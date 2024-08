Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da... "Tbb Olarak Depremden Etkilenen 11 Şehrimize 89 Araç ve 6 Bin Çöp Konteyneri Desteğine Karar Verdik"

Güncel

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

(ADIYAMAN) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen toplantısının ardından "Depremden etkilenen 11 şehrimize yaklaşık 500 milyon lira değerinde 89 araç ve 6 bin çöp konteyneri desteğinde bulunmasına karar verdik" açıklamasını yaptı.

5 Haziran tarihinde yapılan seçimde TBB Başkanı seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün TBB encümen toplantısına başkanlık etmek üzere Adıyaman'a geldi. İmamoğlu'nun Adıyaman'daki ilk durağı Deprem Şehitliği oldu. İmamoğlu ardından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi makamında ziyaret etti. İmamoğlu ve birlik encümeni, daha sonra bir otelde basına kapalı olarak encümen toplantısını gerçekleştirdi.

TBB encümeninden toplantıya; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem katıldı. Toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Toplantının ardından TBB Başkanı İmamoğlu, basın açıklaması yaptı. İmamoğlu, şunları söyledi:

"2023 Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi ne yazık ki 11 ilimizi derinden etkilemiştir. Büyük depremde Adıyaman'da 5 bin 953 bina yıkıldı ve üzülerek ifade ediyoruz ki 8 bin 387 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bugün bir kez daha depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, geride kalan sabır ve başsağlığı dileklerimizi bütün başkanlarımızla beraber diliyor ve iletiyoruz. Felaketleri iyi anlamak ve iyi analiz etmek şarttır. Felaketlerden ders çıkartmamız gerekir. Şubat depremlerinde Adıyaman'daki 107 bin 242 meskenin 56 bin 256'sı yıkıldı veya ağır hasarlı hale geldi. Bu kentlerimizi yeniden yapılandırmak için üzerinde hep beraber titizlikle düşünmemiz gereken çok yüksek bir hasar ve kayıp oranıdır. Biz niçin böylesi bir süreci yaşıyoruz? Niçin böylesi bir sonuçla üzüntüyle karşılaşıyoruz? Kentsel dönüşümü hızlandırmak için çıkartılan 6306 sayılı kanun Adıyaman gibi riskli şehirlerimizi dönüştürmek konusunda ne yazık ki arzulanan hedefe ulaşmamıştır.

Depremlerde Adıyaman Belediye Başkanlığı binası yıkıldı. Ama 4 katlı Komagene Kültür Merkezi'nin camı dahi kırılmadı. Çünkü bu bina Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Avrupa Birliği fonuyla Avrupa Birliği mevzuatlarına uygun bir şekilde yapılmıştır. Bunun altını önemle çiziyorum. Aklı ve bilimi kullanarak afet öncesi alınan önlemler hayat kurtarırken amacından saptırılan kanun uygulamaları ve eksiklikler vatandaşlarımızın canına, malına ve bütün yaşama, bütün geleceğe çok büyük zararlar vermesine yol açmıştır. Adıyaman nüfus oranına göre depremden en fazla etkilenen ikinci şehrimiz olmasına rağmen depremden sonra ne yazık ki kendisini yalnız hisseden şehirlerimizden birisi olmuştur. Bugün Adıyaman'a yalnız ve kimsesiz olmadığını, bütün deprem bölgesine aynı hissi buradan hissettirmek adına Türkiye'nin yerel yönetimlerini temsil eden TBB'nin encümeni belediye başkanı arkadaşlarımla göstermek için buradayız ve sizlerin huzurundayız.

"Adıyaman'da hala enkazları kalkmamış, istihdam sorunları çözülmemiş..."

Adıyaman'ın gönül yorgunu vatandaşlarına desteğimizi, yol arkadaşlığımızı göstermek, yurttaş birliğimizi, memleketin her insanının iyi bir süreci yaşaması konusunda duyarlı olabilmeyi en sıkıntılı anlarımızda en yüksek seviyeye taşıyabilmeyi gösterebilmek amacıyla buradayız. Depremin üzerinden 18 ay geçmesine rağmen Adıyaman'da elbette bizi üzen sıkıntılı görüntüleri tespit etmiş durumdayız. Hala enkazları kalkmamış, istihdam sorunları çözülmemiş, çocuklarının eğitim akıbeti belli olmamış bir halde şehir merkezinin ne yazık ki büyük bir bölümü, ne zaman biteceği belli olmayan şantiyeler öbeği halinde sıkıntılı durumdadır. Tabii emekler vardır, çalışmalar vardır, kurum ve kuruluşların her noktada yapmaya gayret ettiği birtakım süreçleri izlemekteyiz. Ama süreçler doğru mu işletiliyor?

Doğru adımlar mı atılıyor? Elbette bunları analiz etmek her birimizin de sorumluluğu. Nasıl bizler sorgulanıyoruz, denetleniyoruz, teftiş ediliyor isek aslında deprem bölgesi şu anda milletçe mercek altında tutmamız gereken en hassas biçimde buradaki insanlarımızın bizlerle eşitlenene kadar maddi olarak, manevi olarak, psikolojik olarak yiten canlarımızı geri getiremeyeceğiz ama en azından bu süreci hakkıyla yönetebiliyor muyuz diye bu bölgenin bu süreçte en hassas denetlenmesi, teftiş edilmesi gereken alan ve süreç olduğunu düşünüyorum.

Bu yönüyle bakanlık tarafından vadedilen 44 bin 352 konutun bu zamana kadar ne yazık ki sadece 8 bin 174 yani yüzde 18'i vatandaşlarımıza teslim edilebildi. Bu yapım izni ile konteyner kentlerde zor koşullarda yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızın çilesi ne yazık ki uzayacak. Gençler geleceğini Adıyaman'da göremediği için ya göçmüş durumda, ya göç etmeyi planlıyor ya da geleceğini kurma ümidi kalmamış bir şekilde ümitsiz bir biçimde burada günlerini geçiriyor. TBB olarak hem Adıyaman'ın hem diğer deprem şehirlerinin yanında olmaya ve çözüm arayışında emek ortaya koymayı kendimize hedef edindik. Elimizden gelen tüm güçle deprem bölgelerine düzenli olarak destekler sunacağız.

"Depremden etkilenen 11 şehrimize yaklaşık 500 milyon lira değerinde destek veriyoruz"

TBB'yi devraldığımızda deprem bölgemizin kendini yalnız bırakılmış hissetmemesi için buradan Adıyaman'dan başlamaya kendimizi mesul hissettik. O yüzden TBB'nin encümen toplantısı için işte buradayız, Adıyaman'dayız. TBB encümeni olarak depremden etkilenen il, ilçe, büyükşehir, belde belediyelerine yönelik araç ve çöp konteyneri desteğe sunulmasına elimizdeki imkanlar doğrultusunda karar verdik. Bu kapsamda depremden etkilenen 11 şehrimize yaklaşık 500 milyon lira değerinde 89 araç ve konteyner desteğinde bulunmasına karar verdik. TBB olarak sadece Adıyaman'a 17 araç desteğimizle bugün bu şehir merkezimizde olduğumuzun da altını çizeyim. Keza deprem bölgesi için bütçemizle aldığımız 6 bin çöp konteynerinin de bölgeye dağıtılacağını, bunun 500 tanesinin de Adıyaman merkeze teslim edileceğini de ilave etmek isterim. Tabii bundan sonra da Allah'ın izniyle deprem bölgesinde olmaya ve katkı sunmaya, bütün gayretimizle, bütün imkanlarımızla devam edeceğimizi duyurmak isterim."

İmamoğlu açıklamasının devamında, şeffaflığın yerel yönetimlerde ve demokraside en önemli unsur olduğunu işaret ederek, "TBB görevi devraldığımızda üzülerek gördük ki bizden önce yapılan süreçlerde, dağıtımla ilgili bir kriter ya da bu tarz bir hesaplama ya da bu tarz bir disiplin çerçevesinde hareket edilmemişti. Şeffaflık ilkesi ihlal edilmişti. Ne yazık ki bu tarz hibeler de doğru dürüst aktarılmaması ve insanlarımızın bu konuda vicdanen huzursuz olması ki bununla ilgili birtakım şikayetler yapılmasına rağmen herhangi bir düzelme gözlenmemişti. Tabii burada biz kişisel kararlardan ziyade bir teknik mekanizmayla hareket etmeyi encümen üyesi başkanlarımızla beraber kendimizi ilke edindik. ve biz bu hibelerin hakkaniyetli biçimde dağıtılmasına dönük bir çalışmayı yapma adına açıkçası dönüp geçmiş sayfalara baktığımızda güvenilir bir veriyi bile elde edememenin sıkıntısını da yaşadık. Ama biz bundan sonra yapacağımız her desteği, her hibeyi, her katkıyı hem bir arşive dönüştürmek hem de bir mekanizma çarpanıyla beraber analiz edilmesi hususundaki altyapıyı oluşturmakla birlikte TBB'nin bizden sonraki süreçlerde de hesap verebilirliğini, şeffaflığını arşivlerde baki bir biçimde geleceğe de bırakma konusunda karar aldık" dedi.

Deprem bölgesinde Türkiye Belediyeler Birliği Çalışma Komisyonu kurma kararı aldıklarını belirten İmamoğlu, "11 ili kapsayan ve bütün siyasi parti temsilcilerini de davet ederek bir komisyon oluşturarak sürekli iletişimi sağlayacağız ve kurumumuz da gerekli adımı atacaklar. TBB olarak bir kampanya başlatacağız. Deprem bölgesindeki belediyelere kardeş belediyeler belirleyeceğiz" diye konuştu.

İmamoğlu ve birlik encümeni, basın açıklamasının ardından TBB'nin Adıyaman'a hizmet için verdiği araçların önünde fotoğraf çektirdi.