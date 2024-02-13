Erzincan\'da altın madeninde toprak kayması! Göçük altında işçiler var

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Erzincan İliç'e bağlı Çöpler köyünde altın madeninin bulunduğu bölgedeki büyük bir alanda toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürüyor.

TONLARCA TOPRAK AŞAĞI DOĞRU AKTI

Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'ndeki heyelan, işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yüksek bölgelerden kayan tonlarca toprağın, aşağıya doğru aktığı görüldü.

ERZİNCAN VALİSİ: BÖYLE BİR KAZA İLK

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, olayla ilgili açıklamasında "İşçilerimizden toprak altında kalanların ihbarını aldık. Sayı tam net değil. AFAD, UMKE, arama kurtarma ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Bütün arkadaşlarımız burada. Toprak altında kaç vatandaşımızın kaldığını, sonucun ne olduğunu ara ara paylaşacağım. Hassas bir konu." ifadelerini kullandı. İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ise, "Toprak altında kalanlar var, tam sayı net değil. Arama çalışmaları sürüyor. Benzer bir durum yaşanmamıştı. Böyle bir kaza ilk" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI: 9 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR

Olay sonrası canlı yayına bağlanıp bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilgili madende 667 çalışan olduğu ve 9 kişiye ulaşılamadığı bilgisini paylaştı. Bakan Yerlikaya, arama kurtarma için 400 kişinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

AFAD: ÇEVRE İLLERDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

MADEN ŞİRKETİNDEN İLK AÇIKLAMA

Toprak kayması sonrasında madeni işleten Anagold firmasından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.

Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 4 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen heyelan nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz. Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 Başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır" dedi.

BAKAN KOCA: 6 AMBULANS VE 2 UMKE TİMİYLE GÖREV BAŞINDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan İliç'te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 ambulans ve 2 UMKE timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: PARTİ HEYETİMİZ BÖLGEYE HAREKET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve Parti Meclisi üyemiz Baran Bozoğlu'dan oluşan parti heyetimiz bölgeye hareket etti. Göçük altında bulunan madencilerimize salimen ulaşılması tek temennimizdir" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ÇELİK: DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SAHADA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Kalbimiz Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimizde. İnşallah hepsine sağ salim kavuşuruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada. İlgili tüm birimler müdahale ediyorlar. Tüm ekiplerimiz, haber alınamayan kardeşlerimize ulaşmak için seferberlik halinde. Gayretimiz ve duamız madenci kardeşlerimize sağ salim kavuşmak için" dedi.