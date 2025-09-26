Cinayet Zanlısına Bilgi Aktaran Polis Yargılandı - Son Dakika
Cinayet Zanlısına Bilgi Aktaran Polis Yargılandı

26.09.2025 17:29
Ayşe Tokyaz'ın cinayet zanlısına bilgi sızdırdığı iddia edilen polis memurları yargılandı.

Eyüpsultan'da cesedi valiz içinde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayet zanlısına bilgi aktardığı iddia edilen polis memuru 2 sanığın "görevi kötüye kullanma" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 3 yıl 6 aydan sekizer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık polis N.Ç, tutuksuz sanık polis memuru Z.B, müşteki Esra Tokyaz ve tarafların avukatları katıldı.

Esra Tokyaz, kimlik tespiti sırasında açık adresini belirtmek istemediğini söyleyerek gizlilik kararı alınmasını talep etti.

Duruşmada savunma yapan sanık N.Ç, zanlı Cemil Koç ile 2016-2017 yılında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde beraber çalıştıklarını, olaydan sonraki cuma akşamı kendisini arayarak "Çalışıyor musun?" diye sorduğunu, cevap verdikten sonra telefonu kapattığını söyledi.

"CEMİL BENİ KULLANMAYA ÇALIŞTI"

Koç'un sonraki gün tekrar kendisini aradığını, kendisine " İstanbul'a gelip gelmeyeceğini" sorduğunu aktaran sanık, "Ben de 'hayır' dedim. Beni yarım saat sonra yine aradı. İzin istemem için ısrar etti. Ben de şüphelendim. Bir olaya karıştığını düşündüm. Çalıştığım sırada bana bir dosyaya bakmamı istedi. Havaya ateş açma suçuna karışmıştı, ben de bilgi vermedim. Bakmıyorum diye sitem etti ve telefonu kapattı. Cemil bu olayda beni kullanmaya çalıştı." diye konuştu.

"ARAYIP BİLGİ VERMEDİM"

N.Ç, pazartesi günü akşam işe gittiğinde olayı haberlerden öğrendiğini iddia ederek, şunları kaydetti: "Haberlerde gördükten sonra Cemil'i arayıp, olayla ilgili bir şey sormadım. Ayşe Tokyaz'la ilgili bana 5 ay önce nişanlandığını söyledi ama herhangi bir detay vermedi. Bana 'İstanbul'da ortak çalıştığımız biri var mı?' diye sordu. Ben de yok dedim. Beni arayınca ya beni İstanbul'a çağırıyor ya da tanıdık polis soruyordu.

Ben de kendim iş yerinde olmayınca, iş yerinde olan Z.B'ye Cemil'in kimlik numarasını verdim ve sorgulattım. Z.B. bana karıştığı olayın özetini gösteren kağıdın fotoğrafını gönderdi. Bu dosyadan firariydi. Cemil'i arayıp, bilgi vermedim. Cemil beni tekrar aradı. İş yerine ne zaman gidip, gitmeyeceğimi sordu. Benim POLNET ya da başka sistemde Esra Tokyaz'ın ifadesini görebileceğim bir ekran yoktur. İfadeyi okumadım, sadece şikayetçi olduğunu gördüm. Tahliyemi talep ediyorum."

Tutuksuz sanık Z.B. ise hafta sonu olduğu için birimde sadece kendisinin olduğunu, şubeden çıkmak üzereyken sanık N.Ç'nin kendisini arayarak, POLNET üzerinden sorgu yapmasını istediğini ifade etti.

Sanık N.Ç'nin kendi bilgilerini verip, bu sistemden Cemil Koç'u aratınca cinayete karıştığını gördüğünü aktaran Z.B, ekranda Esra Tokyaz'ın savunmasını görmediğini iddia etti.

AYŞE TOKYAZ'IN KARDEŞİ KONUŞTU

Hayatını kaybeden Ayşe Tokyaz'ın kardeşi müşteki Esra Tokyaz da daha önce verdiği ifadenin sanıklar tarafından Cemil Koç'a verildiğini söyledi.

Sanıkların maktulün bavula konulmasına da yardım ettiğini düşündüğünü ifade eden Tokyaz, sanıkların kardeşine ulaşmasını engellediklerini de iddia etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık polis N.Ç'nin bu halinin devamına karar verdi. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi. Maktulün kardeşi Esra Tokyaz, duruşma sonrası adliye önünde açıklamalarda bulundu.

POLİSLERİN BİLGİLERİ SIZDIRDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Küçükçekmece'de 11 Temmuz'da öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) kız kardeşi Esra Tokyaz, ifadelerinin eski polis memuru Cemil Koç'a sızdırıldığını ifade etmişti.

Esra Tokyaz, Cemil Koç'un Ayşe'ye uzun süre şiddet uyguladığını ve onu alıkoyduğunu bu durumu defalarca resmi makamlara bildirdiklerini de söylemişti.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz'da, müşteki Esra Tokyaz'ın, kardeşi maktul Ayşe Tokyaz'ın eski polis memuru sanık Cemil Koç tarafından zorla alıkonulduğu ve şiddete maruz bırakıldığı yönündeki ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

İddianamede, 13 Temmuz'da maktul Ayşe Tokyaz'ın cesedinin valiz içerisinde Eyüpsultan'da yeşillik alanda bulunmasının ardından müşteki Esra Tokyaz'ın ifadesinin alındığı belirtiliyor.

Tokyaz'ı öldürdüğü iddia edilen şüpheli Cemil Koç'un 12 Temmuz'da müşteki Esra Tokyaz'ı WhatsApp üzerinden arayarak hakkında verdiği ifadeden haberinin olduğunu belirttiği ve bunun üzerine sanıkla bilgiyi paylaşanların tespiti için çalışma başlatıldığı iddianamede anlatılıyor.

Yapılan araştırmalar neticesinde, iddianamede, tutanağa "Polnet-4" sistemi üzerinden Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru sanık N.Ç'ye ait ekrandan erişim sağlandığının öğrenildiği belirtiliyor.

İddianamede, sanık N.Ç'nin diğer sanık Z.B. tarafından kendisine gönderilen olay özetine ilişkin evrakı şüpheli Cemil Koç'a göndermediği ve olay hakkında bilgi aktarmadığı şeklindeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve itibar edilemeyeceği aktarılıyor.

Sanık N.Ç'nin, arkadaşı olan eski polis memuru ve kasten öldürme suçunun şüphelisi Cemil Koç'un isteği üzerine, sanık Z.B'ye sorgulama yaptırdığı anlatılan iddianamede, gelen tutanaktan Koç'a bilgi verdiği, bu nedenle tutanağa hukuksuz şekilde ulaşarak paylaştığı vurgulanıyor. İddianamede, sanık Z.B'nin, sanık N.Ç'nin yönlendirmesiyle sorgu yaparak evrakın fotoğrafını göndermek suretiyle eyleme yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği ifade ediliyor.

Sanıkların ayrıca görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek şüpheli Cemil Koç'a bilgi aktararak görevlerini kötüye kullandıkları yönünde mevcut delillerin yeterli şüpheyi oluşturduğu iddianamede kaydediliyor. İddianamede, sanık polis memurları N.Ç. ve Z.B'nin, "görevi kötüye kullanma" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 3 yıl 6 aydan sekizer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

Eyüpsultan, Güvenlik, istanbul, Cinayet, Güncel, Hukuk, Hakim, Yargı, Polis, Suç

