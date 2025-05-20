Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye kavşağını geçip Türkiye?Yüzyılı'na hızla ulaşacağız (2)

ERDOĞAN, GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı. Mardin'den gelen Seyithan isimli genç, Mardinli bir genç olarak yıllarca terörle anılan bu güzel coğrafyada artık huzurun hakim olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Kardeşliğin, barışın ve güvenin yeniden filizlendiği bu topraklarda büyümenin, geleceğe umutla bakmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan genç, "Sizlerin sayesinde artık silah sesleri değil, çocukların gülüşü duyuluyor. Önceden bölgede terör hakimdi. Benim dönemimde terörün etkileri hala hissediliyordu. Ama artık sizlerin sayesinde terör hiç anılmayacak. Sizlerin kararlı duruşu sayesinde belki de bizim çocuklarımız terörü hatırlamayacak bile. Sayın Cumhurbaşkanım, bu yolda Terörsüz Türkiye için verdiğiniz mücadele ve gösterdiğiniz kararlılık için size canı gönülden teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ederim." diye konuştu.

'Bundan sonraki süreçte neler olacağının' sorulduğu Erdoğan, her şeyden önce meydanlarda halayların çekildiğinin, yaylaların artık şenlenmeye başladığının görüldüğünü söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Benim bütün çoban kardeşlerim artık hayvanlarını, küçükbaş, büyükbaş alıp rahatlıkla yaylalara çıkacaklar. Oralarda yaylaklar hepsi birlikte inşallah 'artık bunlar benim hayvanlarım, bu küçükbaş, bu büyükbaş' diyecekler ve biz de bunlarla iftihar edeceğiz. Şu anda görüştüğüm bütün çoban kardeşlerimin huzuru var, mutluluğu var. İnşallah sizler de tabii hemen, yani okulu bitirir bitirmez yaylalara şöyle bir açılır da oralardan kurbanlıkları küçük-büyük yetiştirir, anneye, babaya sizler de yardımcı olduğunuzda, tabii bu Kurban Bayramı'na yetişmeyecek ama bundan sonrakilere inşallah onlar da yetişir. Böylece benim vatandaşım 'ben artık hür ve özgür olarak ülkemde yaşıyorum' dediği an biz de görevimizi yapmış olacağız."

Modern Pentatlon Olimpik Sporcusu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun, "Sayın Cumhurbaşkanım, olimpiyatları ve bütün sporcuları yakinen takip ettiğinizi ve çok ilgilendiğinizi biliyoruz. Şu süreçte yakinen takip ettiğiniz, severek izlediğiniz bir branş var mı?" sorusuna Erdoğan, "Şimdi senin branşını izlemiyoruz diyebilir miyiz? Biliyorsunuz, çok sıkıntılıdır. Vurdu mu indirir. Şimdi Osman Bey, Bakan olarak 'modern pentatlon' diyor. Ama buradaki bütün genç arkadaşlarım acaba bunu bir yere kadar belki takip ettiler veya edemiyorlar. Ama siz onu da bir ifade ederseniz, anlatırsanız çok daha iyi olur." karşılığını verdi.

Mihrioğlu da bunun üzerine, modern pentatlonun koşu, yüzme, atış, eskrim ve engel parkurundan oluşan 5 farklı disiplinde yarıştıkları ama tek bir madalyayla sonuçlanan Olimpik bir branş olduğunun bilgisini vererek, "Temmuzda dünya kupası finalimiz. Temmuz'un sonunda Avrupa Şampiyonası, ağustos sonunda da Litvanya'da dünya şampiyonamız var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "İyi takip edin, yakından takip edin. Ben tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tuncer Baha Sezerer isimli genç de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST 2025 yarışmalarında 'Sosyal İnovasyon' kategorisinde 'En İyi Ticarileşme Potansiyeli' ödülünü kazandıklarını anımsatarak, TEKNOFEST'in milli teknoloji hamleleriyle gençlerin ufkunu açtığını, vizyonunu genişlettiğini dile getirdi. Sezerer, gençler olarak TEKNOFEST gibi yarışmalar ve milli teknoloji sayesinde güçlenen Türkiye ile gurur duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezerer'in, "Türkiye'nin yapay zeka alanında küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla hangi somut adımları atıyorsunuz? Bu alanda özel sektör, üniversiteler ve kamu kurumları arasında nasıl bir işbirliği planlıyorsunuz?" sorusu üzerine, birinci derecede şu anda teknik altyapıya sahip üniversitelerin bunun üzerine giderek devam ettirdiklerini söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de bunlardan bir tanesi olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Yıldız hakeza öyle, Orta Doğu hakeza öyle. Bu üniversitelerimiz yapay zeka üzerinde duruyor. Ayrıca tabii TEKNOFEST'le ilgilenen Baykar, o da bu konuyla farklı bir şekilde ilgileniyor. Şimdi bir de tabii Baykar olarak kendileri lise kısmını da yani Baykar Fen Lisesi gibi onu da kurdular. Böylece üniversiteye geçişte buradan bu şekilde yetişmiş gençlerimiz gelecek. Bu yapay zekada da artık mücadele, yarışma çok daha farklı bir şekilde oluşacak." Diye konuştu.

Erdoğan, Arnavutluk'a yaptığı ziyareti hatırlatarak, "Arnavutluk'ta belki izleyenleriniz de olmuştur. Arnavutluk, takdimde enteresan bir şey yaptı. Bütün ülkelerin devlet başkanlarını, başbakanlarını yapay zeka ile ekrana getirdi. Çok ilginçti ve orada her ülkenin devlet başkanı veya başbakan o yapay zekada takdim edildi. İnşallah bizler de en yakın zamanda yapılacak yarışmada böyle bir altyapıya sahip olarak meydana çıktık, çıkıyoruz. Kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz ve böylece güçlü bir yapay zeka altyapısıyla da inşallah geleceğe yürüyoruz." dedi.

'GELECEĞE YÖNELİK ÖZGÜVENİMİZ ARTIYOR'

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli de desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Küçük yaşlarınıza dönseniz yapmak istediğiniz bir olimpik branş var mıdır? Varsa nedir?" sorusunu yöneltti. Erdoğan da "Kuzey, sen tabii bu işi yırttın. 1500 metre yüzüyorsun. Bende nerede öyle 1500 metre yüzmek?" karşılığını verdi.

Tunçelli ile bir süre sohbet eden Erdoğan, kendisinden şampiyonalarda madalyaları arka arkaya beklediklerini söyledi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce Maliye bölümü son sınıf öğrencisi Hacer Karakaş da gelecek hafta üniversiteden başörtülü bir şekilde mezun olacağını belirterek, "Bizlere başörtülü doktorlar, savcılar, hakimler, bakan yardımcıları, diplomatlar armağan ettiniz. Sizin mücadeleniz bizim yolumuzu aydınlattı ve bunun için vefa duymayı daha çok çalışmayı kendimize düstur edindik. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Karakaş'ın "Türkiye şu anda Filistin soykırımında, Rusya- Ukrayna krizinde çok önemli bir barışçıl rol oynuyor. Umudun elini tutuyorsunuz şu anda aslında ve bütün ülkeler dünyada sizin adımlarınızı takip ediyor. Bizlerin ülke olarak küresel diplomaside ve küresel barıştaki yol haritası nasıl olacak? Biz gençlere bu haritayı nasıl daha iyi okumayı önerirsiniz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Erdoğan, "Diplomat gibi konuştun." karşılığını verdi.

Karakaş'ın 'kendisini rol model aldığını' ifade etmesi üzerine Erdoğan, "Özellikle geleceğe yönelik bizim bu üniversitelerden uluslararası ilişkilerde diplomat, diplomatik ilişkilerde öğrenciler yetiştirmeyi gördükçe bu bizim geleceğe yönelik özgüvenimizi artırıyor. Siz şimdi bunu inşallah Başkent Ankara'dan başlıyorsunuz, devam ettireceksiniz." diye konuştu.

'20 SENE ÖNCESİNİN ANAYASASI İLE GİDEMEYİZ'

Bir öğrencinin, "Şu an yeni anayasa hakkında bir çalışma var mı? Atılan adımlar var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, yeni anayasa noktasında çalışmamanın veya ertelemenin mümkün olmadığını vurguladı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bütün bu arkadaşlarımız şu an itibarıyla yeni anayasanın hazırlığı için bir çalışmayı sürdürüyorlar, sürdürecekler. Çünkü biz artık bundan 20 sene öncesinin anayasası ile gidemeyiz. Yeni bir anayasa ve bunu inşallah sizlerle beraber yapacağız ve bu yeni anayasada da eksiklerimiz nelerse bu eksikleri de gidermek suretiyle yeni nesil bir anayasayı inşallah milletimize kazandıracağız."

Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya gelişini çok önemli bulduğunu belirterek, gençlere üniversite hayatlarında başarılar, anne ve babalarıyla mutluluklar diledi. Programda bir genç kanun dinletisi, başka bir genç ise Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü seslendirdi.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.