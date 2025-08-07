DeFacto 2024 Entegre Raporu Yayınlandı - Son Dakika
DeFacto 2024 Entegre Raporu Yayınlandı

DeFacto 2024 Entegre Raporu Yayınlandı
07.08.2025 11:09
DeFacto, sürdürülebilirlik stratejisini 'Triple D' yaklaşımıyla 2024 yılına yönelik güncelledi.

DEFACTO, 2024 Entegre Raporu'nu yayınladı. DeFacto, bu yıl sürdürülebilirlik stratejisini 'Doğa, Dönüşüm ve Değer' ekseninde konumlandıran 'Triple D' yaklaşımıyla, stratejik vizyonunu sürdürülebilirlik odağında yeniden şekillendiriyor. Geleceğe karşı borçluyuz ve üzerimize düşen sorumluluğu üstleniyoruz diyen DeFacto CEO'su İhsan Ateş, "Sürdürülebilirliğe hizmet eden dijitalleşme yatırımlarımızı yüzde 71 artırarak yaklaşık 247 milyon TL'ye çıkardık ve rejeneratif pamuklu koleksiyonlarımızla toprağın korunması, biyoçeşitliliğin desteklenmesi, su kaynaklarının verimli kullanımı gibi alanlarda kalıcı etki oluşturduk" dedi.

DeFacto, Entegre Raporlama Derneği Türkiye iş birliğiyle hazırlanan 2024 Entegre Raporu'nu yayınladı. DeFacto'nun çevresel, sosyal ve ekonomik alanlardaki etkisini bütünsel bir bakış açısıyla ele alan, şirketin ikinci entegre raporu olma özelliği taşıyan rapor, şirketin stratejik vizyonunu sürdürülebilirlik odağında yeniden şekillendiren 'Triple D' (Doğa, Dönüşüm, Değer) yaklaşımıyla hazırlandı. Bu raporla DeFacto, yalnızca performans verilerini değil; kurumsal stratejisiyle entegre sürdürülebilirlik anlayışını, değer zinciri boyunca yarattığı etkiyi ve uzun vadeli dönüşüm vizyonunu da paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşıyor.

Rapor'un çevre dostu inovasyonlardan kadın istihdamına, döngüsel ekonomi uygulamalarından uluslararası iş birliklerine kadar birçok başlıkta gelişmeleri içerdiği aktarıldı. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda dijitalleşme ve kapsayıcı büyüme alanlarında adımlar atan şirket, 2024 yılında teknolojik altyapı yatırımlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışında açtığı 47 yeni mağaza ile istihdamı ve ekonomik erişilebilirliği destekledi. Hayata geçirdiği dijital irsaliye ve satış belgesi uygulamaları sayesinde 5 milyonun üzerinde belgeyi dijital ortama taşıyarak hem operasyonel verimlilik sağladı hem de kağıt tüketimini azaltarak çevresel etkiyi minimize etti. DeFacto'nun 2024 yılı performansının detaylı şekilde ele alındığı raporun, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırlandığı bildirildi.

'GELECEĞE KARŞI BORÇLUYUZ VE ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUZ'

DeFacto CEO'su İhsan Ateş, "Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda ekonomik dayanıklılığı artıran ve toplumsal eşitliği teşvik eden güçlü bir araç olarak değerlendiriyoruz. Gezegenimize ve geleceğe karşı bir borcumuz var. Bu bilinçle çalışıyor, sürdürülebilir dönüşümümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz. Entegre düşünce yaklaşımını tüm iş yapış biçimimize yansıtmaya gayret ediyoruz" dedi.

'DİJİTALLEŞME YATIRIMLARIMIZI YÜZDE 71 ARTIRARAK YAKLAŞIK 247 MİLYON TL'YE ÇIKARDIK'

İhsan Ateş iklim kriziyle mücadeledeki kararlılıklarına değinerek, "SBTi (Science Based Targets initiative) uyumlu uzun dönem hedefleri onaylanan Türkiye Tekstil Perakende sektöründeki ilk ve tek şirket olma gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirliğe hizmet eden dijitalleşme yatırımlarımızı yüzde 71 artırarak yaklaşık 247 milyon TL'ye çıkardık ve rejeneratif pamuklu koleksiyonlarımızla toprağın korunması, biyoçeşitliliğin desteklenmesi, su kaynaklarının verimli kullanımı gibi alanlarda kalıcı etki oluşturduk" diye konuştu.

'ÇALIŞANLARIMIZDAN TEDARİKÇİLERİMİZE UZANAN KAPSAYICI BİR SOSYAL DÖNÜŞÜM AĞI OLUŞTURUYORUZ'

Sürdürülebilirliği iş yapış biçimlerinin temel bileşeni haline getirdiklerini ve bu yaklaşımın, DeFacto DNA'sının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Ateş, sözlerine şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz dönem, sadece büyüme odaklı olmaktan çıkarak çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızı en ön sıraya koymayı zorunlu kılıyor. Bu çağrıya güçlü bir şekilde karşılık verdik. 'Doğa, Dönüşüm ve Değer' (Triple D) yaklaşımımız rehberliğinde; çevresel ayak izimizi etkin bir şekilde yönetiyor, çalışanlarımızdan tedarikçilerimize uzanan kapsayıcı bir sosyal dönüşüm ağı oluşturuyor ve teknolojik yeniliklerle sürdürülebilirlik alanında çığır açan çözümler üretiyoruz. Biz, sadece trendleri takip etmiyor; gezegenimiz ve insanlık için kalıcı bir değer yaratıyoruz."

RAPOR; TSRS, SASB VE GRI STANDARTLARINA UYUMLU ŞEKİLDE HAZIRLANDI

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"DeFacto, 10 yılı aşkın sürdürülebilirlik raporlama geçmişinin üzerine inşa ettiği entegre düşünce yaklaşımını bu yıl daha da derinleştirdi. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), SASB Sektör Standartları ve GRI Raporlama Çerçevesi'ne uygun olarak hazırlanan 2024 Entegre Raporu'nda, DeFacto'nun hem kendi operasyonları hem de değer zinciri boyunca yarattığı etki detaylı olarak ele alındı. Bu yıl ayrıca, karbon ayak izi, su tüketimi ve sosyal metrikler özelinde bağımsız güvence süreçlerinden geçirilen veriler de raporda yer aldı. "Doğa, Dönüşüm ve Değer" ekseninde şekillenen Triple D yaklaşımı; rapor içinde özel ikonlarla işaretlenerek her projenin hangi alanda değer yarattığı okuyucuya açık şekilde sunuldu.

"2024 yılında yaklaşık 100 iç ve dış paydaşın katılımıyla gerçekleştirilen önceliklendirme analiziyle stratejik sürdürülebilirlik yol haritasını pekiştiren DeFacto, iklim krizine karşı da güçlü adımlar attı. CDP İklim Programı performansını iki kademe artıran marka, SBTi (Science Based Targets initiative) ile uyumlu 2030 ve 2050 emisyon azaltım hedeflerini 24 Ocak 2025 itibarıyla onaylattı. Böylece DeFacto, Türkiye tekstil perakende sektöründe SBTi onayı alan ilk ve tek marka oldu. Su yönetimi ve çevresel etkileri azaltma konularında da çalışmalarını derinleştiren DeFacto, tasarım aşamasından itibaren tüm üretim süreçlerinde su verimliliği ve atık su yönetimi konusunda sektörüne öncülük ederek Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin girişimlerinden CEO Water Mandate'i imzalayan öncü markalardan biri oldu. Rejeneratif pamuk kullanımı, biyoçeşitlilik ve su verimliliği alanlarında derinleşen çevresel stratejiler sayesinde, sürdürülebilir özelliklere sahip ürün oranı yüzde 35'e ulaştı.

"Kurumsal dönüşüm yolculuğunu güçlü adımlarla sürdüren DeFacto, çalışan deneyimi ve eşitlik odağında önemli ilerlemeler kaydetti. Kültür dönüşüm projesi kapsamında cinsiyet eşitliği göstergeleri iyileştirdi ve kadın çalışan oranını yüzde 61'e kadın yönetici oranını yüzde 43'e ulaştırdı.

"Dijitalleşme ve inovasyon odağında ise 247 milyon TL'lik yatırım yapıldı; yapay zeka destekli projelerle hem mağaza deneyimi hem de ürün geliştirme süreçlerinde yenilikçi adımlar atıldı. 20 Ar-Ge projesi tamamlanırken 250'ye yakın küçük ölçekli geliştirme faaliyeti yürütüldü.

"Triple D ile Geleceğe Güçlü Adımlar 'Doğa, Dönüşüm ve Değer' yaklaşımıyla hayata geçirilen projeler, DeFacto'nun erişilebilir modanın ötesine geçerek insan ve gezegen yararına bütünsel ve kalıcı bir etki modeli oluşturmasını sağladı."

Kaynak: DHA

DeFacto 2024 Entegre Raporu Yayınlandı

SON DAKİKA: DeFacto 2024 Entegre Raporu Yayınlandı - Son Dakika
