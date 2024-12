Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, güçlü demokrasiyle, büyüyen ekonomisiyle, köklü kurumlarıyla dünya meselelerinin seyrini değiştiren barışçı ve aktif politikalarıyla tarihe yön vermekte, hem kendi tarihini ve hem de insanlık tarihini yeniden yazmaktadır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, şehitlerin ailelerine, sevenlerine, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.

Türkiye Yüzyılı'nı içeride ve dışarıda attıkları adımlarla günbegün gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Üstat Necip Fazıl'ın kabinemizin misyonunu da belirleyen şu önemli sözlerini kendimize rehber kıldık. 'Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım'. Biz de hem bugün halkımızın hem de yarın Ruz-i Mahşer'de hakkın huzuruna görevini layıkıyla yerine getirmiş, geride hayır dualarla anılan eserler bırakmış olarak çıkmanın derdindeyiz, bunun peşindeyiz. İnsanımızın şöyle içinden gelerek söylediği 'Allah ondan razı olsun' cümlesi bizim için en büyük payedir, şereftir, gurur ve mutluluk kaynağıdır. Bugüne kadar halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla ülkemize ve milletimize aşkla hizmet ettik. Şimdi de diplomatik temaslarla iyi hesaplanmış stratejik hamlelerle açılışını yaptığımız proje, yatırım, hizmet ve eserlerle Türkiye'yi her alanda yüceltmenin gayretindeyiz."

"Türkiye hedeflerini gerçekleştirmekte"

Türkiye'nin ayağına ve iradesine vurulan zincirleri tek tek parçalamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye özgüvenli, kararlı ve sabırlı bir şekilde hedeflerini gerçekleştirmektedir. Türkiye güçlü demokrasiyle, büyüyen ekonomisiyle, köklü kurumlarıyla dünya meselelerinin seyrini değiştiren barışçı ve aktif politikalarıyla tarihe yön vermekte hem kendi tarihini ve hem de insanlık tarihini yeniden yazmaktadır. Allah'a binlerce kez hamdolsun ki bugün dünden daha güçlüyüz. Bugün dünden daha özgürüz. Bugün dünden daha itibarlıyız. Bugün dünden daha özgüvenliyiz. İnşallah yarın her alanda çok daha iyi yerlerde olacağız. Milletimizi sığ sulara hapsetmek isteyen vizyonsuzlara inat, umuda tutunmaya, umudu büyütmeye devam edeceğiz."

"Kalbimizdeki vatan ve millet aşkı şimal yıldızı gibi parlıyor"

Siyasi hayatlarının hiçbir döneminde millete hayal kırıklığı yaşatmadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bundan sonra da aziz milletimize mahcup olmayacak, milletimizi sükut-u hayale uğratmayacağız." dedi.

Erdoğan, son 22 yıldır olduğu gibi Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturacaklarını, ülkeye yeni rekorları, yeni sevinçleri ve yeni heyecanları yaşatacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bir gerçeği tekrar vurgulamak durumundayım. 85 milyon olarak muazzam ve muhteşem bir aileyiz. Hepimiz daha mutlu, daha müreffeh, daha kudretli bir Türkiye hayal ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her hedefi, daha büyük hedeflerin mihenk taşı, başlangıç noktası olarak görüyoruz. Tamamladığımız, hizmete verdiğimiz, şehirlerimize kazandırdığımız her eser, yeni hizmetler, yeni projeler için azmimizi kamçılıyor, heyecanımızı artırıyor. Kalbimizdeki vatan ve millet aşkı gökte bir şimal yıldızı gibi parlıyor. Yeniden büyük ve güçlü Türkiye davamızda yolumuzu aydınlatıyor. Allah'ın izniyle bu millet her engeli aşacak, her saldırıyı savuşturacak güce ziyadesiyle sahiptir. Kardeşliğimize sıkıca sarıldığımız, istikrar ve güven ortamını koruduğumuz, iç cephemizi tıpkı aşılmaz bir kale gibi sağlam tuttuğumuz müddetçe çok daha güzel günler göreceğimizden asla şüphe duymuyoruz. Ülkemizin istikrarlı yürüyüşünü rayından çıkarmak, ilerleyişini kesmek veya yavaşlatmak isteyenlere de millet olarak fırsat vermeyeceğimize inanıyorum."

"Ummanlı kardeşlerimizle daha yakın çalışmayı umuyoruz"

Son kabine toplantısından bu yana iç siyasette ve dış politikada yoğun gündemle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın her 5 yılda bir düzenlediği Din Şuralarının yedincisinde, hocalarımızla ve kanaat önderlerimizle bir araya geldik. 'Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri' başlığıyla gerçekleştirilen şuranın, küresel kültürün teşvik ettiği yapay din tehdidiyle mücadele bir uyanışa vesile olmasını ümit ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile Yaşayan İnsan Hazineleri Ödüllerini takdim ettiğimiz üstat ve ustalarımızı bu vesileyle tekrar tebrik ediyorum. 28 Kasım'da Umman'dan ülkemize devlet başkanı seviyesinde ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Türkiye'de misafir etmekten özellikle bahtiyar olduğumu söyleyebilirim. Bu tarihi ziyareti farklı alanlarda imzaladığımız 10 anlaşmayla taçlandırdık. Umman'ın krizlerin çözümünde üstlendiği yapıcı rolü takdir ediyor, inşallah bundan sonra Ummanlı kardeşlerimizle daha yakın çalışmayı umuyoruz."

"24 bin 559 yuvamızı daha hak sahiplerine teslim ettik"

Filistin Halkıyla Dayanışma Günü olan 29 Kasım'da TRT World Forum'un 8'incisine katıldıklarını anımsatan Erdoğan, "Küresel Ticaret Burada" temasıyla düzenlenen 20. MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı'nın 88 ülkeden iş adamı, tüccar ve girişimcileri Türkiye'de bir araya getirdiğini söyledi.

Erdoğan, 30 Kasım'da Kahramanmaraş'ta hem partilerinin il kongresini yaptıklarını hem de deprem konutlarının kura ve anahtar teslim törenini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Tören alanında canlı bağlantıyla Hatay'da 5 bin 900, Malatya'da 2 bin 313, Adıyaman'da 6 bin 912, Gaziantep'te 257, Diyarbakır'da 674, Adana'da 668, Şanlıurfa'da 2 bin 929, Elazığ'da 1.407, Kahramanmaraş'ta 3 bin 499 olmak üzere toplam 24 bin 559 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 2024 sonuna kadar 11 ilimizde, toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bir depremzedenin elinden tutmak yerine kimi zaman hakaret ederek, kimi zaman afaki sözler vererek bu sürece köstek olanları tarih affetmeyecektir. 'Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyerek, tüm umudunu milletin sıkıntılarının çoğalmasına bağlayan kifayetsizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz. Son depremzede hak sahibi kardeşimiz de güvenli yuvasına kavuşana kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok. İnşallah devlet millet birlikteliğiyle yaralarımızı saracak deprem bölgemizi eskisinden daha dayanıklı bir şekilde ayağa kaldıracağız."

