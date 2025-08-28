Erdoğan'ın "Tepelerine bineceğiz" sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erdoğan'ın "Tepelerine bineceğiz" sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon

Erdoğan\'ın "Tepelerine bineceğiz" sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon
28.08.2025 16:10  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kendini devletten üstün gören kim varsa tepelerine bineceğiz" sözlerinin ardından İstanbul'da tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan suç çetelerine yönelik 10 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, çok sayıda silah ele geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sokak çeteleriyle, suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle mücadelemizi hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz. Kendini devletten, kanundan ve toplumu var eden temel değerlerden üstün gören her kim varsa hepsinin tepelerine bineceğiz" sözlerinin ardından İstanbul'un 10 ilçesinde çetelere yönelik operasyon yapıldı.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son 10 gün içinde tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan suç çetelerine yönelik yapılan operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda tabanca, yüzlerce mermi, suçlarda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Erdoğan'ın 'Tepelerine bineceğiz' sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından haraç almak için kurşunlama olayları gerçekleştiren, tehdit ve gasp olaylarının faili olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Küçükçekmece, Bakırköy, Arnavutköy, Esenyurt, Beyoğlu, Bağcılar, Beylikdüzü, Sancaktepe, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alınırken, 17 tabanca, 225 adet mermi, 2 adet kask, 2 adet mont, 1 adet çelik yelek ele geçirildi. Ayrıca adreslerde 23 bin 400 lira ve 200 Euro'ya da el kondu. Bu şahıslardan 16'sı çıkarıldıkları adliyelerde tutuklanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Erdoğan'ın 'Tepelerine bineceğiz' sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon

"SUÇ ÇETELERİYLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ele geçirilen suç unsurlarını inceleyen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Asayiş şube müdürlüğümüzce son durum 10 gün içerisinde, 10 ilçemizde tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan motosikletli suç çetelerine yapılan operasyonlar kapsamında 29 şahıs gözaltına alınmış. 16 şahıs tutuklanmış, 13 şahsın da adli işlemleri devam etmektedir. Operasyonlar sonucunda bir adet çelik yedek ve 17 adet tabanca ele geçirilmiştir. Eski nesil, yeni nesil fark etmeksizin tüm suç gruplarıyla, motosikletli suç çeteleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Dün organize işler şube müdürlüğümüzce, başarılı çalışmalarını paylaştık. Bugün de asayiş şube müdürlüğümüzdeyiz. Arkadaşlarımıza huzurlu ve güvenli bir İstanbul için 7 gün 24 saat çalışıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın 'Tepelerine bineceğiz' sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon

KURŞUNLAMA OLAYLARINDA YÜZDE 44 AZALMA VAR

Öte yandan bir yıl öncesine göre Haraç almak için yapılan kurşunlama olaylarında yüzde 44'lük bir azalma olduğu belirtildi. Ayrıca suç örgütlerinin yeni eleman devşirmek için kullandıkları tespit edilen 206 sosyal medya hesabının kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'ın 'Tepelerine bineceğiz' sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler
Edirne’deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış Edirne'deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış
Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti
Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
İstanbul Valiliği, Şişhane Metro İstasyonu’nun kapatıldığı iddialarını yalanladı İstanbul Valiliği, Şişhane Metro İstasyonu'nun kapatıldığı iddialarını yalanladı
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip dosyaları kapatmışlardı FETÖ’cü sanık her şeyi itiraf etti Savcıların şifresiyle UYAP'a girip dosyaları kapatmışlardı! FETÖ'cü sanık her şeyi itiraf etti
İsteği reddedilen veli bıçakla saldırdı İsteği reddedilen veli bıçakla saldırdı
Türk Telekom ile imzalar atıldı Sabit hizmetler imtiyazı 2050’ye kadar uzatıldı Türk Telekom ile imzalar atıldı! Sabit hizmetler imtiyazı 2050'ye kadar uzatıldı
Manisa’da feci kaza: 2 kardeş öldü, kuzenleri ağır yaralandı Manisa'da feci kaza: 2 kardeş öldü, kuzenleri ağır yaralandı
Türkiye ile Suriye arasında transit ticaret anlaşması Türkiye ile Suriye arasında transit ticaret anlaşması

15:40
Merve Terim’den Fenerbahçe’ye göndermeli paylaşım
Merve Terim'den Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım
15:38
Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli
Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli
15:17
Gram altında yeni rekor Uzmandan yatırımcılara uyarı geldi
Gram altında yeni rekor! Uzmandan yatırımcılara uyarı geldi
15:15
Kulüp başkanına silahlı saldırı: Dehşete düşüren cinayetin sebebi ortaya çıktı
Kulüp başkanına silahlı saldırı: Dehşete düşüren cinayetin sebebi ortaya çıktı
14:45
Ali Babacan canlı yayında cebinden çift cüzdan çıkardı
Ali Babacan canlı yayında cebinden çift cüzdan çıkardı
14:25
Soylu: Özel hakkında Anayasa’yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır
Soylu: Özel hakkında Anayasa'yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır
14:18
Keşke biraz dik dursanız Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail’den özür dilediler
Keşke biraz dik dursanız! Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail'den özür dilediler
14:10
Fenerbahçe yedek kulübesinde yayına yansıyan tartışma
Fenerbahçe yedek kulübesinde yayına yansıyan tartışma
14:00
Komisyonda söz alan Bülent Arınç’tan çok konuşulacak “Öcalan“ ve “Genel af“ çıkışı
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
13:26
MHRS’de yeni dönem başlıyor Üniversite hastaneleri de dahil edildi
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi
12:25
Trabzon uçağında iki erkeğin öpüştüğü iddiası ortalığı karıştırdı, bir yolcu inmek istedi
Trabzon uçağında iki erkeğin öpüştüğü iddiası ortalığı karıştırdı, bir yolcu inmek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2025 16:15:20. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'ın "Tepelerine bineceğiz" sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.