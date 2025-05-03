Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni\'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan sonra da aynı azimle, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC'nin Ödül Töreni'nde konuştu.

"Bu yola revan olduğumuzda bize 'boşuna heveslenmeyin, yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere bugün en güzel cevabı sizlerle veriyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, milli muharip uçak KAAN, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, muharip insansız uçak ANKA-3, jet motorlu eğitim ve taarruz uçağı Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ve daha nicelerinin Gök Vatan'da, çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu'nun ise Mavi Vatan'da bayrağı gururla dalgalandırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer aldığına işaret ederek, "Bundan sonra da aynı azimle, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden aldığımız ilhamla, sizlere duyduğumuz güvenle, sizlerin ürettiği teknolojilerle çok daha güçlü bir Türkiye, çok daha müreffeh bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hiç hafife almayın, inşa edeceğiz. İstikbalin taşlarını şimdiden döşüyoruz. Eğitim, teknoloji ve spor alanında sizlerin yanındayız. Yeni okul projelerinin yanı sıra mevcut okulların tamir, tadilatı, ilave derslikleri ve diğer çalışmalarla depreme dayanıklılığını artırıyoruz." diye konuştu.

YÖK ve YÖDAK arasında ilerlettikleri projeyle Ada'yı bir eğitim merkezi haline getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, belge güvenliği ve dijital altyapı noktasında Türkiye'de hangi imkanlar varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynısının olacağını dile getirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemde kamuoyumuzu da rahatsız eden İstanbul'daki diploma sahtekarlığı gibi utanç verici skandalların hiçbiri tekerrür etmeyecek. Gençlerimizin hakkının yenilmesinin önüne kalıcı ve kati biçimde geçmiş oluyoruz. Ülkemizde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de gençlerin ve her yaştan insanın spor yapmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda halı sahalar, kapalı spor salonları, çok amaçlı spor tesisleri ve öğrenci yurtları inşa ediyoruz. 4 adet spor tesisinin yapımı tamamlandı. Açılışa hazır hale geldi. Bir diğer önceliğimiz yurtlardır. Halihazırda Ada genelinde 5 binada toplamda 7 bin 26 öğrenciye barınma hizmeti veriyoruz. Tüm kamu kurumlarında e-Devlet projelerimiz devam ediyor. Buradan şu müjdeyi de vermek isterim, elektronik Devlet mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmalarda son aşamaya gelindi. Çok kısa sürede uygulamanın lansmanı gerçekleşecek."

Sanayi ve istihdam alanında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, organize sanayi bölgelerini geliştirerek, yeni sanayi bölgelerinin inşasını planlayarak Kıbrıs Türkü'nün dışa bağımlılığını azalttıklarını vurguladı.

Erdoğan, daha sayamadığı nice yatırım, eser, hizmet ve projenin aydınlık yarınlara giden yolda birer kilometre taşı olduğunu belirterek, "Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a denizin altından suyu getirdik mi? Şimdi ikinci etap. İnşallah elektriği de getireceğiz ve bununla su, elektrik konusunda Kuzey Kıbrıs'ın ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Gözleri karanlığa alışmış olanlar elbette aydınlıktan korkacaklardır. Kıbrıs Türkü'nün varlığına tahammül edemeyenlere taşeronluk yapanların TEKNOFEST'ten rahatsız olması doğaldır. Çağdaşlaşmayı, bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta ileri gitmekte değil de kılık kıyafet yasaklarında arayan faşizan zihniyetin buradaki teknoloji şöleninden korkuya kapılması gayet tabiidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kuzey Kıbrıs'ta kızlarımızın başörtüsüyle uğraşırsan karşında bizi bulursun"

Sendikacılık yapmaya kimsenin mani olamayacağına dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yap sendikacılığını. Biz bu işlere alışmışız. Türkiye'de sendikacılığın mazisi çok eskidir. Ama STK'ler, STK'lik nasıl yapılır bunu bilmesi lazım. Burada kalkıp da eğer sen Kuzey Kıbrıs'ta kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkarsan kusura bakma karşında bizi bulursun. Çünkü biz bunun mücadelesini çok verdik. Bu mücadeleyi vere vere bir yere geldik. Nasıl birilerinin gözleri kamaşacak diye güneş doğmaktan vazgeçmezse 3-5 marjinal rahatsız olacak diye biz de TEKNOFEST ruhundan, buradaki şu muhteşem ve muazzam tablodan vazgeçmeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin yıllardır olduğu gibi gelecekte de çok kültürlülüğün, hoşgörünün, barışın merkezi olmaya devam edeceğini, bu güzel iklimi hangi bahaneyle olursa olsun kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapan marjinal tiplerin, Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boykot dediniz, ne oldu, meydan tıklım tıklım dolu. Aynen Türkiye'de olduğu gibi boykot dedikçe satış yaptık. Burada da boykot dedikçe meydanlar doldu. Gençler, gençler olarak başarılarınızla çığır açan projelerinizle onlara hak ettikleri cevabı vermeye devam edeceksiniz. Sizlerden inancınıza, imanınıza, ahlakınıza, tarihten süzülüp gelen kültür ve medeniyet değerlerimize sıkı sıkıya sarılmanızı bekliyorum." dedi. Erdoğan, "'Allah' nidalarıyla şehadete yürüyerek bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizin ruhlarını şad etmenizi, onların hatıralarına sahip çıkmanızı sizlerden rica ediyorum. Ben sizlere güveniyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı

"İstanbul milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Malum Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum. Rabb'im hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. TEKNOFEST 2025'in bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, ödül kazanan tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. TEKNOFEST'e emeği geçen herkese, ülkemizin bu yüz akı projesine ilk günden beri katkı sunan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum."

Programdan notlar

TEKNOFEST logolu montla platforma çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, festival paydaşlarıyla fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, daha sonra TEKNOFEST Yarışması'nda dereceye giren gençlere ödüllerini verdi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tatar ile TEKNOFEST pozu verdi, ardından T3 Vakfı Yönetim Kurulu ile fotoğraf çektirdi.

Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, milletvekilleri, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

(Bitti)