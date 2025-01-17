Doğu ve Güneydoğu\'da öğrenciler karnelerini aldı

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DİYARBAKIR, Tunceli, Bingöl, Mardin ve Elazığ'da öğrenciler, eğitim öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini alıp, sömestir tatiline girdi.

Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Mardin ve Elazığ'da öğrenciler, okullarındaki törenlerde karnelerini alarak sömestir tatiline girdi. Diyarbakır'da 24 bin 865 öğretmenin eğitim verdiği 2 bin 287 okulda eğitim gören 467 bin 725 öğrenci, karne aldı. Merkez Kayapınar ilçesindeki Mimar Sinan Ortaokulu'ndaki karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Ömer Bilgin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet edip, karnelerini verdi. Kaymakam Ömer Bilgin, tatilde öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, "Siz ilkokulu bitirdiniz, artık ortaokullu oldunuz. Yani artık büyümeye başladınız. Büyümeye başladığınız bu ilk adımınızda hayatta hep başarılı olmak için çalışmak lazım. Bu 15 günlük tatili gerçekten çok iyi değerlendirin. Eğer hocanız derse ki, 'Bizim öğrencilerimiz ilk yarıdan çok daha iyi çalıştı', ben ikinci yarıda bu başarınızı paylaşmak için yanınıza geleceğim. İkinci dönem daha çalışkan, daha başarılı bir sınıf bekliyorum. Okulunuzda inşallah bir tane kütüphane yapacağız. Sadece kütüphane değil, içinde akıl ve zeka oyunlarının olduğu bir sınıf yapacağız. Şubat ayı içerisinde teslim edeceğiz. Bu da size şimdiden karne hediyesi olsun" dedi.

Bağlar ilçesinde Kaymakam İsmail Pendik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş, Arif Eminoğlu İlkokulu'ndaki törende öğrencilere karne dağıttı. Yenişehir ilçesinde ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı da ilçedeki 100'üncü Yıl İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıttı.

DEPREM TATBİKATI YAPARAK KARNELERİNİ ALDILAR

Bilim insanlarının deprem uyarısında bulunduğu Tunceli'de, tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldıktan sonra öğrenciler karne aldı. Depreme hazırlık çalışmaları kapsamında, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun koordinesinde 'Afetlerde bekleyen değil, harekete geçen ol' mottosuyla il merkezi, ilçeler ve köylerdeki toplam 122 okulda, 10 bin 173 öğrenci, karne törenleri öncesi okullarında deprem tatbikatına katıldı. Siren sesiyle sınıflarda 'Çök, kapan, tutun' hareketi yapan öğrenciler, daha sonra öğretmenlerinin koordinesinde sınıfları boşaltıp bahçelere çıktı. Vali Tekbıyıkoğlu da beraberindeki İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ile Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda gerçekleştirilen tatbikata öğrencilerle birlikte katıldı. Tatbikatta AFAD arama kurtarma personeli de hazır bulundu. Kentteki tüm okulların depreme hazır olduğunu belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "Tunceli'de afetlere hazırlık kapsamında yolların iyileştirilmesi, köprülerin inşa edilmesi ve kamu binalarının performans analizinin yapılması gibi birçok alanda çalışma yaptık. Bunlardan bazılarına uyguladığımız yıkma ve güçlendirme çalışmalarını aynı şekilde okullarımızda da uyguladık. Şu an itibarıyla Tunceli'deki bütün okullar depreme hazır diyebiliriz. Sadece iki okulumuzun güçlendirilmesi kaldı. İnşallah onları da bu sene yapacağız. Okullarımız güvenli okullar olmuş haline gelecek. Depremde ya da bir afette ne yapılmasını bilmek çok kıymetli. Tüm il genelinde öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla yaklaşık 16 bin kişiyle tatbikat gerçekleştirdik. Bununla beraber AFAD yetkililerimiz, depreme müdahale araçlarını çocuklarımıza tanıttı" dedi.

BİNGÖL'DE 60 BİN ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞADI

Bingöl'de, kent genelindeki okullarda eğitim gören 60 bin öğrenci, karnelerini aldı. Bingöl Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulu'ndaki karne programına Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve veliler katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Vali Usta, "2024-2025 eğitim öğretim sezonunu eylül ayında açmıştık ve 18 haftalık bir eğitim sürecinin ardından bugün, 17 Ocak itibarıyla 1'inci yarıyıl dönemini tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'deki okullarımız da tatile giriyor. Bugün itibarıyla 60 bin öğrencimize karne verdik. İki haftalık dinlenme sürecinin ardından 3 Şubat'ta tekrar okullarımıza dönüp, eğitim öğretim yılının 2'nci dönemine devam edeceğiz. Bu süreçte çok başarılı, faydalı ve verimli bir eğitim öğretim yılı geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu konuda emeği geçen idarecilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve özellikle öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Birinci sınıflara karnelerini verdik, yeni modelde birinci sınıflara karne yerine değerlendirme raporu veriyoruz. Çocukların gelişimini birinci sınıftan itibaren değerlendirmeye başlıyoruz. İnşallah, bu yeni modelde çocukları ilkokul sonuna kadar değerlendirip, yeteneklerine göre okullara yönlendirme şansımız olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Karlıova ilçesinde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler de karnelerini Kaymakam Tufan Bağır Gilan'ın elinden aldı. Kaymakam Gilan, 125'inci Yıl Anaokulu'ndaki öğrencilerin karnelerini verip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra ilçenin en uzak köylerinden olan Karlıca İlkokulu öğrencileriyle de bir araya gelen Gilan, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

MARDİN'DE KARNELER VALİ AKKOYUN'DAN

Mardin'de 1218 okulda 11 bin 975 öğretmen ile 236 bin 123 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Artuklu ilçesindeki Zinciriye İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, birinci sınıf öğrencilerine 'Gelişim raporu', diğer öğrencilere ise karne dağıtıp heyecanlarına ortak oldu. Törene Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan katıldı. Vali Akkoyun, "Öğrencilerimiz bu ara tatilde hem dinlenmiş olacaklar hem de ara tatil sonrası eğitim ve öğretim çalışmalarına daha dinç ve gayretli bir şekilde başlayacaklardır. Öğrencilerimizin ara tatil boyunca dinlenmelerini, sosyalleşmelerini ve aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmelerini diliyoruz. Ülkemizin dört bir yanında tatil heyecanı yaşayan öğrencilerimize, öğretmenlerimize velilerimize ve eğitim camiamıza iyi tatiller diliyorum" dedi.

Derik ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman ile öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Kırsal Dumluca Mahallesi'ndeki Dumluca İlkokulu'ndaki törende öğrencilere karneleri verildi. İlçe genelinde okullardaki törenlerde de 17 bin öğrenci karnelerini aldı.

ELAZIĞ'DA ÖĞRENCİLERE KİTAP VE ÇİKOLATA HEDİYESİ

Elazığ'da 566 okulda eğitim gören 120 bin öğrenci, karnelerini alıp sömestir tatiline girdi. Şehit Ahmet Küçüktağ İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Numan Hatipoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Vali Hatipoğlu ve Yiğit, kitap ve çikolata hediye etti. Vali Hatipoğlu, kentte eğitimin daha iyi bir noktaya gelmesi için gayret ettiklerini ifade ederek, "Öncelikle tüm çocuklarımıza ve gençlerimize iyi tatiller diliyorum. Karne tatilini verimli değerlendirmelerini yürekten diliyorum. Elazığ'da toplam 566 okulumuzda 120 bin öğrencimiz bugün itibarıyla tatile girdi. Biz eğitim ordusu olarak 10 bini aşkın öğretmen ve idarecimizle Elazığ'da eğitimin daha da iyi bir noktaya gelmesi için gayret gösteriyoruz. Bu yeni okullarımızla birlikte eğitimin kalitesini daha da artırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi ve çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için eğitim seferberliğimizi sürdürüyoruz. Rabb'im çocuklarımızı her türlü kaza ve beladan korusun" diye konuştu.