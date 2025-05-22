Erciyes 2025 Tatbikatı'nda Öğrencilerle Askeri Deneyim - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erciyes 2025 Tatbikatı'nda Öğrencilerle Askeri Deneyim

22.05.2025 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen tatbikatta 179 öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni tanıma fırsatı buldu.

KARA Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Erciyes 2025 Tatbikatı'nın ilk bölümünde; Milli Savunma Bakanlığı tarafından öğrencilere Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tanıtmak, askerlik mesleği sevgisi ve milli bilincin kazandırılması amacıyla başlatılan 'Mehmetçikle Bir Gün' projesi kapsamında 179 öğrenci ve 13 öğretmen tatbikatı takip etti.

Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından yapılan ve 12 Mayıs'ta başlayan Erciyes 2025 Hava İndirme Tatbikatı, gece hava indirme kılavuz harekatıyla devam etti. Bugün de Milli Savunma Bakanlığı tarafından öğrencilere Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tanıtmak, askerlik mesleği sevgisi ve milli bilincin kazandırılması amacıyla başlatılan 'Mehmetçikle Bir Gün' projesi kapsamında Kayseri'deki 179 öğrenci ve 13 öğretmen tatbikatı takip etti. Mehmetçik tarafından bugün icra edilen tatbikatta senaryo gereği, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki paraşütçü komandolar, bölgeye indirme yaptı. Paraşütle atlayan komandolar, temsili olarak düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Teröristlerden arındırılan bölgedeki bir hedef, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) TB-2 ile vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen topçu bataryaları ile de bölgedeki bazı hedefler imha edildi. Hedeflerin imha edilmesi sonra bölgenin kontrolünün ardından da AFAD ve Kızılay görevlileri, insani yardım için helikopterle alana getirildi.

ÖĞRENCİLERLE HATIRA I

Tatbikat, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan, Ürdün ve Libya olmak üzere 13 ülkenin bayrağının taşıyan askerlerin yaptığı saygı atlayışı ile sona erdi. Tatbikat sonrası öğrenciler Mehmetçikle hatıra fotoğrafı çektirdi. Sahada kullanılan yerli ve milli üretim silahların olduğu sergi alanını da gezen öğrenciler Kale, KN 12, KNT 76 keskin nişancı tüfekleri, KMG 556 hafif makineli tüfek ve MPT 76 hakkında bilgi aldı. Baykar- HAVELSAN gibi savunma sanayisinde yerli ve milli üretim yapan şirketlerin de sergi alanlarının bulunduğu tatbikat alanında yerli insansız hava aracı 'Alpin', 'Bayraktar Mini İHA Bulut' ve 'Baha' gibi insansız hava araçları da öğrencilerin beğenisine sunuldu.

TATBİKATA KATILAN KOMANDOLARDAN AÇIKLAMA

Tatbikatta görevli kadın teğmen, serbest paraşütte sızma atlayışını yapmanın kolay olmadığını ifade ederek, "Türk kadını isterse her şeyi başarır. İster gökyüzünde, ister zorlu arazi şartlarında, isterse uçsuz bucaksız sularda bizler cesaretimizi ve kararlılığımızı bu görevlerle gösteriyoruz. Cesaretimizi gökyüzünde, gücümüzü ise damarlarımızdaki asil kandan alıyoruz" dedi.

Paraşütçü astsubay kıdemli başçavuş ise "Mazisi kahramanlık destanlarıyla dolu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın omurgasını oluşturmuş, terörle mücadelenin en ön saflarında yer alan Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda görev yapmanın gururunu yaşıyoruz. Erciyes 2025 Tatbikatı'nın uluslararası dost ve müttefik ülke ordularının da katıldığı çok geniş kapsamlı hava gücünün kullanıldığı hava indirme harekatının yapıldığı hava kılavuz harekatının icra edildiği ve dünyada sayılı orduların gerçekleştirebildiği çok özel bir harekat" diye konuştu.

1003 PERSONEL KATILDI

Paraşütçü komandoların özel olarak eğitildiğini de ifade eden astsubay kıdemli başçavuş, "Bu harekatı yaparken paraşütçülerimiz 20-30 bin fit irtifadan özel teçhizatla teçhiz edilmiş. Çok özel disipline sahip, özel eğitimlerden geçmiş. 250 kilometre hızla uçan bir uçaktan, 'Mavi Vatan'dan yeryüzüne doğru 200 kilometre hızla düşen bir disiplini düşündüğümüzde, çok seçkin komandalardır. Bu seçkin komandolardan biri olmak ve ayrıca bu komandoları yetiştiren öğretmenlerden biri olmanın da bu harekatta yine onlarla atlamanın haklı gururunu yaşıyorum" dedi.

Tatbikatta 1003 personel yer alırken, 7 uçak, 5 helikopter olmak üzere 12 hava aracı kullanıldı. Tatbikatın, 28 Mayıs'ta seçkin gözlemci safhasıyla devam edeceği ve 30 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Operasyon, Politika, Savunma, Kayseri, Erciyes, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes 2025 Tatbikatı'nda Öğrencilerle Askeri Deneyim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi
İnşaatta ölü bulunan gencin babası duruşmada konuştu: Ya polis ya da inşaat sahipleri öldürdü İnşaatta ölü bulunan gencin babası duruşmada konuştu: Ya polis ya da inşaat sahipleri öldürdü
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı Borsa manipülasyonu soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı
’’Evi şeytanlar bastı’’ diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı ''Evi şeytanlar bastı'' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Gazeteci Nuray Başaran Demir’den Özgür Özel’e suç duyurusu Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel'e suç duyurusu
Galatasaray’ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Barcelona, Hansi Flick’in sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yıldız göndermesi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi
Gazetecinin sorusu Trump’ı küplere bindirdi: Defol git Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git

15:58
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
13:34
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
12:43
Lüks rezidansa baskın Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
23:03
Galatasaray’da Derrick Köhn gelişmesi Almanya’dan açıklama var
Galatasaray'da Derrick Köhn gelişmesi! Almanya'dan açıklama var
22:59
Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu
Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu
22:52
FIFA resmen açıkladı 32 takıma özel transfer dönemi
FIFA resmen açıkladı! 32 takıma özel transfer dönemi
22:45
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir
22:03
Oğuz Murat Aci’nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar
Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar
22:02
CHP’li Asu Kaya’dan, İYİ Partili Hasan Toktaş’ın skandal mesajı hakkında ilk açıklama
CHP'li Asu Kaya'dan, İYİ Partili Hasan Toktaş'ın skandal mesajı hakkında ilk açıklama
21:40
Önce üzdü sonra sevindirdi 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor
Önce üzdü sonra sevindirdi! 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 17:07:00. #7.13#
SON DAKİKA: Erciyes 2025 Tatbikatı'nda Öğrencilerle Askeri Deneyim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.