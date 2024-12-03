DEAŞ Operasyonu: 32 İl ve 77 Gözaltı - Son Dakika
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DEAŞ Operasyonu: 32 İl ve 77 Gözaltı

DEAŞ Operasyonu: 32 İl ve 77 Gözaltı

İzmir merkezli gerçekleşen DEAŞ terör örgütünün finansman yapılanmasına yönelik operasyonda, 114 şüpheliden 77'si yakalandı. 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

03.12.2024 10:27  Güncelleme: 10:46
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İZMİR merkezli 32 ilde DEAŞ terör örgütünün finansman yapılanmasına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 114 şüpheliden 77'si yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün finansman yapılanmasına yönelik İzmir merkezli olmak üzere Konya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Yozgat, Şanlıurfa, Bursa, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Bingöl, Ağrı, Yalova, Kayseri, Muş, Şırnak, Siirt, Çankırı, Aksaray, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Sakarya, Malatya, Hakkari, Hatay, Mersin ve Isparta'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

8 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı. İzmir başta olmak üzere 32 ilde gerçekleşen operasyonda 77 şüpheli, gözaltına alındı. 8 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 29 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayına el konulduğu bildirildi. Ayrıca operasyonun DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan en kapsamlı operasyonlardan biri olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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