Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Güncel

Celal Şengör, ABD ve İsrail\'in Türkiye ile ilgili gizli planını açıkladı

Savcıyı tehdit eden bebek katilleri, bu kez ters düştü

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer sabah saatlerinde polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

EVİNDE VE BELEDİYEDE ARAMA YAPILIYOR

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından; İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

İMAMOĞLU: SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir bilim insanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, bilim insanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN AÇIKLAMA VAR

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer bu sabah gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü. Kimin terörle mücadele ettiğini kimin iktidar mücadelesi verdiğini biliyoruz. İktidarlar gelip geçer; savcılar ve hakimler adaletin tecellisi için yalnızca kanunlara bağlı kalmalıdır" ifadelerini kullandı.

AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, 1960 yılında Van'da dünyaya geldi. Muradiye Ortaokulundan sonra Van Atatürk Lisesinde başladığı lise eğitimini Hakkâri Lisesinde sürdürdü. 1977 yılında Diyarbakır Lisesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesinde olmak üzere üç üniversitede (sosyoloji/felsefe, işletme, eğitim bilimleri alanında) bir lisans iki ön lisans bitirdi.

1991-1997 yılları arasında 145 belediyenin bağlı bulunduğu GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. Üniversite yaşamında rektör yardımcılığı, kurucu dekanlık, dekanlık, bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü, senato üyeliği ve üniversite yönetim kurulu üyeliği ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Özer aynı zamanda Türkiye -Irak İş İnsanları Derneği (TISİAD) Bilim Kurulu Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Cemevi, İçel Sanat Kulübü (İSK) Danışma Kurulu, Van Dernekler Federasyonu Onur Kurulu ve Danışma Kurulu, Van Vakfı Bilim Kurulu Başkanı ve Erciş Vakfı, Sosyoloji Derneği ve Eğitim Sen üyesidir. Ahmet Özer, evli ve iki çocuk babasıdır ve 3 dil bilmektedir.