizi işleteceğiz. Her şeyi izliyoruz, not ediyoruz."

GRUP TOPLANTISI TARTIŞMALARI

Salı günü yapılacak CHP grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun nasıl konuşacağına ilişkin soru üzerine Sarı, "Bununla ilgili çok çeşitli alternatifler var. Bu alternatiflerin hepsi konuşuluyor. Ama ben bunların ayrıntılarına girmeden birkaç tane önemli ilkeyi belirteyim. Birincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin grubunun tüzel kişiliği yoktur. Dolayısıyla tüzel kişiliği olmayan bir yer burası. Tüzel kişiliği olmadığı için de normal koşullarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, grubu temsil edecek kişidir. Bu aynı zamanda Siyasi Partiler Kanunu'ndan gelen bir durumdur. Bu tartışmalar içinde yine siyasi partilerle ilgili düzenlememizde çok açık biçimde grup başkanının genel başkana bağlı olarak çalıştığı yazıyor. Biz aynı zamanda bu seçimlerin usulsüz bir grup seçimi olduğunu söylüyoruz. Biliyorsunuz grup seçimlerinin belli bir usule göre yapılması lazım. Hem gündem hem süreler bakımından, yani şekil şartlarına da uygun olmayan bir grup seçimi oldu. Bu grup seçimlerini kabul etmediğimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazmıştık; geçmiş dönemde de, geçen hafta da, bu hafta da. Dolayısıyla çok fazla hukuki argüman var. Konunun hukuki meselelerine girmek istemiyorum ama ben size siyaseten şunu söyleyeyim: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlarımız tamdır. Şimdilik bununla yetineyim" yanıtını verdi.

KİLİS BELEDİYE BAŞKANI'NIN İSTİFASI

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in CHP'den istifa etmesiyle ilgili sorulan soru üzerine Sarı, "Parti içinde arkadaşlarımızın motivasyonunu bozacak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurullarının, belediye başkanlarının, milletvekillerinin, il başkanlarının ve örgütümüzün motivasyonunu bozacak siyasi tartışmalardan ne kadar uzak durmamız gerektiğinin bir göstergesi bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hızlı bir biçimde toparlanmaya, bu tür tartışmaların içinden çıkmaya ihtiyacı var. Önümüzdeki süreç son derece önemli. Zaman kıymetli, değerli. Yeni birtakım ayrışmalara yol açmadan bu süreci hep beraber yürütmeliyiz diye düşünüyorum" dedi.