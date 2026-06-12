Erdoğan'dan Edirne'de devrim vurgusu

(EDİRNE) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de, "Bütün engellere rağmen, bütün engellemelere rağmen iç politikada, dış politikada, demokratikleşmede kelimenin tam anlamıyla devrim yaptık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Millet olarak hep birlikte çok daha güzel günler göreceğiz. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de, "Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı. Erdoğan, Emniyet'ten aldığı bilgiye göre alanda 32 bin kişinin karşısında olduğunu söyledi. Selimiye Camii'ni aslına uygun şekilde restore ederek yeniden ibadete açtıklarını kaydeden Erdoğan, dört yıl süren restorasyon sürecinin Selimiye'nin 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması olduğunu dile getirdi.

Restorasyonun seçkin isimlerin yer aldığı bilim kurulu rehberliğinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, kalem işlerinden taş dokusuna, iç mekan düzenlemelerinden çevre ihyasına kadar her adımda eserin aslına sadık kalınmasının esas olduğunu söyledi. Yapıya zarar veren eski çimentolu uygulamalar temizlenirken, ana kubbe, minareler ve statik sistemlerin tamamında güçlendirmeler yapıldığını kaydeden Erdoğan, "Cümle kapısından müezzin mahfiline, mihrap çinilerinden ahşap doğramalarına kadar tabiri caizse dokunulmadık, restore edilmedik, temizlenmedik, güçlendirilmedik tek bir nokta dahi bırakmadık. Balkan Savaşları sırasında Bulgar kuvvetlerinin ateşi sonucu gülle isabet eden ve cami cephesinde iz bırakan bölüme ise özellikle dokunmadık. Bu topraklarda verdiğimiz zorlu mücadelelerin canlı şahidi olarak o izi aynen muhafaza ettik" ifadelerini kullandı.

"2027 YILININ SONUNA DOĞRU EDİRNE SARAYI'NIN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ"

Erdoğan, restorasyonun yaklaşık 450 milyon liraya mal olduğunu belirterek, Selimiye'ye bir 100 sene daha kazandırdıklarına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Burada şu müjdeyi de vermek istiyorum. Şehrimizin bir diğer sembolü 93 Harbi'nde infilak ettirilmek suretiyle yıkılan tarihi Edirne Sarayı'ydı. Yıllarca ihmal edilen ve hayvanların otlak alanı olarak kullanılan Edirne Sarayı'nı ve bahçelerini inşallah yeniden ayağa kaldırıyoruz. Talimatım doğrultusunda Milli Saraylar Başkanlığı'mız çalışmalara başladı. Avrupa'nın en büyük ihya projesiyle inşallah 2027 yılının sonuna doğru Edirne Sarayı'nın açılışını yapacağız. Saray'ın ihyasıyla inanıyorum ki Edirne yeni bir çehreye bürünecek, 150 yıl önceki ihtişamına yeniden kavuşacak."

Edirne'ye "elleri dolu dolu" geldiklerini dile getiren Erdoğan, İçişlerinde toplam bedeli 1,1 milyar lirayı bulan projeleri, Milli Eğitim'de toplam 670 milyon yatırım tutarına sahip yedi okulu, Aile ve Sosyal Hizmetler'de 75 milyon lira değerinde iki eseri şehre kazandırdıklarını bildirdi. Gençlik ve Spor'da içinde semt sahaları, kamp alanları, öğrenci yurtları ve statların da olduğu toplam 1,3 milyar lira değerinde 27 yatırımı şehre kazandırdıklarını bildiren Erdoğan, Kültür ve Turizm alanında Selimiye Camii restorasyonu dahil toplam 1,5 milyar lira tutarında 16 projeyi hizmete aldıklarını söyledi.

"SAĞLIK YATIRIMLARINDA CUMHURİYET TARİHİNİN EN BAŞARILI İKTİDARIYIZ"

Sağlığın kendileri için en çok önem verdikleri alanlardan biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sağlık yatırımlarında Cumhuriyet tarihinin en başarılı iktidarıyız. Hastane masrafları dolayısıyla cenazelerin rehin alındığı günlerden, işte bugünkü seviyelere ulaştık. Bir dönem bizim insanımız tedavi için Batı'ya giderken, şimdi yurt dışından milyonlarca hasta ülkemize geliyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Bunun için durmadan, duraksamadan çalışıyoruz. Edirneli vatandaşlarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için toplam 590 milyon lira değerinde dokuz projeyi hayata geçirdik."

Sanayi ve Teknoloji'de yatırım bedeli 2,2 milyar lirayı bulan üç milyon metrekare büyüklüğünde dört organize sanayi bölgesini hizmete açıyoruz. Adalette 1,2 milyar lira tutarında 3 projemizi hizmete verirken bir müjdemizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Yargılamaların daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi için Edirne'de Bölge İdare Mahkemesi'ni kurduk. Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale olacak.

Çevre ve Şehircilik'te toplam yatırım tutarı 3,9 milyar lirayı aşan çok sayıda projeyi bugün Edirneli kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bilhassa 515 bin metrekare büyüklüğündeki Söğütlük Millet Bahçemizin Edirne'mizin güzelliğine güzellik kattığını görüyoruz. İl genelinde tamamlanan bin 33 konutun anahtar teslimini de yapacağız."

"SON 23 YILDA EDİRNE'YE 390 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

Erdoğan, İl Özel İdaresi'nin tamamladığı 6,5 milyar liralık hizmetlerle Çevre Koruma Vakfı'nın tamamladığı 700 milyon değerindeki 17 projeyi hizmete açacaklarını ifade ederek, "Böylece bugünkü törenimizle toplam 19 milyar 326 milyon lira değerinde 65 kalem projeyi sizlerin istifadesine sunuyoruz" şeklinde konuştu. Erdoğan, son 23 yılda Edirne'ye 390 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve bugün bu rakamı çok daha yükseğe çıkardıklarını kaydetti.

Edirne için çok önemli olan tarım ve sulama alanında yatırımların hız kesmeden devam ettiğine değinen Erdoğan, "Bu yıl tamamlanan Süloğlu Barajı İsale Hattı yenilemesiyle Edirne il merkezine yıllık sekiz milyon metreküp içme suyu temin edeceğiz. Yatırım bedeli üç milyar 700 milyon lira olan Aşağı İpsala Hamzadere Barajı Sulaması ikinci kısım projesinde çalışmalarımız sürüyor. Üçte ikisini bitirdiğimiz bu projeyi inşallah 2027 yılında hizmete açacağız. Çömlekköy Barajı projesini ise 2028 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Yaklaşık üç milyar 700 milyon liralık bir yatırım olan Çömlekköy Barajı sulaması projesinin ihalesini yaptık. Diğer projelerle beraber toplam altı milyar 400 milyon liralık yatırımların ihalesini tamamlamış olduk" ifadelerini kullandı.

"YARIN NEREDE SİLAHLARIN PATLAYACAĞINI KİMSE KESTİREMİYOR"

Erdoğan, Türkiye'nin artık gereksiz tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyesinin olmadığına dikkati çekerek, "Bu aziz milletin ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok. Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı bitmeden, bölgenin İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödediğini söyleyen Erdoğan, "Gazze ve Lübnan'da siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor" dedi.

"TEMPOMUZU BİRAZ DAHA ARTIRACAĞIZ"

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz."

Terörsüz Türkiye sürecimizle ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin, sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe katettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır, o da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir. Bizim tek bir hedefimiz vardır, o da Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır. Bizim tek bir arzumuz vardır, o da milletimizin duasına mazhar olmaktır.

23 yıldır hep Hakk'ın rızasını umarak halkımız için çalıştık, çabaladık, ter döktük, mücadele ettik. Türkiye'yi ilklerle tanıştırdık. Türkiye'yi devler ligindeki bir ülke konumuna yükselttik. Bütün engellere rağmen, bütün engellemelere rağmen iç politikada, dış politikada, demokratikleşmede kelimenin tam anlamıyla devrim yaptık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Millet olarak hep birlikte çok daha güzel günler göreceğiz. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Şunu burada altını çizerek ifade ediyorum. Biz başkalarıyla değil kendimizle yarışıyoruz. Biz başkalarının iç meseleleriyle değil, milletin sıkıntılarıyla ilgileniyoruz. Buna rağmen haberlere baktıkça, Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına, inanın, biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor.

"HAYIRDIR, SİZ MİLLETVEKİLİ MİSİNİZ YOKSA MİLİTAN MISINIZ"

Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım: Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın. Hangi bahane ile olursa olsun, bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından toplu açılış yaptı. Anahtarlarını teslim etmek için sahneye çağrılan bazı ailelerin çocuklarına harçlık da veren Erdoğan, canlı bağlantı yoluyla yapılan açılışlara da iştirak etti.