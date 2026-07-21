Dilovası'ndaki fabrika yangınında 7 kamu görevlisine dava: Eski müdürden başkana baskı iddiası

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Dilovası'nda 7 işçinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında hazırlanan iddianameye göre, eski Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu ifadesinde, kaçak yapılara ilişkin işlemler nedeniyle dönemin AK Partili Belediye Başkanı Hamza Şayir'in kendisine baskı uyguladığını iddia etti. Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz ise patlamanın ruhsatı bulunmayan adreste meydana geldiğini, evraklarının eksiksiz olduğunu düşünerek ruhsatı imzaladığını belirtti, Dilovası'nda yıkılmayı bekleyen yüzlerce kaçak yapı olduğunu söyledi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilovası'nda 8 Kasım 2025'te meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, eski İmar ve Şehircilik Müdürü, halen Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Öztürk, eski ve mevcut Yapı Kontrol Müdürleri Cihan Sorgucu, Selim San ve Muammer Telli, eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ile Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırladı.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede, soruşturma kapsamında alınan ifadelere yer verildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TEMİZ: "DİLOVASI'NDA YIKILMAYI BEKLEYEN YÜZLERCE KAÇAK YAPI VAR"

Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz ifadesinde, 2024 yılı Nisan ayında Belediye Başkanı'nın takdiriyle belediye başkan yardımcılığı görevine başladığını, daha önce resmi kurum ve kuruluşlarda görev yapmadığı için mevzuata yeterince hakim olmadığını söyledi. Temiz, kendisine bağlı müdürlerin imzaya sunduğu evrakları ve eklerini kontrol ederek imzaladığını, ancak iş yoğunluğu nedeniyle bazı durumlarda müdürlerine güvendiği için ekleri incelemeden de imza attığını belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Temiz, görev yaptığı dönemde bahse konu iş yeriyle ilgili mahalle muhtarından gelen bir şikayetin zabıta tarafından incelenerek Kaymakamlığa iletildiğini, ayrıca Sıfır Atık Müdürlüğü'ne ulaşan iki ayrı şikayetin de İl Çevre Müdürlüğü'ne gönderildiğini belirterek, bu süreçlerde belediyenin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını savundu.

Necati Temiz, bahsi geçen iş yerinin yıkımıyla ilgili herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını, Dilovası'nda yıkılmayı bekleyen yüzlerce kaçak yapı olduğunu söyledi.

Evrakları kendisinin kontrol etmediğini belirten Temiz, bu görevin Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı görevlilere ait olduğunu, söz konusu görevlilerin kontrol ettikleri evrakları kendisine getirdiğini ve kendisinin de imzaladığını ifade etti. Ruhsat kartonu önüne geldiğinde evrakların eksiksiz olduğunu düşünerek imza attığını kaydeden Temiz, iş yerinin 2. veya 3. sınıf olduğuna ilişkin değerlendirmenin Zabıta Müdürlüğü ya da ruhsat veren müdürlük tarafından yapıldığını belirtti.

"EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK RUHSATI İMZALADIM"

Ruhsatın 12 numaralı adrese verildiğini, burada herhangi bir faaliyetin bulunmadığını, patlamanın ise ruhsatı bulunmayan 11 numaralı adreste meydana geldiğini savunan Temiz, evrakların eksiksiz olduğunu düşünerek ruhsatı imzaladığını söyledi. İş yerlerini denetleme görevinin Zabıta Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Temiz, ruhsat verilen adres ile yangının meydana geldiği adresin farklı olduğunu öne sürdü. Yaklaşık 16-17 ay belediye başkan yardımcılığı yaptığını, şikayetlerin ise göreve yeni başladığı döneme ait olduğunu ifade eden Temiz, firma sahipleriyle herhangi bir bağının bulunmadığını ve olayda kusuru olmadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ÖZTÜRK: "6 ŞUBAT SONRASINDA YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU"

Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, ifadesinde, İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yaptığı dönemde inşaatlara yapı ruhsatı düzenlenmesi, iskan verilmesi, inşaat projelerinin onaylanması, asansörlerin yerinde denetlenmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin tüm süreçlerinin takibinden sorumlu olduğunu belirtti.

Belediyede Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün bulunmadığı dönemde, kaçak yapıların tespit edilmesi, yıkım kararı alınması ve TCK'nın 184. maddesi (imar kirliliğine neden olma) kapsamında suç duyurusunda bulunulması işlemlerini yürüttüklerini ifade eden Öztürk, yıkım işlemlerinin ise belediye meclisi kararıyla Fen İşleri Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olduğunu savundu.

Öztürk, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından belediye bünyesinde Yapı Kontrol Müdürlüğü kurulduğunu, kendilerine ait tespit yetkisi ile Fen İşleri Müdürlüğü'nde bulunan yıkım yetkisinin bu müdürlüğe devredildiğini, bu kararların tamamının belediye meclisi tarafından alındığını öne sürdü.

ESKİ YAPI KONTROL MÜDÜRÜ: "BİNA HAKKINDA YIKIM KARARINI PATLAMADAN SONRA BASINDAN ÖĞRENDİM"

Cihan Sorgucu da 2023 yılı nisan ayında Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne atandığını ancak görev yönetmeliğinin eksik olması nedeniyle görev tanımının netleştirilmesi için Belediye Başkanlığı'na iletilmek üzere Özel Kalem Müdürlüğü'ne dilekçe verdiğini ifade etti.

Yeni kurulan Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün ilk kurucu müdürü olarak görevlendirildiğini kaydeden Sorgucu, müdürlüğün başlangıçta İmar Müdürlüğü'ne bağlı şeflik statüsünde olduğunu, daha sonra ise belediye meclisi kararıyla müdürlük statüsü kazandığını anlattı.

Müdürlüğün mobilizasyonu ve personel eksikliklerini dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Fazıl Polat ile Belediye Başkanı Hamza Şayir'e sözlü olarak ilettiğini belirten Sorgucu, göreve başladıktan sonra Dilovası'ndaki yapıların yüzde 90 ila 98'inin kaçak olduğunu ve yıkılması gerektiğini öğrendiğini, bu yapılar arasında kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların da bulunduğunu söyledi.

Yeni kurulan müdürlük olması nedeniyle fiziki dosyaları inceleyerek hangi yapıların kaçak olduğunu tespit edemediğini söyleyen Sorgucu, bu nedenle patlamanın meydana geldiği binanın yıkılacak yapılar listesinde yer alıp almadığını o dönemde bilmediğini iddia etti.

Sorgucu, yıkım işlemlerinin o dönemde İmar Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, kendisine yıkım kararı bulunan yapılar, özellikle de patlamanın meydana geldiği bina hakkında bilgi verilip verilmediğini hatırlamadığını belirtti.

İmar Müdürlüğü'ndeki dosya ve evrakların resmi devir-teslim işlemlerinin yapılıp yapılmadığını da anımsamadığını söyleyen Sorgucu, bina hakkında yıkım kararı bulunduğunu ise patlamanın ardından basından öğrendiğini ifade etti.

AK PARTİLİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ŞAYİR "BASKI YAPTI" İDDİASI...

Belediyede 15 yıl boyunca 5 farklı birimde görev yaptığını ifade eden Sorgucu, 2009-2019 yılları arasında iki farklı belediye başkanı döneminde aynı birimde çalıştığını, ancak 2019 yılından sonra kanunları uygulamaya çalıştığı gerekçesiyle dört kez görev yerinin değiştirildiğini ve bu süreçte mobbinge maruz kaldığını öne sürdü.

Görev yeri değişikliklerine karşı idari davalar açtığını ve bu davaları kazanmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü'ndeki görevine iade edildiğini belirten Sorgucu, baskıların devam ettiğini savundu. Yapı Kontrol Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, hakkında yıkım kararı bulunan bazı binalara ilişkin dosyaların işleme alınmayarak bekletildiğini öne süren Sorgucu, bazı dosyalarda ise dönemin Belediye Başkanı Hamza Şayir'in "baskı uygulayarak görevini yapmasını engellediğini" savundu.

"KAÇAK BİNA TUTANAĞI DÜZENLENMEMESİ YÖNÜNDE TALİMAT VERDİ"

Bu iddialarına ilişkin Hamza Şayir tarafından gönderildiğini ileri sürdüğü mesajların ekran görüntülerinin elinde bulunduğunu söyleyen Sorgucu, Yapı Kontrol Müdürü olarak görev yaptığı sırada Hamza Şayir'in, "kaçak bina tespitine ilişkin tutanak düzenlememesi" yönünde kendisine talimat verdiğini iddia ederek, "Bu işlemi yapmam halinde beni görevden alacağını söyledi. Tutanağı düzenleyemeden yaklaşık 15 dakika içinde görevden alındım" ifadelerini kullandı.

YAPI KONTROL MÜDÜRÜ: DİLOVASI'NIN YÜZDE 98'İ KAÇAK

Muammer Telli ifadesinde, iki yıldır Yapı Kontrol Müdürü olarak görev yaptığını, görevinin kaçak yapıların tespiti, para cezalarının uygulanması, yıkım kararlarının alınması ve yıkımların gerçekleştirilmesi için ihale süreçlerinin yürütülmesi olduğunu söyledi.

BİNANIN YIKIM İHALESİ FACİADAN 4 AY ÖNCE AÇILMIŞ

Göreve geldikten sonra ilçedeki yapıların yaklaşık yüzde 98'inin kaçak olduğunu, bu yapılar arasında kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların da yer aldığını ifade eden Telli, 2017 yılından itibaren hakkında yıkım kararı alınmasına rağmen yıkılmayan yapıların listesini hazırladığını, patlamanın meydana geldiği iş yerinin de yer aldığı yıkım ihalesini 8 Temmuz 2025'te açtığını söyledi.

Telli, ihalenin bu kadar geç açılmasının nedeninin, kendisinden önce müdürlüğün bütçesinin 2 milyon lira olması ve bu bütçenin yalnızca personel giderlerini karşılaması olduğunu söyledi. 2024 yılı Aralık ayında 2025 yılı bütçesini 84 milyon 985 bin liraya çıkararak gerekli mali kaynağı sağladıklarını, bunun ardından yıkım ihalesine çıktıklarını ancak ihaleye katılım olmadığını belirten Telli, bu nedenle söz konusu binanın görev yaptığı dönemde yıkılamadığını ifade etti.

Kendisinden önceki dönemde yıkım ihalesi yapılıp yapılmadığını bilmediğini kaydeden Telli, yıkım işlemleri için büyük iş makinelerine ihtiyaç duyulduğunu, müdürlük bünyesinde ise yalnızca bir aracın bulunduğunu ve bu aracın da kırıcı ekipmanının olmadığını söyledi.

İhale gerçekleşmediği için patlamanın meydana geldiği iş yeriyle ilgili Büyükşehir Belediyesi veya başka bir kamu kurumundan araç desteği talep etmediklerini belirten Telli, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının Zabıta Müdürlüğü tarafından verildiğini, Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün bu konuda herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmadığını savundu.