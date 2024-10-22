CHP, Sağlık Bakanı'nı İstifaya Davet Etti

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(TBMM)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yenidoğan Çetesi" olarak adlandırılan ve bebeklerin ölümlerine neden olan olaylar zincirine ilişkin; "Birincisi ilk yapılması gereken iş şu anki Sağlık Bakanı'nın derhal soruşturmayı etkilememek, delilleri karartmamak, toplumda oluşan yaygın kanaate karşı biraz daha toplumla inatlaşmamak için görevi bırakması lazım. Kendisini kişisel sebeplerle değil, fevkalade ilkesel bir yerden istifaya davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, "Yenidoğan Çetesi" olarak adlandırılan ve bebeklerin ölümlerine neden olan olaylar zincirine tepki göstererek Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu istifaya çağırdı.

Özel, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta insanlık adına utandığımız, öfkelendiğimiz, üzülüp kahrolduğumuz haberler aldık. Para için yeni doğmuş bebekleri musallat olan bir şebeke, bir çete ortaya çıktı. Havva Nur bebeği, Michelle bebeği, Öykü'yü, Ayaz'ı, Kaya'yı, Mive, Melek, Kerem, Roua, Halime'yi annesinden, babasından daha annesinin kucağına kavuşmadan küveze alan, daha sonra cansız bedenlerini ailelerine teslim eden, bunu yaparkenki süreçte de bebeklerin sağlığı ile oynayan, değerleriyle oynayan, ailelerinden para koparmak için insanlığı tamamen kaybetmiş vicdansızların yaptığı hepimizi insanlığımızdan utandırdı. ve bu çetenin görünen mağdurları ortada olduğu gibi çok da berbat bir şey yaptı bu çete. Sağlık çalışanlarına pandemide duyulan güveni, saygıyı bir düşünün ve bunları lütfen muhafaza edin. Ama bu çürük elmalar, bu çürümüş sistemin ürettikleri, hekimleri, yenidoğan hemşirelerini, yoğun bakım çalışanlarını, sağlık emekçilerini zan altında bırakan, geçmişte evladını kaybetmiş ama şimdi 'acaba' sorusuyla o acıları yeniden depreştiren bir travma yarattı. Tabii bunun için çok üzgünüz. Kolay da atlatamayacağız. Böyle kürsüden dışarıdan söylemek kolay ama yaşayanlara, onu hissedenlere 18 yıl tüp bebek tedavisi görüp de son denemede, son seferinde muvaffak olup kavuştuğu evladını bu çete yüzünden kaybedenlere git de anlat bakalım. O yüzden çok büyük bir travma var. Hepimiz çok üzgünüz.

"Maalesef yine haklı çıktık"

Tabii bunu duyar duymaz ilk tepkilerimizi verdik. Gölge bakanımız, ilgili bakanlarımız hızlı şekilde İstanbul'a gittiler. Hekim milletvekillerimiz, eczacılar, sağlıkçılar hafta sonunu ve dünü orada geçirdiler. Tahmin ediyorum dün gece saatlerinde Sayın Vali ile görüştüler. Diğer görüşmelerle ilgili çalışıyorlar. İddianameyi hukukçularımız inceliyor, okuyor. Her yerden ihbar yağıyor. Biraz da devlete olan güvenin azalmasıyla CHP'ye hem bu konuya dair hem benzer konulara dair ihbarlar yağıyor. Bu konuda son derece titiz şekilde çalışıyoruz ama meselenin şu ana kadar hakim olduğumuz kısmı bize gösteriyor ki maalesef yine haklı çıktık. Türk Tabipleri Birliği, sağlık alanında örgütlü sendikalar, eczacılar, diş hekimleri, CHP, muhalefet partilerinin milletvekilleri bu iktidara, 'Sağlığı piyasalaştırmayıp, özel hastanelere bu kadar çok alan açmayın, esas devleti eşit, ayrımsız, ücretsiz sağlık hizmeti vermesi gereken devleti bu alandan çekip bu alanı sermayeye açmayın' derken, ne kadar haklı oldukları bir kez daha ortaya çıktı.

"Bundan sonra başına gelen hiçbir şeye şaşırmasın bu ülkede"

Bazı hatalar çok ağır ödeniyor, çok zor oradan dönülebilecek durumda. Öyle bir noktadayız ki son üç, bugün adı geçen, arada bir Sayın Akdağ geldi ve gitti. Uzun süre görev yapan üç Sağlık Bakanının ikisinin özel hastanesi var zaten. Bir tanesi de bu olaylar yaşanırken İstanbul'daki İl Sağlık Müdürü. O da şimdiki bakan. 19 ay önce biliyorlar. Güya ihbar yapıyorlar. Bunu da üç ay geç yapıyorlar. Sonra bu ihbardan da beş altı ay sonra teknik takip başlıyor. Şimdi birbirlerine de soruyorlar. Bebekler ölüyor bunlar takip ediyor. Bebekler ölüyor takip ediyor. Mayıs'ta gözaltılar oluyor ama hastaneler açık duruyor. Ne zaman ki suçlulardan biri yeni bir suç işleyince, zanlılardan biri yeni bir tehditte bulunup savcıyı tehdit edince iş başka bir boyut kazanıp kamuoyu tarafından öğreniliyor. Ondan sonra ortaya çıkan infial, ortaya çıkan ağır duygusal durumun yarattığı toplumsal tepkiden korkup, 19 hastanenin 18'ini kapatıyorlar. Esas savcı tehdit edilmese şu anda o hastanelerin yenidoğan ünitelerine bebekler yatıyor olacak. O hastaneler çalışmaya devam ediyor olacak. 19 aydır ettiği gibi teknik takipte, bebekler geçen sene eylülden, ekimden beri bir yıldır ölüyor, nisana kadar ölmeye devam etmiş. Aynı hastaneler çalışmaya devam edecekti. O yüzden mesele öyle kolay kolay çuvala sığdırılacak bir mızrak gibi değil. Buna da izin vermeyeceğiz. Yenidoğan bebekleri öldürerek ve hasta ederek kazanç sağlamaya çalışan gözü dönmüşlüğe olanak sağlayanın bu iktidarın sağlık politikaları olduğunu görmeyen varsa, bundan sonra başına gelen hiçbir şeye şaşırmasın bu ülkede.

"Sağlık Bakanı'nın derhal görevi bırakması lazım"

Bununla birlikte çok net bir durum var ortada. Birincisi ilk yapılması gereken iş şu anki Sağlık Bakanı'nın derhal soruşturmayı etkilememek, delilleri karartmamak, toplumda oluşan yaygın kanaate karşı biraz daha toplumla inatlaşmamak için görevi bırakması lazım. Kendisini kişisel sebeplerle değil, fevkalade ilkesel bir yerden istifaya davet ediyorum. Zira eğer sorgulamanın sonundaki o ilin İl Sağlık Müdürü bu kadar şeyden haberdar ve bunlara mani olamamışsa aksi çok zor ispatlanır ama kanun önünde, bakanlık yetkisiyle, dokunulmazlıkla ve esas her şeyi ortaya dökülmesi gereken bakanlığın başında durarak adaletin sağlandığına kimseyi ikna edemez. Kenara çekilecek, yargılamalar yapılacak, eğer aklanırsa ve bu hükümetin ömrü o güne vefa ederse o zaman tekrar gelsin bakan olsun. Ama şu anda işgal ettiği konum adaletin önünde engeldir. Milletin vicdanının önünde fevkalade sorunlu bir yerde durmaktadır. O yüzden öncelikle bu Sağlık Bakanını derhal istifaya davet ediyorum.

Ayrıca bugün arkadaşlarımız gerekli başvuruları yapacak. Hem bundan önceki Sağlık Bakanı hem hastanesi kapanan Sağlık Bakanı hakkında suç duyurularında bulunuyoruz. Bu meselenin hukuken de en yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz.

"Bu iddianame buzdağının sadece görünen yüzüdür"

Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, AK Parti geldiğinde 271 olan özel hastane 572'ye yükseldi, yüzde 111 arttı. OECD'nin rakamlarına göre ise bebek ölüm oranı OECD ortalaması binde 5,7'ken, Türkiye ortalaması binde 9,1. Neredeyse iki katına yakın. Ne yapıyorsak hani Türkiye'de ne yaşıyorsak kadına iyi gelmiyor, çocuklara iyi gelmiyor, gençlere, yoksullara iyi gelmiyor, ya ne yapıyorsak yeni doğan bebeklere de iyi gelmiyor. Bizim dışımızdaki OECD ülkelerinde binde beş olan rakam bizde binde 9,1 ise yanlış bir şeyler var demektir. Oraya dikkatli şekilde bakmak gerekmektedir. Görünen o ki bu iddianame buzdağının sadece görünen yüzüdür. İhbar patlamaları devlete ve tüm kurumlara yönelen ihbar patlamaları yaşanmaktadır. Bugün hastanesi kapatılan Sayın Müezzinoğlu'nun bakan olduğu 2013'te, 2012 yılı Sayıştay Raporu şunu yazıyor; özel hastaneler yatak sayısından bile fazla yoğun bakım bildirimi yapıyor. 'Bunu önleyin' yazmış Sayıştay. SGK'da yapılan özel hastanelere yönelik denetimlerde, denetmenlerin baskı altına alındığı bildiriliyor. Daha bugün bir SGK denetmenin bize yolladığı not. Mehmet Soylu'nun, Süleyman Soylu'nun kuzeni olur, ortaklarından biri olduğu, açılışına AK Parti'nin çok üst düzeyde katılım gösterdiği INVAMED isimli tıbbi cihaz firmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma sonucunda müfettişlerce tespit edilen 15 milyar lira bu ocak ayında emekliye yapılan zamma giden para 33 milyar lira. 33 milyar. Bir 33 daha bulsa, bir 66 bulsa asgari ücret kadar zam yapabilir. Bütün emekliler için bulunan para 33 milyar lira.

Bir 33 daha bulsa, bir 66 bulsa asgari ücret kadar zam yapabilir. Bütün emekliler için bulunan para 33 milyar lira. Mehmet Soylu'nun INVAMED firmasında tespit edilen yolsuzluk ve kurum zararı 15 milyar lira. Bu kurum zararı sümen altı edilerek, soruşturmayı yürüten altı müfettiş hakkında soruşturma ve dava açıldı. Müfettişler bu soruşturmayı yürüttükleri için suç örgütü kurma isnadıyla yargılanıyorlar diyor. Suçları, Türkiye'deki bütün emeklilerin aldığı zammın yarısını tek başına alan Mehmet Soylu'nun firmasının SGK'ya uğrattığı zararı soruşturmak, Soylu'nun çarkına çomak sokmak. Şu anda o insanları yargılıyorlar. 'Bir başka yenidoğan çetesi için de hastane gruplarından biri olan Özel Şafak Hastanesi hakkında başkanlığımızda 32 adet soruşturma raporu bulunuyor. 32 kez soruşturma geçiren bu hastanenin hala kurumumuzla sözleşmesi var. Soruşturmaları yapan müfettişler hakkında soruşturmalar açıldı. Hastane, mevcut kurum, başkanımız bir seneden bu yana sağlık soruşturmalarına olur vermemekle övünüyor toplantılarda. İnsan sağlığı ile ilgili bir alanın bu kadar denetimsizliğe terk edilmesini sonuçlarını yaşıyoruz ve gündemde olan bu konu, yapılan yolsuzlukların yüzde 1'i bile değil' diyor. Yani şunu görmemiz gerekiyor ki artık hem Sağlık Bakanlığı'nın hem SGK'nın bir bütün olarak sil baştan revize edilmesi, liyakate göre donatılması, oraya, 'Biz devlet olarak arkanızdayız, soruşturmanın sonu nereye giderse gitsin, Soylu'ya da gitse, geçen haftalarda tutuklanan, Nisan'da tutuklanan soysuzların akrabaları herhangi bir CHP'li de olsa kim olursa olsun nereye giderse gitsin biz arkanızdayız' diyebilmeliyiz.

"Meclis oturup bu 19 hastaneyi ibreti alem için bilabedel kamulaştırmalıdır"

Bakın bir algı çalışması. 'Efendim çetenin içinde CHP'li var.' Bir tane CHP üyesi, geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış. Belediye başkan adayı olmuş. Partiye katılmış bir CHP'li var. O dakika attık partiden. Ama bu soruşturmada bir tane DEM'li bulmuşlar, 'Terörle ilişkileri var.' Bu soruşturmada önceki bakanınızın hastanesi var. 19'da 18 yandaşlarınızın hastaneleri var. Orada görev yapanı da atayanı da denetleyeni de denetleyene denetletmeyeni de atayan sizsiniz, her meselede, 'Ben buradayım ben' diyen şimdi bu konuda sıvışıyor. Ortaya bir iki isim atıp karartma uygulamaya çalışıyorlar. Bu konuyu bütün milletimizin bilmesini isterim ki hangi görüşten olursa olsun cani canidir. Hırsız hırsızdır. Edepsiz edepsizdir. Bebelerin sağlığına mal olanın yeri cezaevidir. Bir kez daha bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu Meclis nasıl kendini bombalayan çetenin, Fethullahçı çetenin hastanesini, okulunu, dershanesini, arazisini, fabrikasını bedelsiz olarak kamuya kaydettiyse, bedelsiz olarak kamulaştırdıysa, OHAL ile. OHAL ne demek? KHK çıkarmak demek. Yani kanun yerine kararname yetkisi demek. Şimdi OHAL'e filan gerek yok. Biz buradayız. Meclis burada. Bu hastanelerin tamamının bu 19 hastanenin ibreti alem olsun diye, bundan sonra bir hastanenin 'Efendim ben yenidoğan kliniğini kiraladım, ne bileyim çete kiralamış.' ya da 'Ben yenidoğana şunları aldım, görmedim, öyle yapmış' deyip kimse sıyrılamasın diye. Yarın öbür gün bu hastaneler el değiştirir gibi yapıp yine ruhsat almasın diye. ya da olay soğuyunca bölge idare mahkemelerinden yürütmeyi durdurma kararları ile ruhsat iptalleri geri dönemesin diye bu Meclis oturup bu 19 hastaneyi ibreti alem için bilabedel kamulaştırmalıdır."

(SÜRECEK)